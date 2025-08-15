เวียดนามกวาดล้างแชร์ลูกโซ่คริปโต “Paynet Coin” สูญพันล้านดอลลาร์ จับหัวขบวน 20 ราย พ่วงเครือข่าย MLM ข้ามชาติ

ตำรวจเวียดนามทลายขบวนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศ ใช้โทเค็น Paynet Coin (PAYN) ปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มลงทุน สัญญาผลตอบแทนสูงล่อเหยื่อหลายพันคนทั้งในและนอกประเทศ พบโครงสร้างการตลาดแบบหลายชั้น (MLM) หลอกลวงเงินใหม่มาจ่ายรายเก่า ยึดทรัพย์แล้ว 38 ล้านดอลลาร์ ขณะเงินยังไหลจากอินเดีย–ฟิลิปปินส์แม้หัวโจกถูกจับ ขนานไปกับภาพรวมโลกที่ครึ่งแรกปีนี้ สูญเงินคริปโตจากแฮ็ก–โกง ทะลุ 2.47 พันล้านดอลลาร์
ทางการเวียดนามประกาศผลสำเร็จครั้งสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน หลังตำรวจจังหวัดฟู้เถาะจับกุมผู้ต้องสงสัย 20 รายที่อยู่เบื้องหลังโครงการแชร์ลูกโซ่สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยใช้โทเค็น Paynet Coin (PAYN) เป็นหัวใจของการหลอกลวง
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Công an Nhân dân รายงานว่าผู้ต้องหาได้ล่อลวงเหยื่อหลายพันคนในเวียดนามและต่างประเทศเข้าสู่โครงสร้างการตลาดแบบหลายระดับ (Multi-Level Marketing: MLM) ที่ปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโต เคลมให้ผลตอบแทนรายเดือนสูงถึง 5%-9% พร้อมค่าคอมมิชชั่นสำหรับการชักชวนสมาชิกใหม่ โดยกลไกที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เต็มรูปแบบ เงินลงทุนจากผู้เข้าร่วมใหม่ถูกนำมาจ่ายให้รายเดิมเพื่อสร้างภาพความน่าเชื่อถือ
เครือข่ายดังกล่าวใช้เว็บไซต์ FMCPAY.com และ AFF2024.com เป็นช่องทางหลักในการรับสมัครนักลงทุน ขณะเดียวกันยังสร้างภาพลักษณ์หรูหราผ่านการจัดสัมมนาในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อเสริมความไว้วางใจ พร้อมโฆษณาว่า PAYN สามารถใช้จองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมได้ รวมถึงอ้างว่าการแลกเปลี่ยนลงทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด
หัวขบวนคือ เหงียน วัน ฮา อายุ 45 ปี จากจังหวัดซาลาย แม้ไม่มีพื้นฐานด้านไอที แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการให้นักพัฒนาสร้างบล็อกเชน PAYN ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยซับซ้อนและโปรแกรมรางวัล เพื่อให้ดูเหมือนการลงทุนถูกกฎหมาย ทางการกล่าวหาว่าเขายักยอกเงินส่วนตัวไปแล้วราว 200 ล้านดอลลาร์
แม้ขบวนการจะถูกเปิดโปง เงินลงทุนยังคงหลั่งไหลจากต่างประเทศ อาทิ อินเดียและฟิลิปปินส์ ตอกย้ำขอบเขตการขยายตัวของเครือข่าย MLM ข้ามชาติครั้งนี้
นอกจากนี้ VnExpress รายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเงินสด เงินตราต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ผู้ต้องหาหลักอย่างฮา, รองหัวขบวน Phan Viet Lap และผู้ร่วมขบวนการอีกหลายราย กำลังเผชิญข้อหาละเมิดกฎ MLM และใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยักยอกทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนาม
เวียดนามกวาดล้างอาชญากรไซเบอร์ครั้งใหญ่ สะท้อนวิกฤติความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลจาก CertiK เผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ความเสียหายจากการแฮ็ก การหลอกลวง และการโจมตีคริปโตทั่วโลกพุ่งถึง 2.47 พันล้านดอลลาร์ แม้ไตรมาส 2 จะเห็นมูลค่าความสูญเสียลดลง 52% เหลือ 800 ล้านดอลลาร์จาก 144 เหตุการณ์ แต่ภาพรวมทั้งปีเพิ่มขึ้นเกือบ 3% เมื่อเทียบกับปี 2567
หลังหักเงินที่กู้คืนได้ 187 ล้านดอลลาร์ ความสูญเสียสุทธิยังสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลยังตามหลังความเร็วและความซับซ้อนของอาชญากรไซเบอร์
กรณี “Paynet Coin” จึงไม่ใช่เพียงการปราบแชร์ลูกโซ่ในประเทศ แต่เป็นสัญญาณเตือนชัดเจนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าโครงสร้างการหลอกลวงรูปแบบใหม่สามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและภาพลักษณ์การลงทุนสมัยใหม่มาบังหน้าได้อย่างแนบเนียน หากขาดการกำกับดูแลและการรับรู้ของนักลงทุนที่เพียงพอ