คณะสงฆ์พิษณุโลกถกด่วน!ปมเจ้าอาวาสวัดนางพญาขับพระลูกวัด-ถูกร้องมั่วสีกา/ปล่อยคุมเงินคุมพระทั้งวัด

พิษณุโลก - รักษาการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เรียกประชุมคณะสงฆ์ด่วน..กรณีเจ้าอาวาสวัดนางพญาขับไล่พระลูกวัดกลางพรรษา แถมถูกร้องมั่วสีกา-ปล่อยคุมเงินคุมพระทั้งวัด ขณะที่เจ้าอาวาสวัดนางพญานั่งเครียดกลางวง ท่ามกลางข่าวลือ อาจถึงขั้นสึก
กรณีพระครูเจ้าอาวาสวัดนางพญา อ.เมืองพิษณุโลก "ขับไล่" พระสมมาตร ระสารักษ์ ออกจากวันกลางพรรษา (ค่ำวันที่ 4 ส.ค. 68) ฐานทำให้วัดเสียหาย-เสื่อมเสียชื่อเสียง จนกระทั่งพระสมมาตรออกมาเดินหน้าเปิดโปง อ้างว่าเจ้าอาวาสมั่วสีกา ปล่อยให้มาควบคุมทั้งเงิน ทั้งพระวัดนางพญา แถมยังปล่อยหญิงชาวพม่ากร่างทั่ววัดซ้ำนั้น
บ่ายวันนี้ (7 ส.ค. 2568) พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้นั่งเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับพระสงฆ์อีกหลายรูปกำลังทยอยเดินทางเข้าร่วมที่วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก
รวมถึงพระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) ที่ถอดแว่นตาดำ นั่งอ่านเอกสารสำคัญ ด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนัก แต่ในที่ประชุมไม่อนุญาติให้นักข่าวเข้าฟัง เนื่องจากเป็นกิจของสงฆ์และจะแถลงข่าวภายหลัง
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเบื้องต้นกับพระรัตนโมลี หรือพระอาจารย์ไพรินทร์ ว่าประชุมหัวข้ออะไร ก็บอกเพียงว่า กรณีพระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) "ขับไล่" พระสมมาตร ระสารักษ์ อดีตพระลูกวัดนางพญา ออกจากจำพรรษาที่วัดนางพญา พิษณุโลก ส่วนผลประชุมอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ด้านนางสุวลักษณ์ อภัวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า มีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นฆราวาส (ไม่ใช่พระ) มาร้องเรียนที่สำนักพุทธฯเมื่อ 29 ก.ค.68 อ้างถึงกรณี พระสมมาตร ระสารักษ์ ร้องเรียนเจ้าอาวาสวัดนางพญามั่วสีกา และปล่อยให้สีกาควบคุมเงินวัดนางพญาและพระทั้งวัด จึงดำเนินส่งเรื่องไปยังเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสอบข้อเท็จจริง แต่ผลจะเป็นประการใด ทางเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกจะส่งเรื่องแจ้งกลับมาภายในวันที่ 15 สิงหาคมนี้
ส่วนกรณีวัดนางพญาไม่มี ไวยาวัจกร นั้นเป็นเรื่องจริง สอบถามข้อมูล ณ ปัจจุบันวัดนางพญา ยังไม่มีการรายงาน การแต่งตั้งไวยาวัจกร และกรรมกรรม
ขณะที่แหล่งข่าว เผยว่า ก่อนที่หน่วยงานรัฐ อาทิ ปปท. หรือสอบสวนกลาง จะบุกตรวจสอบวัดนางพญา ทางคณะสงฆ์อาจต้องให้พระครูชุบ พ้นจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดนางพญา โดยอาจเลือกพระครูรัตนเสนาภิมุข ( มหาสุวิทย์ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดนางพญา ซึ่งเคยถูกขับจากวัดนางพญาและย้ายไปอยู่วัดใหญ่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเลือก พระครูเกษมวาปีพิสัย เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญาไปก่อน