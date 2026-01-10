กกต.ลงพื้นที่สังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง อบต. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งพรุ่งนี้
วันนี้ ( 10 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม สังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ( 11 ม.ค.) โดย ประธาน กกต. ได้สังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการเตรียมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน รวม 8 คน และมีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 37 หน่วย โดยมี นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร และ พันตำรวจเอก รณกร ประคองศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ จากนั้นประธาน กกต. และคณะ เดินทางไปสังเกตการณ์ ทีองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามความเรียบร้อยของกระบวนการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กกต.ก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และติดตามความเรียบร้อยของกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันพรุ่งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะไปสังเกตการณ์การส่งมอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการจัดหน่วยเลือกตั้ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อติดตามความเรียบร้อยของกระบวนการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรุ่งนี้ แต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
