กกต.เปิดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งอบต. 11 ม.ค. ย้ำทุกเสียงมีความหมายสร้างอนาคตชุมชน หมู่บ้าน ประเทศ

“ณรงค์” ประธาน กกต. เปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. ที่จะมีการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 11 มกราคมนี้ ย้ำทุกคะแนนเสียงมีความหมาย เป็นพลังสร้างอนาคตของชุมชน หมู่บ้าน และประเทศชาติ
วันนี้ (8 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กกต. ผู้บริหาร และพนักงานของสํานักงาน กกต. ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และตอกย้ําความสําคัญ ของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกที่ประชาชนสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ของตนเอง ทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายณรงค์ เน้นย้ำว่า ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย และเป็นพลังสําคัญในการร่วมกันสร้างอนาคตของชุมชน หมู่บ้าน และประเทศชาติ พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล และภาคประชาชนทั่วประเทศ ในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคมนี้ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ทั้งนี้ ในกิจกรรมยังมีการเสวนา ห้อข้อ “ความสําคัญของการเลือกตั้งองค์การบริหาร ส่วนตําบล” โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้นําทางความคิด เพื่อสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการเลือกตั้งท้องถิ่นต่อประชาชนและสังคม