ตร.ผนึกสำนักพุทธฯ-กองทัพ เก็บข้อมูลวัดทั่วประเทศ วางระบบการเงินโปร่งใส ป้องกันทุจริต

รอง ผบ.ตร. ประชุมบูรณาการข้อมูลวัดทั่วประเทศ ร่วมสำนักพุทธฯ-กองทัพ วางระบบตรวจสอบโปร่งใส คุมเข้มการเงิน ป้องกันแสวงหาผลประโยชน์
วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทราศุ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.อ.ไกรบุญ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับแนวทางการทำงานร่วมกันระดับปฎิบัติการมีตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรภาค 1-9 และสถานีตำรวจทั่วประเทศ พร้อมบูรณาการกับกองทัพภาคที่ 1-4 เพื่อชี้แจงไปยัง กอ.รมน.ในจังหวัดต่าง ๆ ให้เดินหน้าเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยสำนักพระพุทธศาสนาซึ่งมีบุคลากรจำกัดในหลายจังหวัด จะร่วมวางแผนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์ อาทิ จำนวนพระภิกษุ สามเณร ผู้พักอาศัยในวัดป่าและพระอารามต่าง ๆ การบริหารจัดการภายในวัด ยืนยันว่าไม่ใช่การก้าวล่วงหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของพระ แต่เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้ดำเนินการมานาน เพื่อนำไปพัฒนาระบบงานและสร้างความโปร่งใสในอนาคต
ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูลจากวัดจะมีการประสานล่วงหน้า ไม่ใช่การบุกตรวจอย่างกะทันหัน ข้อมูลที่ขอจะเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารวัด ไม่รวมบัญชีการเงินส่วนบุคคล และจะต้องเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการเผยแพร่โดยไม่เหมาะสม อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการพัฒนาระบบบัญชีการเงินของวัดให้ชัดเจนและตรวจสอบได้ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะร่วมกันวางแนวทาง เนื่องจากบางวัดมีประชาชนศรัทธาบริจาคจำนวนมาก จึงต้องมีระบบดูแลเงินทองอย่างรัดกุม ไม่ให้มีการนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ คาดว่าภายใน 1-2 เดือน จะได้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
ในส่วนของการร้องเรียนเกี่ยวกับวัดทั่วประเทศ พบว่ามีทั้งสิ้น 382 เรื่อง โดยคัดกรองแล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว 255 เรื่อง เหลือระหว่างคัดกรองอีก 108 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรมพระที่ไม่เหมาะสม
ทั้งนี้ พล.ต.อ.ไกรบุญ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวหมอดูชื่อดังเกี่ยวพันกับวัดแห่งหนึ่งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ได้ข้อเท็จจริงก่อน ส่วนการรับบริจาคในนามนิติบุคคลหรือมูลนิธิในแต่ละวัด ตำรวจก็มีแนวทางตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว พร้อมย้ำว่าทุกขั้นตอนจะทำด้วยความนอบน้อม เคารพพระธรรมวินัย และคำนึงถึงศรัทธาของประชาชนเป็นหลัก