“เดอะ พิซซ่าฯ” ผุดร้านเอ็กซ์เพรส ต่อสัญญา “ไทยน้ำทิพย์” อีก 10 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ผนึก เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ต่อยอดความสำเร็จด้วยการลงนามต่อสัญญาความร่วมมือทางการค้า เดินหน้าสู่ 10 ปีของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ครอบคลุมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโคคา-โคล่าในทุกสาขาของ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี รวมถึงแคมเปญการตลาดร่วมกันในอนาคต ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกจากแบรนด์โคคา-โคล่า และแบรนด์พิซซ่าอันดับหนึ่งของประเทศภายใต้เครือไมเนอร์ ฟู้ดรวม 429 สาขาทั่วประเทศไทย และบริการเดลิเวอรี่ ผสานจุดแข็งมอบประสบการณ์ความอร่อยและความสดชื่นแก่ผู้บริโภค ล่าสุด ส่ง “เซตโซโล่” ชิ้นเดียว อร่อยโดน คู่ “โค้ก” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคคนเดียว พร้อมเสิร์ฟในทุกสาขามากกว่า 400 แห่งทั่วไทย พร้อมชูโมเดลใหม่ The Pizza Company Express จับเทรนด์ร้านแบบ Grab & Goนายธนพร โฆสิตาภัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจพาณิชย์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ผู้ผลิตและจำหน่ายหลักของเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย กล่าวว่า “ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า พร้อมเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จกับเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องดื่มจากหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมระดับโลกอย่างโคคา-โคล่า“เราไม่ได้เพียงส่งมอบเครื่องดื่มคุณภาพสูง แต่ยังร่วมกันยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการจับคู่รสชาติความอร่อยของพิซซ่า คู่กับความซ่าสุดสดชื่นของเครื่องดื่มจากโคคา-โคล่าที่ทุกคนชื่นชอบ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมและแคมเปญทางการตลาดเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน ครอบคลุมทั้งการให้บริการแบบนั่งรับประทานในร้านและบริการแบบเดลิเวอรี่”โดยดำเนินการส่งมอบเครื่องดื่มด้วยมาตรฐานในระดับสากลในทุกสาขาอย่างไร้รอยต่อ ทั้งสินค้าในรูปแบบขวดพร้อมดื่มและระบบเครื่องกดน้ำ ที่ตอบโจทย์ช่องทางการให้บริการของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี นอกจากนี้ยังออกแบบโปรโมชั่นร่วมกันที่ตอบเทรนด์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเสิร์ฟประสบการณ์ความอร่อยและส่งมอบความสดชื่นแก่ผู้บริโภคต่อไปนายปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินหน้าการเป็นพันธมิตรร่วมกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ในการผนึกจุดแข็งของสองแบรนด์ดังส่งมอบความอร่อยให้ผู้บริโภคทั่วประเทศไทย เราเชื่อว่าการผสานความแข็งแกร่งของพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากลรวมทั้งมีความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค และพร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและปัจจัยด้านการบริโภคของคนในยุคปัจจุบัน จะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จและยกระดับการนำเสนอเมนูพิซซ่าคู่กับเครื่องดื่มคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทุกเพศทุกวัยโดยมีเซ็ตเมนูและโปรโมชั่นที่โดนใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งคนรุ่นใหม่ กลุ่มเพื่อน คู่รัก ครอบครัว และมีเซ็ตเมนูที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบการใช้ชีวิตคนเดียว มองหาเมนูพิเศษที่อิ่มครบในมื้อที่พอดี โดยส่งเซ็ตเมนูยอดฮิตอย่าง BiTE Box Set และ The SOLO Box จัดเซ็ตคู่โค้กสุดคุ้มนอกจากนี้ ล่าสุด เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ยังเจาะกลุ่มคนเมืองไลฟ์สไตล์เร่งด่วน เปิดตัว “The Pizza Company Express” ให้บริการในรูปแบบ Grab & Go อร่อยด่วนพร้อมเสิร์ฟ ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ ด้วยคอนเซ็ปต์พิซซ่าทำใหม่ถาดต่อถาด เสิร์ฟเร็วภายใน 5 นาที โดยเปิดให้บริการสาขาล่าสุดที่ บิ๊กซี รัชดาภิเษก“เรายังคงเดินหน้าพัฒนารูปแบบการให้บริการ ออกแบบเซ็ตเมนูพิเศษ โปรโมชั่นเพิ่มความคุ้มค่า ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และร่วมมือกับไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ในการสร้างประสบการณ์ที่อร่อยตรงใจและส่งมอบความสุขแก่ผู้บริโภคในประเทศไทยร่วมกัน”ผู้บริโภคสามารถสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยกับเมนูพิซซ่าและความสดชื่นจากเครื่องดื่มของ โคคา-โคล่า ที่ประกอบด้วย “โค้ก” “โค้ก” ซีโร่ “สไปรท์” และ “ฟิวซ์ที” ได้ทุกวัน ที่ The Pizza Company, The Pizza Company Express รวม 429 สาขาทั่วประเทศไทย และบริการเดลิเวอรี่