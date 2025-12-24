SMT ผนึก 5 พันธมิตร ปั้นบุคลากร-นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่เวทีโลก

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT จัดงาน “Stars Microelectronics 30th Anniversary: Integrated Excellence for a Sustainable Future” ฉลองครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำการเติบโตจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย สู่ผู้เล่นระดับสากล โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
“STARS Co-Lab: Engineering Tomorrow” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรไทย ร่วมกับ 5 พันธมิตรหลัก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อยกระดับงานวิจัย เทคโนโลยี และทักษะบุคลากรไทยด้านวิศวกรรมขั้นสูง
นายพร้อมพงศ์ ไชยกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การก้าวสู่ปีที่ 30 ของ SMT ไม่เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา แต่คือการวางหมุดหมายใหม่ในการยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่อนาคต ผ่านวิสัยทัศน์ Unleashing Thai Innovation. Transforming Smarter Humanity. พร้อมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผ่านโครงการดังกล่าว ภายใต้แนวคิดบูรณาการความเป็นเลิศ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
ซึ่งโครงการนี้ ครอบคลุมการสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการร่วม, โครงการสหกิจศึกษา, หลักสูตรเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัย, การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับสากล อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดเสวนา “Integration for Sustainable Technology” นำเสนอวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยียั่งยืน การเตรียมกำลังคนยุคใหม่ และการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ที่เชื่อมโยงห้องเรียน ห้องวิจัย และโรงงานจริงเข้าด้วยกัน รวมถึงโซน Networking & Innovation Showcase เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะผู้บริหาร วิศวกร ของ SMT, สวทช. และพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมและศักยภาพด้านการผลิตที่รองรับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคต
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงความร่วมมือภายใต้โครงการ “STARS Co-Lab: Engineering Tomorrow” ถือเป็นต้นแบบสำคัญของการบูรณาการภาครัฐ อุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมเชิงลึกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในการยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และผลักดันศักยภาพของบุคลากรไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน