รวบคาคอนโดหรู สาวลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางมูลค่า 8 หมื่น

ตร.ไซเบอร์จับสาววัย 28 ปี คาคอนโดหรูย่านแจ้งวัฒนะ ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางรวม 150 ชิ้น มูลค่าประมาณ 80,000 บาท
วันนี้ (17 ก.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เอกรินทร์ สนนาค รอง ผกก.4 บก.สอท.2 นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 793/2568 ตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เข้าจับกุมหญิงสาว อายุ 28 ปี ชาว จ.ชัยภูมิ พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 15 กล่อง รวม 150 ชิ้น มูลค่าประมาณ 80,000 บาท
โดยตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 ได้ร้บข้อมูลจากสายลับว่ามีกลุ่มไลน์ชื่อ “RJV Reseller Admin” มีการลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทั่วไป จึงทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นแอดมินและเป็นผู้จัดส่งบุหรี่ไฟฟ้า มีที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่ามีการปิดฉลากหน้ากล่องระบุว่าเป็นน้ำหอมเบบี้คิดส์ เพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุมไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมด
จากการสอบสวนผู้ต้องหา ให้การยอมรับว่า ได้รับการติดต่อจากเพื่อนให้มาทำงานเป็นแอดมินคอยติดต่อลูกค้าและจัดส่งบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางขนส่งเอกชน โดยจัดส่งทางพัสดุภัณฑ์ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 12,000-18,000 บาท
เบื้องต้นดำเนินคดีในความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของที่มิได้ผ่านพิธีทางศุลกากร (บุหรี่ไฟฟ้า) ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 246 ก่อนควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป