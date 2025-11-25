“ศุภานวิต” นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬาประเภทบุคคลคู่ไทย-เทศ จัดทัพหวด “เทนนิสสูงอายุ” ครั้งที่ 78 ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเตรียมจัดศึกใหญ่ส่งท้ายปี “Thailand Senior Master Championship 2025”

สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยกำหนดจัดการแข่งขันรายการสำคัญประจำปี “การแข่งขันเทนนิสสูงอายุเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 78 ประเภทบุคคลคู่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม 2568 และต่อเนื่องด้วยการแข่งขันระดับมาสเตอร์คลาส “Thailand Senior Master Championship 2025” ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2568 ณ สนามเทนนิสในร่มคริสตัล สปอร์ต (เอกมัย–รามอินทรา) สนามมาตรฐานระดับโลก (ITF) แห่งแรกของประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมา วงการเทนนิสไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยมีกลุ่มคนดังและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากหันมาสนใจกีฬาชนิดนี้ ส่งผลให้กระแสเทนนิสเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งในมิติของไลฟ์สไตล์และการแข่งขัน ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของจำนวนนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย พบว่า อัตราการเติบโตของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30–40% โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รายการประเภทบุคคลเดี่ยวมีจำนวนผู้สมัครสูงถึง 594 คน ถือเป็น สถิติสูงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของสมาคมฯ
เช่นเดียวกับการแข่งขันประเภทบุคคลคู่ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สมัครมากกว่า 1,000 คน ครอบคลุมทั้งหมด 24 รุ่นการแข่งขัน คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และนับเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทำ สถิติสูงสุด ในประวัติศาสตร์ของสมาคมฯ เช่นกัน
โดยรุ่นที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ “ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 30 ปี” ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันถึง 50 คู่ สะท้อนให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่ขยายตัวสู่กลุ่มผู้เล่นรุ่นใหม่อย่างเด่นชัด การเติบโตดังกล่าวมีปัจจัยสำคัญมาจากการปรับเกณฑ์อายุตามมาตรฐาน ITF ปี 2022 ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาอายุตั้งแต่ 30 ปี (จากเดิม 35 ปี) สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ส่งผลให้ฐานนักกีฬาในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความหลากหลายให้กับวงการเทนนิสไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแข่งขันในประเภทบุคคลคู่ แบ่งรุ่นการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทชายคู่ ประกอบด้วยรุ่นอายุ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ,65, 70, 75 และ 80 ปี
ประเภทหญิงคู่ ประกอบด้วยรุ่นอายุ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 และ 65 ปี
ประเภทคู่ผสม ประกอบด้วยรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า 30 และรุ่นอายุรวมกันไม่ต่ำกว่า 80, 90, 100, 115 และ 130 ปี
การแข่งขันปีนี้มีนักกีฬามืออาชีพ นักกีฬาทีมชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้เล่นต่างชาติ รวมถึงนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้ทัวร์นาเมนต์มีความเข้มข้นและเป็นเวทีที่สะท้อนความมุ่งมั่นของนักกีฬาทุกวัย ส่งผลให้การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งในรายการที่มีมาตรฐานและความเข้มข้นสูงสุด
คุณศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย กล่าวว่า “ตัวเลขที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ได้สะท้อนเพียงจำนวนผู้สมัคร แต่สะท้อนภาพรวมของความตื่นตัว ความมุ่งมั่น และวินัยของนักกีฬาอาวุโสทั้งชาวไทยและนานาชาติ สมาคมฯ มุ่งมั่นพัฒนาเวทีการแข่งขันให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ส่งเสริมสุขภาวะกายใจ และสร้างโอกาสให้นักกีฬาอาวุโสได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่บนเวทีที่มีเกียรติและได้รับการยอมรับ อีกทั้ง ยังเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ได้เรียนรู้ พัฒนาฝีมือ และสืบสานวัฒนธรรมกีฬาที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีแรกที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาเทนนิสสูงอายุมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเภททีม ประเภทบุคคลคู่ ประเภทบุคคลเดี่ยว และมาสเตอร์ โดยมีเงินรางวัลรวมแล้ว มูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท
สำหรับปีนี้ การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้สนับสนุนหลัก ตลอดทัวร์นาเมนต์ประจำปี 2568
คุณศรชัย สุเนต์ตา รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wealth & Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงวัย ผ่านการสนับสนุนวงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมอันทรงคุณค่าและมีเกียรตินี้ ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพกายและใจ แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทุกช่วงวัย”
ภายในงานแถลงข่าวใหญ่ของสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตนักกีฬาเทนนิสชื่อดังร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาเทนนิสของไทยด้วย อย่าง คุณกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล อดีตนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีวิตของเอทีเอฟ (ATF) และเป็นประธานบริษัท เซอร์วิสไลน์ 2020 จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Dunlop ในประเทศไทย, คุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงมือวางอันดับ 1 ของไทย และอดีตมือวางอันดับ 19 ของโลก และ คุณณิชาต์ เลิศพิทักษ์สินชัย อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทย (2010-2018) อดีตนักกีฬาเทนนิสหญิง อันดับสูงสุด 280 ของโลก, เจ้าของรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอาชีพ ITF 2 รายการ ในประเภทเดี่ยว และ 15 รายการในประเภทคู่, นักกีฬาเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในประเภททีมหญิง หญิงคู่ และคู่ผสม
ทั้งนี้ การแข่งขันประเภทบุคคลคู่ และไทยแลนด์ซีเนียร์มาสเตอร์ 2025 ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด (Salad Factory), บริษัท เซอร์วิสไลน์ 2020 จำกัด (Dunlop) ผู้สนับสนุนลูกเทนนิสอย่างเป็นทางการ และสนามเทนนิสคริสตัล สปอร์ต (Crystal Sports)
สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทยมุ่งมั่นพัฒนาสังคมนักกีฬาอาวุโสไทยให้เข้มแข็ง สร้างวัฒนธรรมกีฬาแห่งมิตรภาพ คุณธรรม และความยั่งยืน ตลอดจนสร้างโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเติบโตในกีฬาเทนนิสอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาทุกวัยได้มีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่