โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ ปักธงเป็นแลนด์มาร์กของเมือง

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยโฉม โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี ด้วยคอนเซปต์ “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi” เปิดประสบการณ์ใหม่ของการช้อป กิน เที่ยว ครบวงจร มุ่งเป็น “The Landmark of Your City” ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ยกระดับศูนย์การค้าทุกสาขาให้เป็นหัวใจของเศรษฐกิจเมือง สร้างงาน สร้างรายได้ และเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านการสนับสนุนแบรนด์ท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกๆ พื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการ
ภายใต้คอนเซปต์ “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi” โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ มุ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหัวใจเศรษฐกิจของเมือง เชื่อมโยงผู้คน การจับจ่ายใช้สอย และชุมชนเข้าด้วยกัน สอดรับกับเป้าหมายในการเป็น “The Landmark of Your City” ที่ยกระดับศูนย์การค้าฯ ให้เป็นศูนย์รวมของทั้งคนในพื้นที่และนักเดินทางที่มาเยือน พร้อมตอกย้ำความเป็น No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี อย่างแท้จริง ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
1. Energize the Space: เสริมความแข็งแกร่งศูนย์การค้าฯ ด้วยการปรับโซนนิ่งและรีโนเวตใหม่ มีจำนวนร้านค้าที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์มากขึ้นกว่า 50% ครบทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ของครอบครัวชาวสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ครบครันทุกความต้องการ อาทิ
• ยกขบวนความอร่อยมาไว้ใน Food Haven โฉมใหม่ ที่อำนวยความสะดวกลูกค้าด้วยการคัดสรรร้านเด็ดประจำท้องถิ่นมาไว้ในที่เดียว ได้แก่ ยศพลข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่เจ้าดังสระบุรี, ราดหน้าเจ้าเก่าหลังห้อยเทียนเหลา (นายอ้วน) เชลล์ชวนชิม, ลูกชิ้นแม่ประณาม ลูกชิ้นน้ำจิ้มภูเขาไฟ ต้นตำรับจากสระบุรี, ร้านเนื้อแท้ Wok นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารแบรนด์ดังที่ห้ามพลาด เช่น Bonus Suki ซึ่งเปิดสาขาแรกของประเทศที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี และยังมีนี้ยังมี Tops Supermarket, Chester’s, Starbucks Coffee, Shabushi, MK Restaurants, Shinkanzen Sushi, Yayoi, The Pizza Company, KFC, S&P, BonChon, Sukishi Korean Charcoal Grill, Hachiban Ramen, แหลมเจริญ ซีฟู้ด, Tumour, Yamazaki, Olino Crepe & Tea, Bonjour, Chew Lounge Bun, Fuku Matcha, Potato Corner, Boost Juice Bars, Swensen’s, Sizzler, Fuji, Bar B Q Plaza, Café Amazon, Bonus Suki, Cola Tea, Yoguruto, Wagashi, Black Dragon, Sushi Ryujin และ Mixue
• อัปเดตกองทัพอุปกรณ์ไอที เทคโนโลยีไฮเทคครบครัน อาทิ Power Buy, B2S, iCare, TG Fone, AIS, Advice computer, BNN, Samsung, Pay by P.A. Phone, J.I.B., IT City, OPPO, Studio 7, True Shop, Remax, Wise by IT City, BB Beyond, D-BOX, infinix, iGadget, Honor, Big Camera, Huawei, Jaymart, Mi, Vivo, Focus, Samsung, Hi-Shield, Energy และ MFour
• เพลิดเพลินไปกับพื้นที่ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น ความงามและไลฟ์สไตล์ ภายใต้บรรยากาศสนุกสนาน กับแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ดังในพื้นที่ที่คัดสรรพิเศษ อาทิ Sunday Playland, Robinson Department Store, Montipa, Montip, Numsha brand, Dollar Boutique, Day Denim, Motta, Top Charoen, Hair @ Nail, Boots, Nitipon Clinic, L-plus Dental Clinic, Watsons, หอแว่น, Taywin, BATA, The Klinique, Moshi Moshi, Mc Class Music, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ, Aurora, M Gold, ห้างทองทองเซ่งเฮง, ห้างทองรุ่งทรัพย์, Tharnn, With.it Group, Penna, Zelyn Fashion Accessories, K Nine Cosmetic, Miss Sis และ Coway
• ครบวงจรด้านบริการการเงิน ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งการทำธุรกรรม ชำระค่าสินค้าและบริการ, จัดการบัญชี, ขอสินเชื่อ, หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ครบจบในที่เดียว ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, AEON, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, UOB Xpress, เงินติดล้อ, Krungsri First Choice, Umay Plus และสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส
โดยการปรับโซนนิ่งภายในศูนย์การค้าฯ ใหม่นี้ ยังมีการบริการออโต้เซอร์วิสและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ B-Quik, Pro Clean ที่จอดรถพร้อมจุดชาร์จรถไฟฟ้า EV Station Pluz และ EA Anywhere ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ให้ได้เข้าถึงทุกร้าน พร้อมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขที่ชวนให้ลูกค้าใช้เวลาและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น
2. Energize the Experience: เติมเต็มความสุขความสนุกไปกับแคมเปญเปิดตัวโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุด ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi” พลาดไม่ได้! กับแคมเปญฉลองใหญ่ ทั้ง แจกฟรี 7,000 รางวัล จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Power Buy, Food Haven, KFC, Potato Corner, Mister Donut, Auntie Anne’s, The Pizza Company, Bonjour, Olino Crepe & Tea, BEAUTRIUM และ Aurora พร้อม ดูหนังฟรี 1,000 ที่นั่ง จาก Major Cineplex และดูหนังรอบพิเศษฟรี ถึง 2 รอบ เฉพาะวันที่ 5 ก.ย. 68 เท่านั้น เสิร์ฟดีลคุ้ม บุฟเฟ่ต์ราคาเดียว 299 บาท จาก Sukishi Korean Charcoal Grill และ Shabushi โดยเดินหน้าจัดกิจกรรมและความบันเทิงพิเศษไปจนถึงสิ้นปี ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและทุกเจเนอเรชัน มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ทำให้การมาใช้บริการทุกครั้งเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกและความประทับใจ ผ่านแคมเปญการตลาดที่ยึดหลักผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ไปจนถึงกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พร้อมโปรโมชันและสิทธิพิเศษ ตอบโจทย์การช้อป กิน เที่ยว อย่างตรงใจและครบวงจร เชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ โอกาส
3. Energize the People: ภายใต้แนวทางการบริหารโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่เน้น 3 หัวใจหลัก คือ “ลูกค้า – คู่ค้า – สังคม” โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี โฉมใหม่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและแบรนด์ท้องถิ่น ด้วยการเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานราชการ ภาครัฐ หอการค้าจังหวัด พันธมิตรทางการค้า และผู้ประกอบการรายใหญ่ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และตลาดชุมชน การบริจาคเลือด งานแสดงศิลปะและโชว์ผลงานจากโรงเรียนในพื้นที่ และกิจกรรมกีฬา เพื่อเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการทั้งจากในและนอกจังหวัด ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้จัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ Saraburi Central of Food Expo คัดสรรอาหาร ของเด็ด ของดี สระบุรี มาไว้ให้คุณช้อปในที่เดียว, Saraburi Local Market รวมของดีจังหวัดสระบุรี รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมโดยร่วมกับ Central Tham เช่น กิจกรรมรวมพลังทำดี บริจาคโลหิต เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างการหมุนเวียนรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้กับท้องถิ่น
การปรับโฉมศูนย์การค้าฯ ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าชาวสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี เตรียมต่อยอดความสำเร็จด้วยแคมเปญการตลาด กิจกรรม และสิทธิพิเศษตลอดทั้งปี เพื่อให้โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี เป็นเป้าหมายหลักของทุกครอบครัวอย่างแท้จริง ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัส โฉมใหม่ No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi ได้แล้ววันนี้
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle