พระลูกวัดแจ้งความเพิ่มอีก!งัด ม.157 ดำเนินคดีเจ้าอาวาสวัดนางพญา

พิษณุโลก - อดีตพระลูกวัดถูกไล่ออกจากวัดจนต้องแหกพรรษา ขึ้นโรงพักแจ้งความดำเนินคดีพระครูเจ้าอาวาสวัดนางพญา เพิ่มตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ หลังเคยแจ้งฐานหมิ่นประมาทไปก่อนหน้านี้ ขณะที่พระครูดังหอบเอกสารการเงินวัดส่งแล้ว
วันนี้ (8 ส.ค. 2568) พระสมมาตร ระสารักษ์ อดีตพระลูกวัดนางพญา เดินทางไปสภ.เมืองพิษณุโลก เพื่อให้ปากคำต่อ ร.ต.อ.อำนาจ อ่อนปาน รองสว.สอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก กรณีพระครูสุจิตธรรมวิมล ขับไล่ออกจากวัดนางพญา เมื่อ 19.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา
โดยอ้างว่าพระสมมาตร ผู้แจ้งกระทำผิดวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงวัดนางพญาและก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์ และติดประกาศไปทั่วบริเวณวัดนางพญา ทำให้ พระสมมาตร เสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งพระสมมาตรได้แจ้งความกับ พระครูสุจิตธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา ข้อหาหมิ่นประมาท ไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับพระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) เพิ่มเติมตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ วัดเป็นนิติบุคคล ปล่อยให้บุคคลอื่นเข้าควบคุมเงินของวัด และพระทั้งวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนกรณีคณะกรรมการพิจารณาพระภิกษุกระทำความผิดและถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพระธรรมวินัย ระดับจังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้พระครูชุบ นำบัญชีรับจ่าย สมุดบัญชีธนาคารของวัดนางพญา มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ภายในวันนี้(8สิงหาคม 68) ภายในเวลาราชการ
ปรากฎว่า เมื่อเวลา 17.30 น.เศษ มีรายงานว่า พระครูชุบ ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินของวัดส่งให้กับคณะกรรมการฯตามคำสั่งแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป