เลขาฯ กกต.สั่งด่วนปลดป้ายหาเสียง ส.ส. หน้าหน่วยเลือกตั้ง อบต. ก่อนหย่อนบัตรพรุ่งนี้ หวั่นทำเลือกตั้งไม่เป็นธรรม-ปชช.สับสน
วันนี้(10ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ส่งข้อความในกลุ่มไลน์ สำนักงาน กกต. ระบุว่า ผมมีโอกาสไปดูการมอบอุปกรณ์ให้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน ในวันนี้ (10 ม.ค. 69) เพื่อเตรียมการเลือกตั้งนายก อบต และสมาชิก อบต ในวันที่ 11 ม.ค. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสอบถามถึงการแจกบัตร ที่พิมพ์จำนวนจำกัดว่าแจกจ่ายบริหารจัดการเป็นอย่างไร และได้ไปดูการเตรียมจัดหน่วยเลือกตั้ง พบว่า หน่วยเลือกตั้งกลางหมู่บ้าน มีป้ายหาเสียง ของผู้สมัคร ส.ส. ติดหน้าหน้าหน่วยเลือกตั้งของ อบต ที่จะเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ หลายป้ายใน 1 หน่วย และแต่ละป้ายมีหมายเลขผู้สมัคร สส เป็นหมายเลขเดียวกัน กับหมายเลข ผู้สมัครอบต. ด้วย เพื่อให้ การเลือกตั้ง อบต. ในพรุ่งนี้ เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความสับสน จึงให้ท่าน ผอ สนง.กกต จว แจ้งไป ทุกอบต. ว่า หากปรากฏมีสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ กปน. แจ้งให้เจ้าของป้ายนำออกจากที่เลือกตั้ง หรือหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดให้ กปน ดำเนินการตามที่เห็นสมควร อาทิ นำป้ายออกจากที่เลือกตั้งเอง หรือนำวัสดุมาปิดป้ายไม่ให้เห็นข้อความหรือหมายเลข เป็นต้น เลขา กกต