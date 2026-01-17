สลัดแฟคทอรี่ปั้นแบรนด์“Sunny Side Up” บุกโรงแรม–นักเดินทางนำร่องสุวรรณภูมิ

ผู้จัดการรายวัน 360 - สลัดแฟคทอรี่ (Salad Factory) ร้านสลัดที่เสิร์ฟความอร่อยจากเมนูเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจรับปีใหม่ ด้วยการขยายพอร์ตโฟลิโอร้านอาหาร เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ซันนี่ ไซด์ อัพ” (Sunny Side Up) จากแนวคิดการพัฒนาร้านอาหารในรูปแบบเรสเตอรองค์ (Restaurant) สู่คอนเซ็ปต์ “Rest to Run” พื้นที่สำหรับการพักผ่อน เติมพลัง และรีชาร์จชีวิต เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา
นายปิยะ ดั่นคุ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ กล่าวว่า การเปิดตัว “ซันนี่ ไซด์ อัพ” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายพอร์ตธุรกิจและแตกไลน์แบรนด์ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่มองหาร้านอาหารซึ่งมอบมากกว่าความอิ่ม แต่เป็นประสบการณ์ของการพักผ่อนและการเติมพลังให้กับชีวิต
โดยแบรนด์ใหม่นี้พัฒนาขึ้นจากโอกาสความร่วมมือในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป และต่อยอดสู่คอนเซ็ปต์ร้านอาหารที่ตอบโจทย์ธุรกิจโรงแรม โดยสาขาแรกเลือกเปิดให้บริการที่ Go Hotel สุวรรณภูมิ เนื่องจากมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างพื้นที่ที่เป็นมากกว่าที่พักค้างคืน แต่เป็นจุดหมายสำหรับการพักผ่อนและเพิ่มเอนเนอร์จี้ โดยเฉพาะในมิติของอาหารที่ต้องทั้งอร่อย มีคุณภาพ และสร้างความสนุกในการรับประทาน
ซันนี่ ไซด์ อัพ ถูกออกแบบให้เป็นร้าน All Day Diner ที่เข้าถึงได้ง่าย โดดเด่นด้วยเมนูสเต๊กชิ้นใหญ่ รสชาติเข้าถึงง่าย จับคู่กับซอสจากหลากหลายประเทศ เสิร์ฟในบรรยากาศร้านสไตล์อเมริกันที่เป็นกันเอง ขณะเดียวกัน เมนูของ ซันนี่ ไซด์ อัพ ยังพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มคนตื่นเช้า อาทิ ผู้ที่ออกกำลังกายและพนักงานออฟฟิศ ที่สามารถเลือกเมนู All Day Breakfast และ Sweet Morning ได้ตลอดวัน ไปจนถึงกลุ่มไลฟ์สไตล์ช่วงค่ำ ที่สามารถเพลิดเพลินกับมื้ออาหารพร้อมการจับคู่เครื่องดื่ม เพื่อการผ่อนคลายและเติมพลังใจหลังวันทำงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Side Bar บุฟเฟต์ เติมไม่อั้น ที่รวบรวมผักสลัดหลากหลายชนิด สลัดสไตล์เวสเทิร์น ซุป และเครื่องเคียงในแนวเอเชียน พร้อมจุดเด่นอย่าง น้ำพริกแบบไทย ที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าต่างชาติ และเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าชาวไทย โดยองค์ประกอบของ Side Bar จะมีการหมุนเวียนตามฤดูกาล เพื่อสร้างสีสันและความสดใหม่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก แบรนด์โฟกัส 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้อยู่อาศัยและผู้ทำกิจกรรมในโซนลาดกระบัง–สุวรรณภูมิ ซึ่งมีความหลากหลายทั้งพนักงานออฟฟิศ บุคลากรในธุรกิจการบิน คนรักสุขภาพ และครอบครัวขนาดใหญ่
2. กลุ่มนักเดินทาง ที่มองหาอาหารเข้าใจง่าย รสชาติถูกปาก รองรับความต้องการที่หลากหลาย และช่วยยกระดับประสบการณ์การพักผ่อนก่อนหรือหลังการเดินทาง
ซันนี่ ไซด์ อัพ สาขาแรก พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่ ชั้น 1 โรงแรมโก โฮเทล สุวรรณภูมิ (Go Hotel Suvarnabhumi) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ สลัดแฟคทอรี่ ในการขยายธุรกิจสู่เซกเมนต์ที่กว้างขึ้น และสร้างการเติบโตในระยะยาว