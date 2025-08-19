คณะสงฆ์พิษณุโลกจับภาคทัณฑ์ 7 พระสงฆ์นั่งแช่-เวียนของบิณฑบาต แถมห่างวัดจำพรรษาซ้ำ

พิษณุโลก - ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์พิษณุโลกจับตักเตือน-ภาคทัณฑ์ 7 พระสงฆ์ นั่งแช่ไม่ยอมเดินบิณฑบาต-เวียนของทำบุญ ผิดกฎเถรสมาคมบิณฑบาตข้ามเขต ห่างวัดจำพรรษา ย้ำครั้งหน้ามีอีกสั่งลงทัณฑ์หรือสึก ขาดจากความเป็นพระทันที
วันนี้ (19 ส.ค.68) พระครูศรีรัตคนาธร เลขานุการ รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, พระครูเกษมวาปีพิสัย รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก, พระครูประจักษ์ธรรมวินิต(อุดมศักดิ์) รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์, ตัวแทนสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, กอ.รมน.จว.พล., นายรัตวัตร พูลทวี สมาชิกเทศบาลนครพิษณุโลก กำกับดูแลฝ่ายเทศกิจ, ตัวแทนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนพระองค์ดำบริเวณหน้ารพ.รุงเทพ และตลาดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก คือ ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) และตลาดเทศบาล 6 (ร่วมใจ)
หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าพบพระสงฆ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนรับบิณฑบาต โดยไม่ได้เดินโปรดญาติโยมตามกิจของสงฆ์ และนำของใส่บาตรมาเวียน ขัดต่อพระธรรมวินัยและขัดต่อมติมหาเถรสมาคม
จุดแรก คือ บริเวณตลาดใต้ พบพระสงฆ์ 2 รูป ยืนปักหลัก จุด 2 บริเวณริมถนนตลาดชั่วคราวหน้ารพ.กรุงเทพ พบพระสงฆ์ 1 รูป นั่งรอบิณฑบาตจากญาติโยมที่ผ่านมาไป ซึ่งระหว่างจนท.กำลังบุกตรวจสอบ หลบหนีแอบขึ้นไปในรถยนต์ที่มีลูกศิษย์ขับมาจากสำนักสงฆ์เทพประธานพร อำเภอวังทอง จุดที่ 3 บริเวณตลาดร่วมใจ มีพระสงฆ์ต่างถิ่นนั่งและยืนปักหลักบิณฑบาต จำนวน 3 รูป และอีก 1 รูปเป็น มีพระลูกวัด จากวัดนางพญา นั่งบินฑบาตรอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวทั้งหมดไปตรวจสอบที่วัดท่ามะปราง อ.เมือง พิษณุโลก ว่าเป็นพระจริงหรือไม่ เบื้องต้นพบว่าทั้งหมดมีใบสุทธิถูกต้อง แต่เดินทางมาจากพื้นที่ อ.วังทอง และ อ.บางกระทุ่ม ถือว่าขัดต่อเถรสมาคม ซึ่งการออกบิณฑบาต ต้องอยู่ในเขตวัดตัวเองที่จำพรรษาอยู่ และผิดต่อพระธรรมวินัยคือ นั่งแช่ ไม่ยอมเดินบิณฑบาต แต่ใช้การยืนปักหลัก
บทลงโทษครั้งนี้ คือ ภาคทัณฑ์ ว่ากล่าว ตักเตือน ไม่ให้ทำพฤติกรรมดังกล่าว หากกระทำซ้ำอีก ทางปกครองฝ่ายสงฆ์ จะลงทัณฑ์ (โลกติเตียน) ถึงขั้นต้องสึก ขาดจากความเป็นพระ
ทั้งนี้แนวทางบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร ที่ผิดและขัดต่อพระธรรมวินัย อาทิเช่น การบิณฑบาตก่อนอรุณ การกลับเข้าวัดเกินเวลาที่กำหนด, ถ่ายเทอาหารให้บุคคลภายนอก, นั่งหรือยืนปักหลักบิณฑบาตฯลฯ