“ศุภมาส เปิดศูนย์ MUT-Imperial SABER Lab. ห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งแรกของอาเซียน จับมือ Imperial College London ดันไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมโลก”

นอกจากนี้ ระหว่างพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ SABER Lab.ยังได้มีโอกาส พบปะและพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Imperial College London ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ อนาคตของระบบการศึกษาไทย การเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ และบทบาทของประเทศไทยในเวทีเทคโนโลยีโลก ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของภาครัฐในการรับฟังเสียงจากเยาวชน และนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงนับเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และไบโอเซนเซอร์ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง MUT กับ Imperial College London มหาวิทยาลัยระดับ Top 5 ของโลกด้านวิศวกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ใช้งานห้องแล็บระดับโลก ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยชั้นนำ และพัฒนาทักษะจากประสบการณ์จริงภายในงาน มีผู้บริหารระดับสูงของ Imperial ร่วมให้การต้อนรับ อาทิ⦁ Prof. Ian Walmsley – Provost⦁ Prof. Pantelis Georgiou – Director of Research & SABER Lab.⦁ Prof. Nigel Brandon – Dean of Engineering⦁ Prof. Tim Green – Head of Electrical and Electronic EngineeringSABER Lab. ยังทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการ บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายรัฐบาลในการเร่งพัฒนากำลังคนสู่เทคโนโลยีอนาคตMUT ยังได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว. ให้ดำเนินงานในฐานะ National Semiconductor Training Center ของประเทศ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเชิงลึกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก พัฒนาหลักสูตร วิจัย และการอบรมกำลังคนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือโครงการ ทุนการศึกษาปริญญาเอกจำนวน 5 ทุนต่อปี ต่อเนื่อง 5 ปี สำหรับนักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ Imperial โดยทุนนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่กระทรวง อว. สนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่เพียงเพื่อการศึกษา แต่ยังส่งเสริมให้ผู้รับทุนสามารถ สร้างธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยี และตอบโจทย์อุตสาหกรรม ผ่านการดูแลจาก Incubation Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะใน MUTความร่วมมือครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา MUT ได้รับประโยชน์อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนรู้ การทำวิจัย และการเข้าถึงทรัพยากรระดับโลก โดย MUT มี หลักสูตรที่พัฒนาอย่างทันสมัย เช่น วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ รวมทั้ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมจริง และมี ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในประเทศ ซึ่งเชื่อมโยงกับ SABER Lab. ที่ Imperial ผ่านโครงงานวิจัยร่วม การเรียนการสอนแบบโครงงานจริง (Project-based Learning) และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ นักศึกษา MUT จึงไม่เพียงได้ฝึกทักษะในห้องเรียน แต่ยังได้มีโอกาส ก้าวสู่เวทีวิจัยระดับสากล ตั้งแต่ในช่วงมหาวิทยาลัยกล่าวทิ้งท้ายว่า “SABER Lab. ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์วิจัย แต่คือเวทีระดับโลกที่เปิดให้นักศึกษาไทยได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ความร่วมมือระดับสูงครั้งนี้ไม่เพียงทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบทบาทของผู้ตามเทคโนโลยี แต่ก้าวขึ้นเป็นผู้สร้างนวัตกรรมที่ทรงอิทธิพลในระดับสากล และ MUT จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่พิสูจน์ได้ว่า Transformative Impact บนเวทีโลกนั้นเกิดขึ้นได้จริง”