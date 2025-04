แทมมี่ จัดใหญ่ 100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2025 ชิงครึ่งล้าน+เพิ่มรางวัลพิเศษหา "แชมป์ทีมผสม"

นายภาสวร ปีตรังสี ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสม รายการ 100 PLUS Thai Tennis League 2025 (100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2025) ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮาส์ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2568การแถลงข่าวครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พันเอก วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายธีระพงศ์ อุ่นเรือน กรรมการด้านการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ สมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย, นายเรืองเดช กุลมงคล Marketing Manager, ASICS Thailan บริษัท แอซิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ “แทมมี่” น.ส.แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ผู้จัดการแข่งขัน 100 พลัส ไทย เทนนิส ลีก 2025นายภาสวร ปีตรังสี ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากีฬาเทนนิสของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกว่า16 ปีแล้ว ผ่านการสนับสนุนตั้งแต่ระดับเยาวชน อุดมศึกษา อาชีพ และระดับโลก ตลอดจนในรุ่นทั่วไป และผู้สูงอายุ สะท้อนให้เห็นว่า 100 พลัส ได้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายของกีฬาเทนนิสอย่างแท้จริงที่ผ่านมา 100 พลัส ได้ร่วมกับ "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นักเทนนิสขวัญใจชาวไทย อดีตมืออันดับ 19 ของโลก จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทนนิสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 100 PLUS Tennis Clinic Road Tour by Tamarine ที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิสที่ถูกต้องกับอดีตนักเทนนิสระดับโลก พร้อมทั้งสนับสนุนการแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชน 100 PLUS Super Junior Tennis Tournament รวมถึงการแข่งขันประเภททีมผสมระหว่างนักเทนนิสรุ่นเยาวชน รุ่นทั่วไป และรุ่นสูงอายุ รายการ "100 PLUS Thai Tennis League" จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากนักเทนนิสไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนท์นี้มีความพิเศษ เพราะได้รวมนักเทนนิสทุกระดับไว้ในรายการเดียวกัน เราจะได้เห็นมิตรภาพ ความสามัคคีของครอบครัว ที่จะสร้างความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความครึกครื้นให้กับวงการเทนนิสไทยอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ทาง 100 พลัส ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมและร่วมเชียร์ การแข่งขันที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2568 ที่สนามเทนนิส อิมแพค สปอร์ตสคลับ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งทางเรามีรางวัลพิเศษจำนวน 4,200 บาท สำหรับทีมกองเชียร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะด้าน "แทมมี่" แทมมารีน ธนสุกาญจน์ ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน กล่าวว่า อันดับแรก ขอขอบคุณ 100 พลัส และผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดที่ทำให้การแข่งขันเกิดขึ้น ทั้ง ASICS Thailand, Babolat, Provamed และ Pharmica ตลอดจน สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ และสมาคมกีฬาเทนนิสสูงอายุไทย สำหรับเป้าหมายนั้น ตนต้องการสร้างชุมชนคนรักกีฬาเทนนิส จึงได้นำเยาวชน ทั่วไป และสูงอายุ มาอยู่ด้วยกันผ่านการแข่งขัน โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเทนนิสและชีวิตจากรุ่นพี่กลับไปไม่น้อยจากความสำเร็จในการจัด 3 ปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ทีมที่ยังคงให้ความสนใจสมัครเข้ามาในปีนี้อีก โดยปีนี้ ประเภท A จะมี 3 ทีม ส่วนประเภท B มี 7 ทีม และประเภท C มี 6 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะประกอบด้วย นักกีฬา จำนวน 28 คน ผู้ฝึกสอน 2 คน และผู้จัดการทีม 1 คน ไม่นับรวมกองเชียร์หรือผู้อยู่เบื้องหลังของแต่ละทีม ซึ่งมีรางวัลกองเชียร์มอบให้ด้วย"แทมมี่ ทราบดีว่า การเตรียมทีมไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะหานักกีฬาได้ครบทีม นอกจากนี้ยังต้องทุ่มเทแรงกาย ความคิด ระดมสมองในการวางแผน และแรงเงินในการสร้างทีมให้แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงความสามัคคีของทุกคนด้วย ดังนั้น ปีนี้จะมีความพิเศษ เพื่อมอบให้กับทุกทีมได้ลุ้นกัน นอกเหนือจากเกมการแข่งขันที่สนุกทุกปีค่ะ"แทมมารีน กล่าวต่อว่า ปีนี้ จะมีรางวัลพิเศษมอบให้ทีมชนะเลิศด้วย โดยจะมีการมอบเสื้อสามารถให้กับผู้จัดการทีม หรือรางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น 1 รางวัล (Great Manager Awards) ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชดีเด่น 2 รางวัล (Best Coach Awards) รางวัลนักกีฬาดีเด่น (MPV Awards) แบ่งเป็น นักกีฬาดีเด่นชาย 1 รางวัล และหญิง 1 รางวัล รวมเป็น 5 รางวัลในแต่ละประเภท ซึ่งมอบให้ทั้ง 3 ประเภท (A B และ C) ฉะนั้น รวมแล้วจะมีรางวัลพิเศษมากถึง 15 รางวัลด้วยกันจากนั้นได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเทนนิส "100 พลัส ไทย เทนนิสลีก 2025" โดยมี นายฐิตพล กาญจนะ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100พลัส เป็นประธานในพิธีจับสลาก และมี ผุสดี แก้วทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แรคเก็ต สปอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ยี่ห้อ Babolat, คณินณัฎฐ์ ตั้งสำเริงวงศ์ Product Manager (Pharmica) บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด และ พิศสุดา ชลายนเดชะ Assistant product manager (Provamed) บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมในพิธีด้วยสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน “100 พลัส ไทยเทนนิส ลีก 2025” ปรากฏว่า ประเภท A มี 3 ทีม ซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมด ประกอบด้วย Glass House (แชมป์เก่า), RodFai A และ Unloser A ขณะที่ประเภท B มี 7 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย ดังนี้ สาย B1 จะมี Unloser B1 (แชมป์เก่า), RodFai B, Silom และสาย B2 จะมี Nana, เด็กพิดโลก, Unloser B2 และ PTT Group ส่วนประเภท C มี 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สายเช่นกัน ดังนี้ สาย C1 จะมี Unloser C (แชมป์เก่า), Baliheight, Ford F และสาย C2 จะมี Summit, ประชาชื่น MRI และ CPB Tennis Club