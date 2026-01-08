เมืองโอ่งโค้งสุดท้าย! ราชบุรีรณรงค์ใหญ่ 11 ม.ค. ชวนชาวบ้านใช้สิทธิ เน้น “รู้เท่าทันบัตรเสีย” เช็กเบอร์ผู้สมัครก่อนกากบาท

ราชบุรี – จังหวัดราชบุรีเดินหน้ารณรงค์โค้งสุดท้าย (BIG DAY) เร่งกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 โดยเน้นย้ำ “รู้เท่าทันบัตรเสีย” เตือนตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ติดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างละเอียดก่อนเข้าคูหา ป้องกันความสับสนและบัตรเสีย
วันนี้ (8 ม.ค.) นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในการรณรงค์โค้งสุดท้าย (BIG DAY) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อบต.ดอนตะโก มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง และส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
นายณัฏฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่ติดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งอย่างละเอียดก่อนเข้าคูหา เนื่องจากหลายพื้นที่มีการหาเสียงทั้งการเลือกตั้ง อบต. และการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน โดยขอให้กากบาทเฉพาะหมายเลขที่มีผู้สมัครจริงเท่านั้น หากกากบาทหมายเลขที่ไม่มีผู้สมัคร จะถือเป็น “บัตรเสีย” ทันที
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี คาดว่าการรณรงค์โค้งสุดท้ายจะช่วยเพิ่มทั้ง “คุณภาพและปริมาณ” ผู้มาใช้สิทธิในจังหวัดราชบุรี ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิอย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป