“Advice Plus+” ดันประสบการณ์ลูกค้า มอบสิทธิ์พิเศษ Loyalty Rewards กว่า 1,000,000 คะแนน

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสินค้าไอทีของไทย เปิดตัว “Advice Plus+” โปรแกรมสิทธิพิเศษครั้งแรกของแอดไวซ์ ที่จะไม่เพียงยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เหนือกว่าที่เคย แต่ยังมีสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสมส่วนลด Coupon Rewards รวมถึงบริการเสริมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในสมรภูมิค้าปลีกไอที สมาร์ทโฟนและแก็ดเจ็ตในตอนนี้
ชนัญญา จัยสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเปิดตัว Advice Plus+ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Loyalty Program แต่คือการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยแอดไวซ์สร้างและต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ในอนาคต โดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นการกลับมาช้อปปิ้งของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% เราเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ได้จริง รวมถึงเรายังมีแผนที่จะผลักดันกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และผลิตภัณฑ์ Apple จากแอดไวซ์พลัสนี้ด้วยเช่นกัน”
เพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดค้าปลีกยุคใหม่ แอดไวซ์ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษที่ “Personalized” ตรงใจลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ส่วนลด โปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความคุ้มค่าเฉพาะตัวมากกว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะกลุ่ม Lifestyle seeker ที่ต้องการสิทธิพิเศษที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง
นอกจากนี้ “Advice Plus+” ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Gen Z และ Premium Mass ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมองหาความแตกต่างในประสบการณ์การช้อปปิ้งที่มากกว่าการซื้อสินค้า แอดไวซ์เชื่อว่าด้วยฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้ว ผนวกกับ Loyalty Program ใหม่นี้จะช่วยให้สามารถขยายการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างก้าวกระโดด
สำหรับสิทธิพิเศษของสมาชิก Advice Plus+ นอกจากกิจกรรมลุ้นรับแต้มรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 1,000,000 คะแนนแล้ว ยังรวมถึงการสะสมแต้มจากทุกช่องทางการช้อป ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ สามารถนำไปแลกส่วนลดสินค้า หรือสิทธิพิเศษจากพันธมิตรแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Swensen’s, Lotus’s, Pizza Company และอีกมากมาย พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะ เช่น โบนัสแต้มวันเกิด x2 บริการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ฟรี และส่วนลดสินค้าแบรนด์ชั้นนำ
“Advice Plus+” จึงไม่ใช่เพียงโปรแกรมสะสมแต้ม แต่คือการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สนุก คุ้มค่าและตรงใจลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ช่วยตอกย้ำบทบาทของแอดไวซ์ในฐานะแบรนด์ไอทีที่เข้าใจและพร้อมดูแลลูกค้าอย่างแท้จริง