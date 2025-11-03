โรบินสันไลฟ์สไตล์ สนองนโยบายรัฐ เปิดตัวโครงการ “กินดี มีคืน” ผนึกกำลังร้านอาหารกว่า 800 ร้าน หนุนเศรษฐกิจ

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขานรับนโยบายภาครัฐผ่านมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในโครงการเที่ยวดี มีคืน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี 2568 เปิดตัวกิจกรรมใหม่ล่าสุด “โรบินสันไลฟ์สไตล์ กินดี มีคืน” เพื่อตอกย้ำเป้าหมายในการเป็น ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน หรือ Central to Life มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายภายในประเทศ พร้อม เชิญชวนใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30,000 บาท เมื่อใช้บริการร้านอาหารที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 68 – 15 ธ.ค. 68 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งในเมืองรองและเมืองหลักทั่วไทย
โครงการเที่ยวดี มีคืนของรัฐบาล เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว อาทิ ค่าที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ หรือค่าอาหารจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ เมืองรองและเมืองหลัก ซึ่งโรบินสันไลฟ์สไตล์ มีสาขาบริการครอบคลุม ดังนี้
•สาขาเมืองรอง สามารถหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า สูงสุด 30,000 บาท ได้แก่ สาขากำแพงเพชร ชัยภูมิ ตรัง แม่สอด นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ และสกลนคร
•สาขาเมืองหลัก สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สูงสุด 20,000 บาท ได้แก่ สาขาลาดกระบัง ราชพฤกษ์ ศรีสมาน สมุทรปราการ สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ชลบุรี บ่อวิน ฉะเชิงเทรา บ้านฉาง ฉลอง และถลาง
โดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร่วมกับพันธมิตรร้านอาหารแบรนด์ดังยอดนิยมในศูนย์การค้าทั่วประเทศกว่า 800 ร้าน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เปิดตัวกิจกรรม “โรบินสันไลฟ์สไตล์ กินดี มีคืน” โดยมีร้านเข้าร่วม อาทิ แหลมเจริญซีฟู้ด, MK, Yayoi, The Pizza Company, Bonchon, Sizzler, Swensen’s, GAGA, Shabushi, Oishi Ramen, KFC, Pepper Lunch, Starbucks, S&P, Fuji, Chester’s, Santa Fe, Bar B Q Plaza, Sushiro, Salad Factory, Mister Donut, The Alley, Yoguruto และ ปังสยาม เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่าในทุกมื้ออาหาร และสัมผัสประสบการณ์แห่งความอร่อยพร้อมส่งต่อความคึกคักให้เศรษฐกิจไทยทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถขอใบกำกับภาษีจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีได้
ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดของประเทศ โรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะศูนย์การค้าชั้นนำ มีสาขาครอบคลุม ทั้งในเมืองรองและเมืองหลัก เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายการเป็น ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน หรือ Central to Life พร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาลและเปิดตัว “โรบินสันไลฟ์สไตล์ กินดี มีคืน” ส่งเสริมกิจกรรมการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างคุ้มค่า
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในกิจกรรม “โรบินสันไลฟ์สไตล์ กินดี มีคืน” เพื่อสัมผัสประสบการณ์การกิน – ช้อป – ท่องเที่ยวสุดคุ้ม พร้อมมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดช่วงปลายปีนี้ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 68 – 15 ธ.ค. 68
