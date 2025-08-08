ไอคอนสยาม ชู Experiential Marketing พลิกวันแม่สู่แคมเปญแห่งประสบการณ์ พร้อมดีลสุดคุ้ม มูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็น Global Experiential Destination

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ จัดแคมเปญพิเศษ "ICONSIAM THE ULTIMATE LOVE FOR MOM" มอบดีลสุดคุ้ม ตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็น “Global Experiential Destination” ด้วยการออกแบบประสบการณ์ที่เป็น “มากกว่าการช้อปปิ้ง” แต่เป็นการเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความผูกพันที่คุณแม่และคุณลูกจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ในฐานะจุดหมายปลายทางของการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ตอบโจทย์คุณแม่ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมส่งมอบความรักและความห่วงใยแบบเหนือระดับ ภายใต้แนวคิด “มอบที่สุดของความรัก’ ผ่าน ‘ที่สุดของประสบการณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2568
นางสุมา วงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งการบอกรักแม่ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ ICS Lifestyle Complex จัดแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี “ICONSIAM THE ULTIMATE LOVE FOR MOM” โดยใช้กลยุทธ์ Experiential Marketing เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างลูกค้าและคุณแม่ ผ่านการมอบประสบการณ์ที่มีความหมายและสัมผัสได้จริง ทั้งการเลือกของขวัญให้แม่อย่างเหนือระดับ ที่สะท้อนความรัก รวมถึงกิจกรรมพิเศษที่ช่วยสร้างโมเมนต์แห่งความสุขร่วมกัน เพราะไอคอนสยามเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการของทุกไลฟ์สไตล์ของแม่ ทำให้ไอคอนสยามไม่เพียงเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แต่ยังเป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจำและความประทับใจในเดือนแห่งการบอกรักแม่อย่างแท้จริง
แคมเปญ "ICONSIAM THE ULTIMATE LOVE FOR MOM" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘มอบที่สุดของความรัก’ ผ่าน ‘ที่สุดของประสบการณ์’ เพื่อส่งมอบประสบการณ์และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความงามและสุขภาพของแม่ทุกคน ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ โดยมอบดีลสุดพิเศษ มูลค่าของรางวัลรวมกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งรวบรวมของขวัญสุดพิเศษจากแบรนด์ระดับโลก ทั้งแฟชั่น เครื่องประดับ ความงาม และไลฟ์สไตล์ พร้อมร้านอาหารชั้นนำในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติก เพื่อให้เป็นช่วงเวลาแห่งความรักอย่างแท้จริง
“แคมเปญนี้ต้องการให้ทุกครอบครัวได้ ‘มอบที่สุดของความรัก’ ผ่าน ‘ที่สุดของประสบการณ์’ ที่หาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากไอคอนสยาม เราเชื่อว่าความรักของแม่นั้นเปล่งประกายอย่างสง่างาม และไอคอนสยามคือพื้นที่ที่พร้อมถ่ายทอดพลังรักนั้นในแบบที่สะท้อนคุณค่า ความงาม และรสนิยมที่ดีที่สุด และที่สำคัญทำให้การช็อปของลูกค้าทุกคนคุ้มค่าที่สุด” คุณสุมา กล่าว
“ICONSIAM THE ULTIMATE LOVE FOR MOM” แคมเปญแทนใจ…บอกรักแม่ด้วย 3 สิทธิพิเศษสุดคุ้ม มูลค่ารวมกว่า 3 แสนบาท
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ชวนคุณมอบของขวัญแทนใจให้คุณแม่ พร้อมรับสิทธิพิเศษจัดเต็มสำหรับสมาชิก ONESIAM กับ 3 ต่อความคุ้มที่ไม่ควรพลาด:
ต่อที่ 1: ช้อปครบ–แลกรับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 4,900 บาท
•ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับ โฟมล้างหน้า Senka Perfect Whip Amino Charge In มูลค่า 359 บาท
•ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท
•ช้อปครบ 35,000 บาทขึ้นไป (1–20 ส.ค.) รับ บัตรคอนเสิร์ต “NONT EP.03 สุรุ่ยสุร่าย” มูลค่า 2,500 บาท
•ช้อปครบ 90,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท
•
ต่อที่ 2: ลุ้นรางวัลใหญ่ เฉพาะวันที่ 6-31 สิงหาคม 2568 ลุ้นรับบัตรกำนัลรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวม 12 รางวัล มูลค่ากว่า 329,994 บาท สมาชิก ONESIAM ช้อปสนุก ลุ้นโชคใหญ่! เพียงช้อปครบ ทุก 5,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิเศษ! ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ คูณ 2 ทันที! ของรางวัล ได้แก่:
-รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล: บัตรกำนัลจากร้าน Apex Hospital & Clinics มูลค่า 130,000 บาท
-รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล: บัตรกำนัลจากร้าน SLC Clinics & Hospital มูลค่า 100,000 บาท
-รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล: บัตรกำนัลจากร้าน Vincent Clinic จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 18,497 บาท รวมมูลค่า 36,994 บาท
-รางวัลที่ 4 จำนวน 2 รางวัล: บัตรกำนัลจากร้าน The Klinique จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 13,000 บาท รวมมูลค่า 26,000 บาท
-รางวัลที่ 5 จำนวน 1 รางวัล: กระเป๋ารุ่น Capri Beach Bag จาก Jim Thompson มูลค่า 9,500 บาท
-รางวัลที่ 6 จำนวน 1 รางวัล: กระเป๋ารุ่น Leaf Small Silk Twill Hobo Bag จาก Jim Thompson มูลค่า 7,500 บาท
-รางวัลที่ 7 จำนวน 4 รางวัล: บัตรกำนัลจากร้าน MOZZA มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท
ต่อที่ 3: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% หรือผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ Siam Gift Card ใบละ 10,000 บาท กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
สยาม ทาคาชิมายะ จัดแคมเปญสุดพิเศษ ‘Dear All Moms’ แคร์แม่ที่รัก
สยาม ทาคาชิมายะ ฉลองเทศกาลวันแม่จัดแคมเปญพิเศษ ‘Dear All Moms’ แคร์แม่ที่รัก ตั้งแต่วันที่ 1–12 สิงหาคม 2568 มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เพียงแลก 120 คะแนน รับ E-Coupon มูลค่า 120บาท ทันที นอกจากนี้ เมื่อช็อปสินค้าครบ 3,000 บาท รับฟรี! กระเป๋า Love Moms ดีไซน์พิเศษ มูลค่า 180 บาท พิเศษยิ่งขึ้น วันที่ 9–12 สิงหาคม นี้ ช้อปครบ 1,000 บาท รับบริการตรวจวัดมวลร่างกายฟรีจากโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เพื่อสุขภาพดีควบคู่ความสุขในวันแม่
พิเศษที่ “ICS Lifestyle Complex” ช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับของรางวัลทันที
สมาชิก ONESIAM ซื้อสินค้าและบริการภายใน ICS Lifestyle Complex ครบตามเงื่อนไขแลกรับของรางวัล โดยช็อปครบ 800 บาท แลกรับ GRAB TRANSPORT VOUCHER มูลค่า 100 บาท ช็อปครบ 1,500 บาท เลือกรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับใช้ที่ร้าน VIVOLI GELATO, ปังสยาม และเฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง ช็อปครบ 7,000 บาท แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท และ เมื่อ ช็อปครบ 35,000 บาท รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 3,000 บาท และรับเพิ่ม GRAB TRANSPORT VOUCHER มูลค่า 100 บาท ตามเงื่อนไข นอกจากนี้ เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในไอซีเอส ครบ 600 บาท เลือกรับเครื่องดื่มจากร้าน FUKU MATCHA มูลค่า 80 บาท หรือ YOGURUTO มูลค่า 59 บาท จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดรายการ
“FROM FLAVOR TO FAVOR” ยิ่งพาคุณแม่อิ่ม ยิ่งได้คืน! Siam Gift Card สุดคุ้ม
ต้อนรับเดือนแห่งความรักจากลูกถึงแม่ ไอคอนสยามมอบความอร่อยพร้อมความคุ้ม สำหรับสมาชิก ONESIAM เท่านั้น! เพียงซื้อ Siam Gift Card สำหรับใช้ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์ฯ ซื้อครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกใบมูลค่า 300 บาท (สำหรับใช้ชำระขั้นต่ำ 600 บาท/ใบเสร็จ) และหากซื้อ 12,000 บาทขึ้นไป รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกใบมูลค่า 1,500 บาท (สำหรับใช้ชำระขั้นต่ำ 3,000 บาท/ใบเสร็จ) ดีลพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2568 เท่านั้น
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ เชิญมาสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกับคุณแม่ที่ไอคอนสยามและไอซีเอส กับแคมเปญ “ICONSIAM THE ULTIMATE LOVE FOR MOM” พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มที่พร้อมเติมเต็มความสุขในทุกโมเมนต์ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM และ ICS