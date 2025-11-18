CITE–DPU โชว์ศักยภาพวิศวกรรมยุคใหม่! ดึง ECAM LaSalle ฝรั่งเศสร่วม Smart Engineering Bootcamp เสริมทักษะ Automation–AI–Startup Mindset ให้นักศึกษาต่างชาติ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือด้านวิศวกรรมระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบัน ECAM LaSalle ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการจัดโครงการ “Smart Engineering Bootcamp: From Automation to Startup Mindset” ระหว่างวันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2568 เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรยุคใหม่ให้พร้อมสู่โลกอนาคต ทั้งด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การคิดเชิงธุรกิจ (Startup Mindset) และทักษะการทำงานในสภาพแวดล้อมข้ามวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาฝรั่งเศสจาก ECAM LaSalle และ ECAM EPMI เข้าร่วมจำนวน 85 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างคึกคัก
บรรยากาศการอบรมตลอด 2 วัน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมตั้งแต่การทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ การทำงานเป็นทีม ไปจนถึงการสร้างระบบอัตโนมัติจากสถานการณ์จริง โดยมี ดร.เด่นเดช รักษ์รัตนตรัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์พีระพล บูรณมนตรี อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ DPU มาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงเทคนิคเข้ากับมุมมองเชิงธุรกิจสากลได้อย่างเป็นระบบและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต
• DPU คือสถาบันเอกชนไทยรายเดียวที่ทางฝรั่งเศสเชิญร่วมงานต่อเนื่อง
ผศ.ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า สถาบัน ECAM LaSalle ประเทศฝรั่งเศส มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และมหาวิทยาลัยรัฐฯ ชั้นนำอื่นๆ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถือเป็นสถาบันเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับเชิญให้ร่วมดำเนินโครงการกับทางประเทศฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่มีต่อศักยภาพของภาคการศึกษาเอกชนไทย
“ความร่วมมือระหว่าง DPU และ ECAM LaSalle ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อต่อยอดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติให้มีความลึกและหลากหลายมากขึ้น การพัฒนาทักษะวิศวกรยุคใหม่ให้พร้อมต่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทย–ฝรั่งเศส ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานและการสร้างธุรกิจในอนาคต” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี DPU กล่าว
กิจกรรมถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Learning by Doing” แบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ วันแรก “Smart Automation Hackathon: Engineering Meets AI” เน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและ AI ผ่านเครื่องมือ n8n ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้าง Workflow อัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นกระบวนการ (Process Thinking) และเสริมความเข้าใจด้านตรรกะ (Logical Thinking) สามารถนำไปต่อยอดงานจริง เช่น ระบบตอบอีเมลอัตโนมัติ การจัดการเอกสาร หรือการเชื่อมต่อระบบหลังบ้านของธุรกิจให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นอัตโนมัติ
ผศ.ดร.ชัยพร เพิ่มเติมว่า วันที่สองนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม Business Model Canvas เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศ ตั้งแต่ Value Proposition รูปแบบรายได้ ต้นทุน ไปจนถึงการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมข้ามวัฒนธรรม พร้อมมีผู้ประกอบการชาวฝรั่งเศส Mr. Dominique BIENFAIT ที่ดำเนินธุรกิจขายที่นอนยางพาราระดับพรีเมียมในไทย ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ตรงด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการคิดเชิงกลยุทธ์ในโลกการทำงานจริง รวมทั้งเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายทางอาชีพ
“สำหรับการจัด Bootcamp ครั้งล่าสุด มีนักศึกษาฝรั่งเศสเข้าร่วมจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 30 คนในครั้งที่ผ่านมา เป็น 85 คนในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการตอบรับและความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นต่อคุณภาพของโครงการ ทั้งนี้ในอนาคต วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาขยายความร่วมมือ โดยมีแผนผลักดันการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยไปยังประเทศฝรั่งเศสในระยะต่อไป โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือด้านการศึกษานานาชาติระหว่างสถาบันต่างประเทศและภาคเอกชนไทย ที่ช่วยเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ พร้อมเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสู่โลกการทำงานระดับสากล” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี DPU กล่าว
• เดินหน้าขยาย MOU – ปูทางสู่ Double Degree ระหว่างไทย–ฝรั่งเศส
ผศ.อรดี พฤติศรัณยนนท์ รองคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการความร่วมมือดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ปี 2564 ก่อนนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองสถาบันมีการจัดทำหลักสูตรและโครงการร่วมกันได้ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อประยะสั้น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และในอนาคตอาจต่อยอดไปสู่หลักสูตร Double Degree หรือ Joint Degree ระหว่าง DPU และ ECAM LaSalle
“กิจกรรม “Smart Engineering Bootcamp” ยึดแนวคิดการพัฒนา ‘Global Skills’ ที่วิศวกรยุคใหม่ต้องมี โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับ Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cross-cultural Collaboration)” รองคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี DPU กล่าว
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้รับประโยชน์หลายมิติ ทั้งทักษะการสร้าง Workflow อัตโนมัติด้วย เทคโนโลยี n8n ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มาแรงและถูกใช้จริงในองค์กรยุคดิจิทัล ช่วยลดงานซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้ความต้องการสูงในปัจจุบัน ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านสถาบัน ECAM เองก็เห็นศักยภาพของ CITE ในด้าน AI และ Computer Engineering จึงเลือกสานต่อความร่วมมือกับ DPU มาอย่างต่อเนื่อง
• ECAM LaSalle ชี้ประสบการณ์ในเอเชียช่วยเสริม Cross-cultural Adaptation
ด้าน นายยศวัฒน์ อิ่มเจริญชัย ผู้อำนวยการ ECAM LaSalle ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ให้ข้อมูลว่า นักศึกษาฝรั่งเศสที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จาก 3 เมือง ได้แก่ ลียง ปารีส–แซร์จี และ กลาส โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกเป็นนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนระยะหนึ่งเทอมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ส่วนอีกกลุ่มเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนโปรแกรม Short Course ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งการมาเข้าร่วมกิจกรรมที่ DPU ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโปรแกรมการเรียนรู้ในประเทศไทย
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ ECAM LaSalle ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ยังสะท้อนว่า การที่นักศึกษาได้มาเรียนรู้ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ช่วยเพิ่มทักษะการปรับตัวในบริบทที่แตกต่างจากยุโรป ทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และรูปแบบการทำงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนา “Cross-cultural Adaptation” ทักษะที่องค์กรระดับโลกให้ความสำคัญอย่างมากและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ศิษย์เก่า ECAM LaSalle จำนวนไม่น้อยได้รับโอกาสไปทำงานในต่างประเทศในฐานะ Expat หลังจบการศึกษา
“แม้นักศึกษาจะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมที่แน่นจากห้องเรียน แต่สิ่งที่จะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นวิศวกรที่สมบูรณ์คือ ประสบการณ์จริงจากการลงมือทำ การได้สร้างระบบจริง แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และนำเทคโนโลยีไปใช้ในบริบทจริงคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ ดังนั้นโครงการ Bootcamp ครั้งนี้ จึงมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง วิเคราะห์สถานการณ์จริง และเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การใช้งานในโลกการทำงานจริง” ผู้อำนวยการ ECAM LaSalle ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก กล่าว
• n8n คือเครื่องมือสำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานจริง
Mr. Romain Lesage นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จาก ECAM LaSalle ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดเผยว่า การเข้าร่วมกิจกรรม Smart Engineering Bootcamp ที่ DPU ทำให้ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม n8n ซึ่งสามารถช่วยจัดการงานด้านอีเมล เอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมแนะนำว่า หากมีการจัด Bootcamp ครั้งต่อไป อยากให้เพิ่มกิจกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือการเขียนโค้ดเชื่อมต่อ API เพื่อให้ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์หรือบอร์ด Arduino ได้จริง ซึ่งจะทำให้การอบรมมีความเข้มข้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
“วิศวกรยุคใหม่จำเป็นต้องมี “ความยืดหยุ่น” และความสามารถในการทำงานได้หลายด้านพร้อมกัน รวมถึงต้องรู้จักใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการสร้างธุรกิจของตนเองในอนาคต วิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้เชื่อมโยงหลายสาขา ตั้งแต่เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงซัพพลายเชน ไม่ใช่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้แม้ AI จะช่วยลดภาระงานได้หลายส่วน แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนทักษะด้านการออกแบบ 3 มิติ (CAD) ได้ทั้งหมด ทำให้บทบาทของวิศวกรยังคงสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม และการผลักดันอุตสาหกรรมสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง” นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน กล่าวทิ้งท้าย