เดลต้าฯ หนุนการศึกษา เปิดห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและผู้ให้บริการโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ เปิดห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics Laboratory) แห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเป็นทางการ นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเดลต้า และเป็นห้องปฏิบัติการลำดับที่ 7 ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจัดขึ้นพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเสริมสร้างระบบนิเวศด้านวิศวกรรมของประเทศ ผ่านการวิจัยขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานจริง
พิธีเปิดในครั้งนี้ นายวิคเตอร์ เจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานร่วมในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
นายวิคเตอร์ เจิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การต้อนรับมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่เครือข่ายห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ของเดลต้า ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแหล่งบ่มเพาะทักษะที่ยั่งยืนเพื่อสร้างบุคลากรสำหรับอนาคตของประเทศไทย เดลต้าเชื่อมั่นว่านวัตกรรมที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมได้โดยตรง ห้องปฏิบัติการแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้ในโลกการทำงานจริง พร้อมเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้แก่วิศวกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย”
โครงการห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ของเดลต้า เป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับโลกให้กับสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมชั้นนำในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอันแข็งแกร่งนี้ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา การขยายเครือข่ายในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเดลต้าในการเปิดโอกาสการเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ขั้นสูงให้แก่นักศึกษาไทยทั่วประเทศ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือของเรากับเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จะช่วยยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของเราให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ของเดลต้าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคลากรของเรา ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บัณฑิตของเราเท่านั้น หากแต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการผลิตบุคลากรที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจยุคใหม่”
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำพันธกิจร่วมกันของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เดลต้าและมหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมกันสร้างสรรค์โครงการด้านการศึกษาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืนของประเทศ
ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก เดลต้า เล็งเห็นว่าการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่อสังคมในระยะยาว และบริษัทจะยังคงยึดมั่นในพันธกิจด้านความยั่งยืนและการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ผ่านการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยแก่สถาบันการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมรับมือกับอนาคตให้แก่ภาควิศวกรรมของประเทศไทย