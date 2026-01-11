“แสวง” ตรวจเลือก อบต.อุตรดิตถ์ เมืองชุมชนเข้มแข็ง ปชต.ต้นแบบ ไร้ร้องเรียนคัดค้านผู้ใช้สิทธิเพียบ

“เลขาฯ แสวง” ตรวจการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. อุตรดิตถ์ เมืองชุมชนเข้มแข็งและประชาธิปไตยต้นแบบ ปราศจากเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้าน ยอดผู้ใช้สิทธิจำนวนมาก
วันนี้ (11 ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้ง อบต. ที่วัดห้วยฮ้า หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 7 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายฉลองฤทธิ์ ศรีสูงเนิน ผผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน จนเป็นพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งและประชาธิปไตยต้นแบบ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศส.ปชต. เจ้าหน้าภาครัฐทั้ง อบต. ฝ่ายปกครอง ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วและภาคประชาชน
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคักทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง และแม้จะมีการแข่งขันกันตามกฎกติกาในการเลือกตั้ง แต่เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งการแข่งขันก็จะจบสิ้นไปด้วยและจะรวมพลังทำงานเพื่อชุมชนไปด้วยกันเช่นเคย ถือเป็นแนวทางบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งเป็นแหล่งเกษตรท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปราศจากเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านการเลือกตั้งและมีจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก
นายแสวง ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในการทุ่มเททำงานเพื่อประเทศไปด้วยกันอย่างสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฏหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. เลือกคนดี คนเก่งที่เราอยากให้มาพัฒนาชุมชนของเรา ตามที่เราปรารถนา รวมถึงเชิญชวนประชาชนเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
จากนั้น เลขาธิการ กกต. พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง พร้อมรับฟังสรุปการเตรียมความพร้อมต่างๆ ของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.น้ำพี้ เพื่อรวมคะแนนและรายงานผลการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น อบต. ที่มีจุดเด่นเรื่องการรวมพลังสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปราศจากเรื่องร้องเรียนและมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในระดับที่สูง