LINE MAN ผนึก เดอะพิซซ่าฯ ส่งเมนูเอ็กซ์คลูซีฟดันยอดโต 15%

ผู้จัดการรายวัน 360 - LINE MAN ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์อันดับ 1 ของไทย จับมือ The Pizza Company แบรนด์พิซซ่าอันดับ 1 ขวัญใจคนไทยทุกเทศกาล ผนึกพลังเขย่าวงการฟู้ดเดลิเวอรี เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญ “ซื้อ 1 แถม 1” สู่การเปิดตัวเมนูเอ็กซ์คลูซีฟ “พิซซ่าหน้าสไปซี่มาโยแฮม” เฉพาะบน LINE MAN ที่เดียว เป็นการครีเอตพิซซ่ารสชาติใหม่ถูกใจคนไทย สะท้อนการยกระดับประสบการณ์สั่งพิซซ่าเดลิเวอรีให้พิเศษยิ่งขึ้น พร้อมเชื่อมโยงทุกมื้ออร่อยเข้ากับโมเมนต์แห่งความสุขของผู้บริโภคในทุกช่วงเทศกาลนายยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษอย่างปาร์ตี้ออฟฟิศ กินเลี้ยงสังสรรค์กับครอบครัว คนไทยมักนิยมเลือก “พิซซ่า” เป็นเมนูหลักในการฉลองช่วงเวลาพิเศษร่วมกัน เพราะสามารถแบ่งปันได้ง่าย สะดวกสบาย ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จนขึ้นแท่นเป็นเมนูยอดฮิตอันดับ 1 ที่ครองใจคนไทยในช่วงเทศกาลมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และคริสต์มาส ซึ่งมียอดสั่งซื้อพิซซ่าผ่าน LINE MAN เติบโตขึ้นกว่า 30% ในปี 2024 ที่ผ่านมา “เราจึงยกระดับความร่วมมือกับ The Pizza Company ในครั้งนี้ให้เป็นมากกว่าแค่ฟู้ดเดลิเวอรี แต่เป็นการร่วมกันสร้างมาตรฐานคุณภาพใหม่ด้วย เมนูเอ็กซ์คลูซีฟ “พิซซ่าหน้าสไปซี่มาโยแฮม” ที่ขายเฉพาะบน LINE MAN เท่านั้น ตอกย้ำความพิเศษที่มากกว่าและเป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรีอันดับ 1 ที่เข้าใจคนไทยอย่างแท้จริง”เมื่อพูดถึงเมนูพิซซ่ายอดฮิตที่ครองใจผู้บริโภคบน LINE MAN ตลอดปีที่ผ่านมา “พิซซ่า” ยังคงเป็นหนึ่งในจานโปรดที่คนไทยเลือกสั่งซ้ำอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลบน LINE MAN พบว่า 3 อันดับเมนูขายดีแห่งปี 2567 ได้แก่อันดับ 1: พิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน เมนูสุดคลาสสิกที่ยังคงครองใจคนไทยในทุกยุคทุกสมัย ด้วยความลงตัวของรสชาติเปรี้ยวหวานจากสับปะรดตัดกับแฮม ชูโรงความเป็นรสชาติที่ไม่เคยตก เทรนด์อันดับ 2: BiTE เมนูกินเดี่ยวที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองยุคใหม่ สะดวก กินง่าย เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่มองหาอะไรอร่อย ๆอันดับ 3: พิซซ่าซุปเปอร์คุ้ม 159 บาท เมนูอิ่มท้องในราคาคุ้มแต่ยังอิ่มจุใจในด้านพฤติกรรมการสั่งซื้อ กรุงเทพฯ ยังคงเป็นพื้นที่ที่มียอดออร์เดอร์สูงสุด สะท้อนความนิยมและพฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลน์ของคนเมืองใหญ่ ตามมาด้วย เชียงใหม่ และ ภูเก็ต สองหัวเมืองสำคัญที่มีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลัก ขณะที่ ภาคใต้ กลายเป็นภูมิภาคที่น่าจับตามอง ด้วยยอดการเติบโตของการสั่งพิซซ่าบน LINE MAN ที่เติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อนนายปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดเผยว่า “หัวใจสำคัญของ The Pizza Company ที่สามารถครองอันดับหนึ่งในใจคนไทยทุกเทศกาล คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า เข้าถึงลูกค้าในทุกพื้นที่ด้วยสาขากว่า 430 สาขา และแคมเปญการตลาดที่โดนใจผู้บริโภค ตัวอย่างแคมเปญ “ซื้อ 1 แถม 1” ที่ทำร่วมกับ LINE MAN ได้รับการตอบรับและทำยอดขายถล่มทลายในเทศกาลต่าง ๆ ที่ผ่านมา“ จึงนำมาสู่ความร่วมมือครั้งนี้ในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้บริโภค ผ่านเอ็กซ์คลูซีฟเมนูพิซซ่าซุปเปอร์คุ้ม “พิซซ่าหน้าสไปซี่มาโยแฮม” ราคาเพียง 159 บาท โดยดึงข้อมูลอินไซต์ผู้บริโภค มาพัฒนาเป็นรสชาติพิเศษในราคาที่จับต้องได้ให้โดนใจทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าพิซซ่าหน้าพิเศษที่ทำร่วมกันกับ LINE MAN ได้สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้กว่า 15% และมีการสั่งซ้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ได้รับการตอบรับและทำยอดขายถล่มทลายในเทศกาลต่าง ๆ ที่ผ่านมา“ จึงนำมาสู่ความร่วมมือครั้งนี้ในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้บริโภค ผ่านเอ็กซ์คลูซีฟเมนูพิซซ่าซุปเปอร์คุ้ม “พิซซ่าหน้าสไปซี่มาโยแฮม” ราคาเพียง 159 บาท โดยดึงข้อมูลอินไซต์ผู้บริโภค มาพัฒนาเป็นรสชาติพิเศษในราคาที่จับต้องได้ให้โดนใจทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าพิซซ่าหน้าพิเศษที่ทำร่วมกันกับ LINE MAN ได้สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้กว่า 15% และมีการสั่งซ้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังตอกย้ำความพิเศษนี้ด้วยการเปิดให้สั่งเฉพาะบน LINE MAN เท่านั้น ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2568 ตั้งเป้ายอดขายโตไม่ต่ำกว่า 12% ดันให้เป็นเมนูพิเศษที่เหมาะสำหรับทุกเทศกาล พร้อมเสริมทัพด้วยโปรโมชันสุดคุ้มบน LINE MAN และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่มีร่วมกันอีกตลอดทั้งปี”ความร่วมมือระหว่าง LINE MAN และ The Pizza Company ตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่ง ที่สามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้จริง ผ่านฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่ง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการเข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ตั้งใจสร้างประสบการณ์ความอร่อยที่ตอบโจทย์คนไทยในทุกช่วงเวลา