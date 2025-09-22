ไออาร์พีซีต้อนรับคณะ สศอ. เยี่ยมชมโรงงาน-ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนระยอง

ระยอง - ไออาร์พีซีเปิดบ้านต้อนรับคณะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกิจการและร่วมเพาะพันธุ์กล้าไม้ ปลูกป่าโกงกาง พร้อมปล่อยพันธุ์ปูดำ สานต่อพันธกิจดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆนี้ นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ GRO CCOP บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาระบบนิเวศและป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
กิจกรรมประกอบด้วยการเพาะพันธุ์กล้าไม้สักดอกแดง การปลูกป่าโกงกางพันธุ์ตะบูนดำรวม 70 ต้น และการปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูดำจำนวน 30 ตัว โดยมีนายดนัย วิริยสหกิจ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี” จากนายประฐมพงษ์ พัดสอน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไออาร์พีซียืนยันเดินหน้าธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน.