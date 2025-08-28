เดิมพันด้วยชีวิต!! “เจมีไนน์-พรีม” ชวนสัมผัสความท้าทาย นำทีมไขปริศนาแข่งขันสุดมันส์ ในซีรีส์เรื่องใหม่ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” GAME ON 10 ก.ย.นี้ ทางช่อง GMM25

“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เตรียมเสิร์ฟซีรีส์รสชาติใหม่ส่งตรงถึงหน้าจอคุณ ด้วยซีรีส์ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ที่จะพาทุกคนเปิดประตูทะลุมิติเข้าสู่เกมประลองปัญญา ที่ต่างต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงชัยชนะ หา INSIDER ตัวจริง และร่วมกันไขปริศนาหาวิธีออกจากเกมนี้ให้ได้! ไปพร้อมกับเหล่าผู้เล่นทั้ง 8 คน นำทีมโดยนักแสดงสุดฮอตอย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี” ร่วมด้วยทีมนักแสดงมากฝีมือ “มิวนิค นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล, อังเปา โอชิริส สุวรรณชีพ, พร้อมทีปกร ขวัญบุญ, ปูน มิตรภักดี, เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร, มายเม่ ณิชาภา แพร่พีรกุล ฯลฯ” ที่จะมาชวนสัมผัสความท้าทาย ความสนุกครบรส ไปกับเกมสุดมันส์ที่เดิมพันด้วยชีวิตผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับคุณภาพ “คีท กฤษดา คณิวิชาภรณ์” ซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละเกมจะลุ้นระทึกขนาดไหน? ปักหมุดรับชมพร้อมกัน 10 กันยายนนี้ ห้ามพลาด!
เมื่อลูกเต๋าหล่นลงพื้น... “เกม” นี้จึงเริ่มต้นขึ้น
“เกม” ที่ต้องต่อสู้
“เกม” ที่ต้องหักหลัง เพื่ออยู่รอด
เพราะ “เกม” นี้... มีชีวิตเป็นเดิมพัน
ถ้าคุณพร้อมจะเล่นเกมนี้...
ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ”
พบกับซีรีส์ “THE DARK DICE เกมทอยทะลุมิติ” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น. เริ่มตอนแรก 10 กันยายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV