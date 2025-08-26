ผู้ว่าฯพิด’โลก รู้แล้ว!คนร้อง ขรก.สาวพช.ล็อกเลือกตั้ง ปธ.สตรีจังหวัดฯ ยันปิดถนน/เปิดศาลากลางจัดงานถี่ทำตามขั้นตอน

พิษณุโลก - ผู้ว่าฯสองแคว บอกสั้นๆ..ปิดถนน-ใช้พื้นที่ศาลากลางจัดงานถี่ ทำตามขั้นตอน-ปกครองกำลังชี้แจงกลับ รับรู้แล้ว ”คณะกรรมการสตรีอำเภอวังทอง” ร้องข้าราชการสาว พช.วางตัวไม่เป็นกลาง ล็อกเลือกตั้ง”ประธานฯสตรีจังหวัดพิษณุโลก”
นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มประชาภิวัฒน์ ที่ยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรมสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอข้อมูลการใช้พื้นที่ของศาลากลางฯจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว รวมถึงออแกไนซ์ใช้พื้นที่จัดงานถี่ยิบ ตามสิทธิ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ส่วนปัญหาจอดรถนั้น กำลังแก้ไข ปกครองฯกำลังทำหนังสือชี้แจงกลับ
ส่วนกรณี ”คณะกรรมการสตรีอำเภอวังทอง”ส่งหนังสือลงวันที่ 24 สิงหาคม 68 ร้องเรียน ข้าราชการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คนหนึ่ง วางตัวไม่เป็นกลาง ผู้ว่าฯพิษณุโลก ระบุว่า กำลังรอหนังสือผ่านมาตามขั้นตอน เบื้องต้นพอรู้แล้วว่าผู้ถูกร้องเป็นข้าราชการพัฒนาชุมชน แต่ผู้ร้อง คือ คณะกรรมการสตรีอำเภอวังทอง ไม่ลงชื่อจริงมา
สำหรับหนังสือร้องเรียนจากคณะกรรมการสตรีอำเภอวังทอง ฉบับดังกล่าว ระบุเนื้อหาทำนองว่า ข้าราชการในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ชื่อนางสาว ป. ไม่ทราบนามสกุล วางตัวไม่เป็นกลางในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคือ ได้มีการโทรติดต่อประสานสั่งการไปยังพัฒนากร ระดับอำเภอ กำหนดผู้นำสตรีระดับอำเภอที่เป็นคนของตนเองที่เข้าคัดเลือกประธานสตรีระดับจังหวัด
และยังได้บังอาจกระทำผิดด้วยการสั่งการ-ให้ประโยชน์ โดยมีการขอให้กรรมการสตรีระดับอำเภอบางอำเภอให้เลือก นาง น. (ขอสงวนชื่อ) เป็นประธานระดับจังหวัด และยังสั่งการให้พัฒนากรอำเภอทุกอำเภอ ประสานให้กรรมการสตรีระดับอำเภอ ทุกคนทุกอำเภอให้เลือก นาง น. เป็นประธานสตรีระดับจังหวัด ตามที่ตนเองได้ร่วมวางแผนและกำหนดไว้แล้ว
ทั้งยังแจ้งให้คณะกรรมการสตรีระดับอำเภอ ไม่ต้องนำเสนอสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ามาแข่งขัน เพราะผู้ถูกร้องเรียนได้จัดเตรียมบุคคล (นาง น.) ซึ่งจะเสนอเอง โดยอ้างว่าได้ประสานไว้แล้วเบื้องต้น เพราะเห็นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ
การกระทำของข้าราชการคนดังกล่าว เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน ผิดประมวลจริยธรรรม ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ที่กำหนดให้ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และ ต้องรักษาความเป็นกลาง โดยไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นการให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ถือเป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ดังนั้น การกระทำของข้าราชการรายดังกล่าว จึงเป็นการกระทำผิดประมาลจริยธรรม และผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรดพิจารณาดำเนินการกับข้าราชการดังกล่าว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคัดเลือกประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดพิษณุโลก ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 นี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรรม ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มสตรีต่อไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เปิดเผยว่า หนังสือร้องเรียน ข้าราชการประพฤติวางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกประธานคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก เรื่องยังไม่มา คาดว่า หนังสือยังไม่ถึง เพราะหนังสือลงวันที่ 24 สิงหาคม 68 เป็นวันอาทิตย์/วันหยุด หรืออาจฝากหน่วยงานใดส่งมา จึงยังไม่ถึงศูนย์