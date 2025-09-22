ADVICEผงาดผู้นำตลาดสมาร์ทดีไวซ์ อานิสงส์ยอดจองiPhone 17 Series พุ่ง

"แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท" ตอกย้ำความสำเร็จและสถานะผู้นำตลาดอย่างแข็งแกร่ง ด้วยยอดจอง iPhone 17 Series และ iPhone Air ผ่าน Advice และ Advice iStore ที่ทำลายสถิติใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภค สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ Advice และห้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดร. สรัญ ฐิตะวสันต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ Apple บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE กล่าวว่า “เราดีใจที่การเปิดตัว iPhone 17 Series ครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับเชิงบวกจากลูกค้า ซึ่งตอกย้ำถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเราต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ไม่ใช่แค่ในแง่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ iPhone 17 แต่ยังรวมถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อ Advice ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างจริงใจและเข้าถึงง่าย เราเชื่อมั่นว่าการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกกับบริการที่เข้าถึงได้และเป็นเลิศ ณ ร้านค้า Advice ทั่วประเทศ คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของเราในฐานะผู้นำตลาดที่จะเติบโตในธุรกิจ Apple หรือ สมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดี”
เพื่อตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้า แอดไวซ์ยังคงมุ่งมั่นมอบประสบการณ์การซื้อที่เหนือกว่า ด้วยสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้า iPhone 17 Series โดยเฉพาะ อาทิ ข้อเสนอผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 48 เดือน สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมถึงการผ่อนชำระผ่าน SPaylater และ True Paynext Extra นานสูงสุด 24 เดือน รวมถึงโปรแกรม Trade-in เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่มสูงสุด 3,000 บาท จากมูลค่ารับซื้อเครื่องเก่า เพื่อให้ลูกค้าเป็นเจ้าของเครื่องใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมถึงสิทธิประโยชน์มากมายจากพันธมิตรชั้นนำ
นอกจากนี้ แอดไวซ์ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Advice Plus+ โดยเฉพาะ เมื่อซื้อ iPhone 17 Series และ iPhone Air รับ คะแนนสะสม 2 เท่า เพื่อนำไปแลกส่วนลดสินค้า หรือแลกรับสิทธิพิเศษจากแบรนด์ดังมากมาย เช่น Swensen’s และ The Pizza Company เป็นต้น ทั้งหมดนี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจของแอดไวซ์ที่ต้องการให้การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน และสอดคล้องกับการเป็น Lifestyle Community ที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของลูกค้าในยุคปัจจุบันอีกด้วย
นอกจากความสำเร็จด้านยอดจองในฐานะ Apple Authorized Reseller แล้ว ยังมี Advice iStore ซึ่งยังคงเดินหน้าตามแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Advice iStore มีจำนวนทั้งสิ้น 11 สาขา และมีเป้าหมายที่จะขยายเพิ่มเป็น 20 สาขาภายในปี 2568 เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและแท้จริง
สำหรับช่องทางการขาย Advice มีหน้าร้านมากกว่า 350 สาขาทั่วประเทศไทย และ สปป.ลาว พร้อมด้วยช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.advice.co.th ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ
แอดไวซ์เดินหน้าสร้างคุณค่าที่แตกต่างในการจำหน่ายสินค้า Apple ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและจริงใจกับลูกค้าผ่านเครือข่ายร้านค้า Advice และ Advice iStore ทั่วไทยเพราะเราคือ “เพื่อนรู้ใจใกล้บ้าน” ที่เชี่ยวชาญ เข้าถึงง่าย และพร้อมที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ