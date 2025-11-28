CMUBSจัดประชุมBMRCครั้งที่15และGTBMC ครั้งที่13เปิดเวทีนักวิจัยนานาชาติสร้างเครือข่ายนำความรู้สู่การใช้งานจริงทางธุรกิจและสังคม

เชียงใหม่-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CMUBS)จัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 15และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 เปิดเวทีนักวิจัยนานาชาติ เสริมสร้างเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้สู่ผลกระทบจริงทางธุรกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย และ BINUS University Business School สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The Business Management Research Conference: BMRC) และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 (The Global Technology and Business Management Conference: GTBMC) ภายใต้แนวคิด “The Future of Business: Rethinking Strategies for a Transformative Era” ณ โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท เพื่อเปิดเวทีให้อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิจัย ประกวดบทความ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงลึกที่สร้างผลกระทบทั้งด้านวิชาการ นวัตกรรม และสังคม พร้อมเสริมศักยภาพนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่การพัฒนาธุรกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 160 คน
ภายในงานมีการนำเสนอประกวดผลงานวิจัยรวมกว่า 40 บทความ จากไทย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สปป.ลาว ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา พร้อมการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ได้แก่ ดร.ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ Head of Research and Development, SCBX ถ่ายทอดแนวคิด Research-Driven Strategic Decision เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน AI ในองค์กร ต่อด้วยการอัพเดตเทรนด์การตลาดยุคใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคจาก คุณสุนาถ ธนสารอักษร Managing Director, Accenture Song (Thailand) เพื่อจุดประกายการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้า และปิดท้ายด้วย Mr. Dave Malhotra, CEO & Lead Hustler, ShakeSphere ที่นำเสนอแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีสู่การทำวิจัยที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของคณะฯ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการแก้ปัญหาจริงในภาคธุรกิจและสังคม ไม่ว่าจะในด้านการเงิน การจัดการธุรกิจ หรือห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถต่อยอดสู่เชิงนโยบายหรือการพัฒนาโครงการที่นำไปใช้ได้จริงในระดับประเทศ โดยสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
นอกจากนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโครงการร่วมวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และความร่วมมือด้านวิชาการในหลายมิติ โดยเฉพาะเวที BMRC และ GTBMC ที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างสถาบัน โดยล่าสุดคณะฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ BINUS University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยและการเรียนรู้เชิงวิชาการที่มีผลกระทบต่อสังคมและภูมิภาคในระยะยาว
ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาและประธานกรรมการจัดการประชุม กล่าวว่า การประชุมทั้งสองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย BMRC จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 และ GTBMC ปีที่ 13 รวมมีบทความนำเสนอมากกว่า 600 บทความ จากผู้เข้าร่วมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ความต่อเนื่องนี้ช่วยสร้างชุมชนนักวิจัยที่แข็งแกร่งและเสริมสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน โดยปีนี้ยังเน้นผลงานด้าน AI-driven research มากขึ้น ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจที่ให้ทั้งภาพรวมเชิงกลยุทธ์และการใช้เทคโนโลยีจริงในงานวิจัย ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างรอบด้าน
สำหรับผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล BMRC Best Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Google Maps และ Google My Business” โดยนักวิจัยจากประเทศไทย กาญจนาภรณ์ พลประทีป สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, รางวัล GTBMC Best Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง “Modeling Regional Employment in Japan: The Role of Firm Size, Capital, and Spatial Dynamics” จากประเทศญี่ปุ่น Yuzuru Utsunomiya สังกัดมหาวิทยาลัยนางาซากิ, รางวัล Outstanding Paper Award จากงานวิจัยเรื่อง “Impact of Access to Credit on Agricultural Production Efficiency: A Case Study of Maize Farmers in Oudomxay Province, Lao PDR” โดยนักวิจัยจาก สปป.ลาว Ananthala Nakhiengchan สังกัด Banking Institute และรางวัล Graduate Consortium Best Paper Award จากผลงาน “Unlocking Corporate Sustainability Performance in the Palm Oil Industry in Indonesia: A Conceptual Framework on the Strategic Role of Sustainability Culture” โดยนักวิจัยจากอินโดนีเซีย Susy Harjanti สังกัด BINUS Business School ทั้งนี้ ทุกผลงานสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยในระดับนานาชาติ และโดดเด่นทั้งด้านคุณค่าทางวิชาการ นวัตกรรม และประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง