“ยาโยอิ x เจฟ ซาเตอร์” เสิร์ฟ “ญี่ปุ่นครบเซต” เสียงกรี๊ดสนั่นงานแฟนมีต เอาใจคุณวันเสาร์ผู้โชคดี 100 คน ที่ “ยาโยอิ” ฉันได้เจอกับเธอ

“Yayoi x Jeff Satur” กับการร่วมบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่เป็นต้นตํารับการเสิร์ฟอาหารรูปแบบเซต‘เทโชกุ’ ตัวจริง และส่งมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่น ผ่าน“เจฟ ซาเตอร์” พรีเซนเตอร์ คนล่าสุด ด้วยการนำเสนอแบรนด์ในมิติใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สายเจแปนเลิฟเวอร์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งการแต่งเพลง ‘รักครบเซต ญี่ปุ่นครบเซต’ และครีเอทเมนูพิเศษร่วมกัน‘3 เทโชกุติดดาว’ อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย
และเพื่อแทนคำขอบคุณให้แก่แฟนยาโยอิและแฟนด้อมคุณวันเสาร์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนที่ผ่านมา สู่การจัดงานแฟนมีตครั้งพิเศษ “Yayoi x Jeff Satur Meet & Love ญี่ปุ่นครบเซต” ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และพลังใจจากแฟนด้อมคุณวันเสาร์ที่รวมตัวกันแน่นลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2568 งานนี้ถือเป็นการพาแฟน ๆ เดินทางเข้าสู่ “ดินแดนสีชมพูแห่งความรักครบเซต”ที่เปี่ยมไปด้วยสีสันแบบญี่ปุ่นของแท้ ทั้งกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย แลนด์มาร์คเทโชกุยักษ์ที่ให้เช็คอิน และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ตั้งใจคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันภายใต้คอนเซ็ปต์“ญี่ปุ่นครบเซต”
โดยแฟนคลับผู้โชคดี 100 คนจากกิจกรรมYayoi x Jeff Satur LINE แฟนด้อม ได้สัมผัสบรรยากาศแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ กับภารกิจพิเศษ เมื่อ “เจฟ ซาเตอร์” ต้องสวมบทบาทเป็นพนักงานเสิร์ฟหนุ่มสุดหล่อ ออกตามหา “ผู้ช่วยเจฟ” เพื่อร่วมเสิร์ฟความอร่อยแบบ “ญี่ปุ่นครบเซต” ให้กับแฟน ๆ งานนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงเชียร์ และโมเมนต์ฟิน ๆ ผ่านกิจกรรมแปลกใหม่ที่มาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ “ยาโยอิ” ที่ครีเอทเมนูหลากหลาย มีให้เลือกครบทุกหมวด อร่อยครบคุณค่าตามหลัก “เทโชกุ”
ไฮไลต์ยังไม่หมดเท่านั้น เพราะผู้โชคดี 5 คนสุดท้ายได้สิทธิ์ถ่ายภาพ 1:1 พิเศษสุดๆ กับเจฟซาเตอร์ ขณะที่ผู้โชคดีท่านอื่น ๆ ก็ฟินไม่แพ้กัน ได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปกับเจฟตามลำดับการชนะของการแข่งขันในแต่ละเกม พิเศษ! ผู้โชคดีทั้ง 100 คนจะได้รับ Specia Box Set (Love Edition) ที่มาพร้อมกับ Secret Card เป็นที่ระลึก และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตครบเซตจัดเต็ม ที่เจฟตั้งใจมอบให้แฟน ๆ ของยาโยอิเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนที่อยู่เคียงข้างมาเสมอ
นอกจากความสนุกข้างต้นแล้ว ยังมีโซนกิจกรรมให้ฟินกันอีกมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น Yayoi Love Letter! มุมส่งข้อความตรงถึงเจฟแบบอบอุ่นหัวใจ “อยากสั่ง ‘ยาโยอิ เทโชกุ’เซตอะไรให้เจฟ ซาเตอร์ และเพราะอะไร?”,Yayoi Love Memory! จุดแลนด์มาร์คถ่ายรูป ‘ยาโยอิ เทโชกุ’ ขนาดยักษ์ที่สายโซเชียล ห้ามพลาด และ Yayoi Love Catcher! ตู้คีบพวงกุญแจรูปหัวใจดาวเสาร์ (Love Edition) ที่เรียกคิวแฟน ๆ ต่อแถวไม่ขาดสาย
คุณเจฟ–วรกมล ซาเตอร์ (พรีเซนเตอร์คนล่าสุดของยาโยอิ) กล่าวบนเวทีด้วยรอยยิ้มว่า “ผมเป็นแฟนคลับของยาโยอิมาตั้งแต่สมัยที่เพิ่งเข้ามาเปิดสาขาในไทยเลย รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่วันนี้ได้มายืนตรงนี้ในฐานะพรีเซนเตอร์ของยาโยอิและที่สำคัญคือได้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้งที่งาน ‘Yayoi x Jeff Satur Meet & Love ญี่ปุ่นครบเซต’ ในวันนี้ มันอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมาก ๆ เหมือนได้รับพลังใจแบบครบเซตจริง ๆขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรม Yayoi x Jeff Satur LINE แฟนด้อม ที่ทำให้เราได้มาเจอกัน เหมือนกับท่อนหนึ่งในเพลงที่ว่า ‘ที่ยาโยอิ ฉันได้เจอกับเธอ…’ ฝากยาโยอิไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับคิดถึงอาหารญี่ปุ่นหรือร้านอาหารญี่ปุ่นใกล้ฉันต้อง ‘ยาโยอิ ญี่ปุ่นครบเซต’ เท่านั้น อร่อยครบเซตได้กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ”
สำหรับ “ยาโยอิ” ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 139 ปี(ค.ศ. 1886) จากประเทศญี่ปุ่น สาขาแรกตั้งอยู่ที่ย่านคายาบาโจ – โตเกียว จุดเด่นคือการเสิร์ฟอาหารรูปแบบเซตดั้งเดิมของญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “เทโชกุ” ที่ทั้งอร่อย ครบคุณค่า และความสมดุลทางโภชนาการ ตอกย้ำภาพลักษณ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยาโยอิญี่ปุ่นครบเซต” ที่พร้อมมอบประสบการณ์ราชาเทโชกุตัวจริง ญี่ปุ่นของแท้ เมนูหลากหลายสุดครีเอท ที่ครองใจคนไทยและเจแปนเลิฟเวอร์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
สัมผัสความอร่อยแบบ “ญี่ปุ่นครบเซต” ได้แล้ววันนี้ที่ “ยาโยอิ” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ได้ที่ Facebook Page: Yayoi Japanese Restaurant ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ, Line Official Account : @yayoi_thailand, TikTok : @yayoi_thailand