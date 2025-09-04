อึ้งทั้งทีมจับกุม-เซียนพนัน!นอภ.วังทอง บุกจับบ่อนไฮโลว์กลางสวนยางฯ พบกลโกงฝังแผงวงจรใต้โต๊ะ-รีโมทบังคับลูกเต๋าคาตา

พิษณุโลก - นายอำเภอวังทอง สนธิกำลังปิดล้อม-บุกจับกุมบ่อนไฮโลว์ กลางสวนยางพารา รวบผู้ต้องหา 19 คน ลุยส่งฟ้องศาลฯวันนี้ พร้อมพิสูจน์อุปกรณ์กลโกงเจ้ามือต่อหน้าเซียนพนัน มีทั้งติดแผงวงจรฝังใต้โต๊ะ-รีโมทบังคับลูกเต๋ากลิ้งพลิกออกได้ทุกหน้าพร้อมสรรพ
นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง พร้อมกำลังฝ่ายความมั่นคง, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอที่ 4 (วังทอง)นำกำลังบุกเข้าตรวจสอบสวนยางพาราแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อ บ่ายวันที่ 3 ก.ย.68 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันกลางสวน
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ติดกับสวนยางพาราและไร่มันสำปะหลัง เป็นจำนวนมาก ตรวจสอบเบื้องต้นพบมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน (ไฮโลว์) บริเวณเพิงที่อยู่ข้างบ้าน ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอวังทอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวังทองที่ 4 ได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุดปิดล้อมเข้าชาร์ท
เมื่อนักพนัน ที่จับกลุ่มเล่นไฮโลว์กันเป็นกลุ่มใหญ่ เห็นเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทาง แต่เจ้าหน้าที่ที่ปิดล้อมอยู่สามารถจับกุมได้ส่วนใหญ่ เป็นนักพนันเพศชายจำนวน 5 ราย และนักพนันหญิงเพศหญิงจำนวน 14 ราย รวมนักพนันที่จับกุมตัวได้ทั้งสิ้น 19 ราย แต่มีนักพนันหลบหนีไปได้ 2-3 คน
เบื้องต้นนาง A (นามสมมุติ) รับเป็นเจ้ามือ และนาง B (นามสมมุติ) ซึ่งอยู่ในวงพนันดังกล่าวรับเป็นเจ้าของบ้าน มีเงินสดของจำนวนหนึ่ง พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับเล่นพนันไฮโลว์ (ลูกเต๋า จานรอง ฝาครอบ โต๊ะพนันไฮโลว์ กล้องวงจรปิด จอคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ) รวมทั้งอุปกรณ์กลโกงการเล่นพนันเป็นลูกรีโมท จึงยึดไว้เป็นของกลาง
จากนั้นชุดจับกุมฯจึงเคลื่อนย้ายของกลางในคดีมาตรวจสอบที่ที่ว่าการอำเภอวังทอง พบอุปกรณ์คล้ายรีโมทขนาดเล็กสีดำในกระเป๋าของนาง B จึงนำมาวางไว้ที่โต๊ะสำหรับเล่นพนันปรากฎว่า ลูกเต๋า ที่อยู่บนโต๊ะมีการขยับกลิ้งเองได้ ลักษณะคล้ายมีกลไกซ่อนอยู่ภายในโต๊ะ
ทางชุดจับกุมจึงขออนุญาตเจ้ามือและนักพนันทำการตรวจพิสูจน์ ซึ่งปรากฎว่าเมื่อทุบตรวจสอบโต๊ะดังกล่าวพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ พร้อมแบตเตอร์รี่จำนวน 2 ก้อน แพคกันกระแทกซุกซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งคาดว่าติดตั้งไว้เพื่อใช้เป็นกลโกงในการเล่นพนัน
นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง กล่าวกันเซียนพนันว่า โทษของการเล่นการพนัน มีกลโกงต่างๆที่จะหลอกลวงมอมเมาเอาทรัพย์สินของนักเล่น ทำให้หมดทรัพย์ เกิดเป็นปัญหาครอบครัวและปัญหาของสังคมตามมาด้วย
จากนั้นจึงมอบหมายเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.แก่งโสภา เพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน ( ไฮโลว์ ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและวันนี้ (4 ก.ย.68) ได้ส่งตัวนักพนันทั้งหมดไปยังศาลแขวงจังหวัดพิษณุโลกต่อไป