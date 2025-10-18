คึกคัก! กกต.กาญจนบุรี ส่งมอบหีบบัตร–อุปกรณ์เลือกตั้ง เขต 4 เตรียมพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนเปิดหีบ 19 ต.ค.นี้

กาญจนบุรี – บรรยากาศรับหีบบัตรเลือกตั้ง และส่งมอบวัสดุ–อุปกรณ์เลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปอย่างคึกคัก กปน.ทั้ง 254 หน่วยตรวจเช็กความพร้อมก่อนนำเข้าหน่วยเลือกตั้ง เตรียมเปิดให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ 19 ต.ค.นี้
วันนี้ (18 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ศาลาประชาคม อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศการรับหีบบัตรเลือกตั้ง และการส่งมอบวัสดุ–อุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปอย่างคึกคัก โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทั้ง 254 หน่วยเลือกตั้ง เข้ารับอุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนก่อนนำไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัย
โดยในช่วงเช้าวันที่ 19 ตุลาคม ผู้อำนวยการและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะนำหีบบัตรและวัสดุไปประจำหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
ในการรับมอบวันนี้ มี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง, นายอัฒษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจำ กกต., ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี, นายวีระ หิรัญกุล ผอ.การเลือกตั้งประจำเขต 4 รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามและสังเกตการณ์เพื่อความเรียบร้อย
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง มี 2 คน ได้แก่ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (“ดรีม”) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เบอร์ 1 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (“บิ๊กเลน”) พรรคเพื่อไทย (พท.) เบอร์ 2
เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 133,100 คน รวม 254 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ 87 หน่วย (ผู้มีสิทธิ 46,650 คน) อำเภอบ่อพลอย 64 หน่วย (ผู้มีสิทธิ 33,958 คน) อำเภอห้วยกระเจา 51 หน่วย (ผู้มีสิทธิ 27,552 คน) อำเภอหนองปรือ 52 หน่วย (ผู้มีสิทธิ 24,940 คน)
กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร ระบบรักษาความปลอดภัย และการขนส่งบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งวันที่ 19 ตุลาคมนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม