บีโอไอไฟเขียว ‘ZDT’ ยักษ์ใหญ่PCBโลก ขยายฐานลงทุนในไทยรวม 6.5 หมื่นล.

บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมลงทุนบริษัทร่วมทุนระหว่าง Zhen Ding Technology (ZDT) ผู้ผลิต PCB อันดับ 1 ของโลก กับสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ในนามบริษัท ‘เพ๊ง เชิน’ ตั้งฐานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ลงทุน 4 โครงการต่อเนื่อง ยอดเงินลงทุนรวมกว่า 65,000 ล้านบาท ยกไทยเป็นฐานผลิต PCB ที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อส่งออกไปทั่วโลก
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบอร์ดบีโอไอ ได้อนุมัติให้การส่งเสริมโครงการขยายการลงทุนของบริษัท เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Zhen Ding Technology (ZDT) ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) อันดับ 1 ของโลก ซึ่งมีฐานการผลิตที่จีนและไต้หวัน กับ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง โดย ZDT ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม PCB ที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งชนิด Multilayer PCB, Flexible PCB, Substrate-like PCB และ High Density Interconnect PCB สำหรับใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ที่ต้องการประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง เช่น สมาร์ตโฟน, AI Server และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เพื่อส่งออกไปทั่วโลก ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวม 4 โครงการ โดยโครงการแรกได้รับอนุมัติไปเมื่อปี 2566 และเริ่มเดินสายการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา ต่อมาได้ยื่นคำขออีก 3 โครงการ เพื่อขยายการลงทุนต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติจากบีโอไอในครั้งนี้ รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้ง 4 โครงการกว่า 65,000 ล้านบาท และจะมีการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 5,600 คน
กลุ่มบริษัท ZDT ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 และถือเป็นผู้เล่นหลักในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยมีรายได้รวมมากกว่า 180,000 ล้านบาทต่อปี และมีพนักงานมากกว่า 48,000 คนทั่วโลก บริษัท ZDT เป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา ออกแบบและผลิต PCB ขั้นสูงครบทุกประเภท เพื่อเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมสมาร์ตโฟน 5G ดาต้าเซ็นเตอร์ AI ยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดยฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวของบริษัทนอกเหนือจากจีนและไต้หวัน
นอกเหนือจากการจัดตั้งฐานการผลิต บริษัท เพ๊ง เชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย โดยได้ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม และงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในระยะยาว
“การที่ผู้ผลิต PCB อันดับ 1 ของโลกอย่าง ZDT ตัดสินใจเข้ามาตั้งฐานธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ถึงกว่า 65,000 ล้านบาท และมีแผนขยายต่อเนื่อง ช่วยตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของอุตสาหกรรม PCB โดยคลื่นการลงทุนในกลุ่ม PCB ที่เข้ามาช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้ไทยขึ้นมาเป็นฐานผลิต PCB อันดับ 1 ของอาเซียน และติด Top 5 ของโลก ขณะเดียวกันยังทำให้ห่วงโซ่อุปทานด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสมบูรณ์ขึ้นมาก การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ จะช่วยสร้างงานที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรไทย อีกทั้งเป็นการต่อยอดจุดแข็งของไทยเพื่อมุ่งสู่เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศในระยะต่อไป” นายนฤตม์ กล่าว
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2566 – 2568 (พฤศจิกายน) มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการผลิต PCB, PCBA และวัตถุดิบสำคัญของ PCB รวม 214 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 3 แสนล้านบาท โดยโรงงาน PCB รายสำคัญได้เริ่มทยอยเดินเครื่องตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นมา