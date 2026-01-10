กกต.เตือนห้ามหาเสียงเลือกตั้ง อบต.ตั้งแต่ 6 โมงเย็นวันนี้ จนถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
วันนี้(10ม.ค.)สำนักงาน กกต.แจ้งเตือนโดยห้ามผู้ใด หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม และการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 129 พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม