ศาลแขวงดอนเมืองสั่งปรับระนาว ก๊วนไฮโลว์-กำถั่ว บ่อนพนัน“นวย ดอนเมือง” 1,000 - 7,000 บาท

ศาลแขวงดอนเมืองสั่งปรับระนาว ก๊วนพนันบ่อนไฮโลว์-กำถั่ว “นวย ดอนเมือง” ปรับ ตั้งแต่ 1,000 - 7,000 บาท ส่วนนักพนันด่างด้าว 1 ราย เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดนคุก 4 เดือน ปรับ 7,000 บาท แต่รออาญา
ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ฯ อาคาร เอ วันนี้ (29 ส.ค.) อัยการสำนักงานคดีพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องด้วยวาจานายพิไทย สมมิตร จำเลยที่ 1-กับพวกรวม 44 คน ในความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 สอบจำเลยเรื่องทนายความแล้วไม่ต้องการทนายความ ศาลอ่านและอธิบายฟ้องแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ
จึงพิพากษาว่า จำเลยทั้ง 44 มีความผิดตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 วรรคสอง,12 (2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับคนละ 2,000 บาท ริบของกลาง ส่วนคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษจำคุกจำเลยที่ 34 ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อทย 572/2568 ของศาลอาญานั้น เนื่องจากคดีนี้ศาลพิพากษามิได้ลงโทษจำคุก จึงไม่อาจบวกโทษจำคุกที่ไว้ได้ในคดีดังกล่าวได้
วันเดียวกันอัยการสำนักงานคดีพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องด้วยวาจา นายวชิระ ศรีปิ่นเป้า จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 117 คน ในความผิดฐานร่วมกันลักลอบเล่นกันพนัน (ไฮโลว์)พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ศาลอ่านและอธิบายฟ้องแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพและจำเลยที่ 35 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ อ.650/2568 ของศาลจังหวัดธัญบุรีและที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.3061/2568 ของศาลอาญามีนบุรี และจำเลยที่ 75 เป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.643/2565 ของศาลจังหวัดนครนายก
จึงพิพากษาว่า จำเลยทั้งหมดมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 วรรคสอง,12 (2) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับคนละ 2,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับคนละ 1,000 บาท ริบของกลาง ส่วนคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษจำคุกจำเลยที่ 35 ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.650/2568 ของศาลจังหวัดธัญบุรี และที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.3061/2568 ของศาลอาญามีนบุรีและที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยที่ 75 1ใน 3 เนื่องจากคดีนี้ศาลพิพากษามิได้ลงโทษจำคุก จำเลยที่ 35 ,75 จึงไม่อาจบวกโทษจำคุกจำเลยที่ 35 ที่รอไว้ในคดีดังกล่าวได้ และไม่อาจเพิ่มโทษ 1 ใน 3 แก่จำเลยที่ 75
นอกจากนี้อัยการสำนักงานคดีพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) ยังเป็นโจทก์ยื่นฟ้องด้วยวาจา น.ส.ดิษยา พัฒน์ทวีกิจ จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 19 คน ในความผิดฐานร่วมกับพวกที่หลบหนี ลักลอบเล่นกันพนัน (กำถั่ว)พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำเลยที่ 19 เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ศาลอ่านและอธิบายฟ้องแล้ว จำเลยให้การรับสารภาพ จึงพิพากษาว่า จำเลยทั้งหมดมีความผิดตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 วรรคสอง,12 (1) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ปรับคนละ 2,000 บาท และจำเลยที่ 19 มีความผิดตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 11,12 (1) ,18 วรรคสอง ,62 วรรคหนึ่ง, 81 ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวไม่เข้ามาตามช่องทางและเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จำคุก 4 เดือน และปรับ 6,000 บาท ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน และปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับจำเลยที่ 1-18 คนละ 1,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 19 คงจำคุก 4 เดือน ปรับ 7,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 19 เคยรับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี และริบของกลาง