มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (ASU) และพันธมิตรจากประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ASU ให้การต้อนรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ของประเทศไทย ในการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 8–9 กันยายน 2568
ศาสตร์ด้าน STEM และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนในปัจจุบัน ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและการมีบุคลากรที่มีทักษะสูงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง ภาครัฐและสถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนา (Arizona State University – ASU) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ “ขับเคลื่อนโดย ASU – Powered by ASU” โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อสรุปสำคัญคือการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขยายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนากำลังคนในสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์
การเยือนครั้งนี้นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยผู้แทนอาวุโสจากภาครัฐ ผู้นำสถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม อาทิ
•นายนฤตม์ เทอดสถีรกุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
•ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
•รองศาสตราจารย์ ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การหารือดังกล่าวยังเป็นการสานต่อจากภารกิจวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้การนำของ Mr. Jeffrey Goss รองอธิการบดีฝ่ายโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ Ira A. Fulton แห่ง ASU โดยมีการประชุมโต๊ะกลมร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทย สมาคมการพิมพ์แผ่นวงจรไทย ศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของไทย
Mr. Jeffrey Goss ได้กล่าวถึงความสำเร็จของภารกิจครั้งนี้ว่า “การเยือนซึ่งกันและกันและการทำให้ความร่วมมือเป็นทางการในครั้งนี้ ไม่ใช่จุดเริ่มต้น แต่คือการเปิดบทใหม่ของการร่วมมือ และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ก้าวเดินไปพร้อมกับ ศ.ดร. ศุภชัย และ รศ.ดร. ภานวีย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย”
พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำว่า “ที่ ASU เราเป็นศูนย์กลางของความพยายามด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของสหรัฐฯ และภาคภูมิใจที่สามารถขยายความเชี่ยวชาญไปยังพันธมิตรนานาชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนากำลังคน และความเป็นเลิศทางวิชาการ”
ตลอดการเยือน 2 วัน คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้พบปะกับผู้นำระดับโลก คณาจารย์ และนักวิจัยของ ASU จากหลายส่วนงาน อาทิ สถาบัน Biodesign, โรงเรียนการจัดการระดับโลก Thunderbird, MacroTechnology Works, ASU Health, Dreamscape Learn และสำนักงานวิจัย นวัตกรรม และผู้ประกอบการของ Fulton Schools โดยได้หารือความร่วมมือในด้านหลักสูตร การฝึกอบรมคณาจารย์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์และนวัตกรรมสุขภาพ การผลิตขั้นสูง และเทคโนโลยีอวกาศ
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ได้กล่าวย้ำถึงทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยว่า “ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มี ASU เป็นพันธมิตรสำคัญ”
หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ การประชุมโต๊ะกลมภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำ เช่น Intel, Microchip, Siemens, Deca, Benchmark รวมทั้งหน่วยงาน Arizona Commerce Authority และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมือง Chandler เข้าร่วม เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของความร่วมมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้เยี่ยมชม อาคาร Interdisciplinary Science and Technology Building 12 (ISTB12) ซึ่งเพิ่งเปิดใช้งาน และเป็นที่ตั้งของ School of Manufacturing Systems and Networks ในวิทยาเขตโพลีเทคนิค
รองศาสตราจารย์ ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้กล่าวว่า “การได้เยี่ยมชม ISTB12 และโรงเรียน Manufacturing Systems and Networks ของ ASU ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง งานวิจัยล้ำสมัยด้านการผลิตขั้นสูงและหุ่นยนต์เชื่อมโยงโดยตรงกับความต้องการของ MUT และของประเทศไทย อีกทั้งยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเรา เราขอขอบคุณโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญนี้กับ ASU”
สำหรับกรอบความร่วมมือระหว่าง ASU, MHESI และ MUT จะครอบคลุมในหลายมิติ ได้แก่
•โครงการวิจัยและการศึกษาแบบร่วมมือด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพ และการผลิต
•การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทวิภาคีด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์
•โปรแกรมเส้นทางปริญญาร่วม ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร ASU-Cintana
•โปรแกรมพัฒนากำลังคนและวิชาชีพ เพื่อยกระดับทักษะแรงงาน
สุดท้าย ในการเข้าพบอธิการบดี ASU ศาสตราจารย์ Michael Crow ได้กล่าวว่า “ASU ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่จะถูกวัดจาก ‘ใครที่รวมอยู่ด้วย และพวกเขาประสบความสำเร็จอย่างไร’ นั่นคือเหตุผล ตัวตน และแนวทางของเรา และคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราในฐานะ The New American University ความร่วมมือนี้สะท้อนพันธกิจดังกล่าว ด้วยการขยายความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของ ASU ไปทำงานเคียงข้างผู้นำของประเทศไทยในภาครัฐ การศึกษา และเทคโนโลยี เวลาสำหรับความร่วมมือคือ ‘ตอนนี้’ และเราจะร่วมกันขยายโอกาสการเรียนรู้และเร่งรัดการค้นพบในสาขาเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญนี้”