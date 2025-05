"แทมมี่" เปิดศึก 100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2025 ทีม Bali Heights ผนึกกำลังประเดิมแชมป์ทันที!

การแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100 PLUS Thai Tennis League 2025 (100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2025) ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท เปิดฉากวันแรก เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2568 และแข่งจบลงในช่วงกลางคืน ณ สนามเทนนิส อิมแพค สปอร์ตสคลับ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดระหว่าง บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส กับ แทมมารีน ธนสุกาญจน์ หรือ "แทมมี่" อดีตนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย และมืออันดับ 19 ของโลก ในฐานะผู้จัดการแข่งขันวันแรกเป็นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล ประเภท C มี 6 ทีมร่วมชิงชัย ได้แก่ ทีม Bali Heights, ทีม CPB Tennis Club C, ทีม Sammitr team C, ทีม UNLOSER C, ทีมประชาชื่น MRI (C) และ ทีม FORD F C โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 ทีม ทีมที่ได้อันดับ 1 ของทั้ง 2 กลุ่ม ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ส่วนอันดับ 2 ของทั้ง 2 กลุ่ม จะชิงอันดับ 3 ทั้งนี้ แต่ละทีมมีนักกีฬาไม่เกิน 28 คน ประกอบด้วย รุ่นเยาวชน 4 คน รุ่นทั่วไป 4 คน และรุ่นสูงอายุ 20 คนหลังจากจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมด ผลปรากฏว่า คู่ชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง ทีม Bali Heights กับ ทีมประชาชื่น MRI (C) ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุก กระทั่ง ทีม Bali Heights เป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์ 4-2 คู่ คว้าตำแหน่งชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัล ประเภท C พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท ส่วน ทีมประชาชื่น MRI (C) ในฐานะรองแชมป์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาทสำหรับรายละเอียดผลการแข่งขัน จากการที่ ทีม Bali Heights ชนะ ทีมประชาชื่น MRI (C) 4-2 คู่ มีดังนี้ คู่ผสมเยาวชน พีรณัฐ แสนพันธ์-จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล แพ้ พรปวีณ์ นวลศรี-ธนาธิป โปติ 5-7 คะแนน, ชายคู่ อายุรวม 90 ปี นที ทิพย์มงคล-ธเนศ เลขะกุล ชนะ ธนทัต แท่งทอง-เสกสรร เจียมสุขสุจิตต์ 7-5หญิงคู่ อายุรวม 90 ปี วิยทิพย์ คงบำรุง-กมลรัตน์ เวชวิสิฐ ชนะ ธัญญ์นลิน รุ่งสิทธิภิรมย์-Kit Chan 6-1, คู่ผสม อายุรวม 100 ปี สมคิด ชัยสกุลสุรินทร์-Miho Higashi แพ้ ชินพันธุ์ สุวรรณเนตร-ปภาพิต ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 4-6คู่ผสมทั่วไป ธมลวรรณ หฤหรรษพงศ์-ศุภศิษฏ์ อภิธนวิทย์ ชนะ นฤบดี บุญวัฒน์-ตปณีย์ บุญวัฒน์ 6-3 และชายคู่ อายุรวม 130 ปี โยธิน จารุวาที-วีระพงศ์ สุทิน ชนะ พลเรือตรี อนุกร เอกะสิงห์-วินัย เกิดด้วยทอง 6-3ขณะที่ผลการแข่งขันคู่ชิงอันดับ 3 ทีม Sammitr team C เอาชนะ ทีม UNLOSER C ไปด้วยสกอร์ 5-2 คู่ จึงได้ครองตำแหน่งอันดับ 3 ประเภท C พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท ส่วน ทีม UNLOSER C ได้อันดับ 4 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 7,500 บาท ในส่วนรางวัลกองเชียร์ เป็นของ ทีม UNLOSER C ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,200 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษมอบให้ทีมชนะเลิศด้วย โดย กมลรัตน์ เวชวิสิฐ จัดการทีม Bali Heights ได้รับเสื้อสามารถ ในฐานะผู้จัดการทีมดีเด่น (Great Manager Awards) ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนหรือโค้ชดีเด่น 2 รางวัล (Best Coach Awards) ได้แก่ ธนกฤต วิศิษฐ์เสถียร กับ แสงดาว เวชวิสิฐ ขณะที่รางวัลนักกีฬาดีเด่น (MPV Awards) แบ่งเป็น นักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล ได้แก่ ศุภศิษฏ์ อภิธนวิทย์ และหญิง 1 รางวัล ได้แก่ กมลรัตน์ เวชวิสิฐทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก นอกจากเกมการแข่งขันที่สนุกแล้ว ยังมีการออกร้านแนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะแก่นักกีฬา อาทิ เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส, ASICS Thailand, Babolat, Provamed และ Pharmica เป็นต้น ซึ่งสร้างสีสันให้การแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2025 เป็นอย่างมาก