“โรบินสันไลฟ์สไตล์”จัดเต็มโค้งท้ายปี เปิดนิวโมเดล-ปรับเมอร์ชันไดซ์มิกซ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ากลยุทธ์ไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ด้วย ‘Lifestyle & Experiential Community’ มุ่งยกระดับศูนย์การค้าฯ สู่การเป็น ‘ศูนย์กลางการใช้ชีวิต’ ต่อยอดจากความสำเร็จของการรีโนเวตสาขาราชบุรี การเตรียมเผยโฉมใหม่สาขาสระบุรี และสาขากาญจนบุรี รวมไปถึงการเพิ่มเติม Magnet สำคัญเข้าไปในศูนย์การค้าฯ ที่สาขาศรีสมาน เดินหน้าปรับ Merchandise Mix ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์และตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ รวมไปถึงจัดกิจกรรมทั้งเชิงการตลาดและเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน 27 สาขาทั่วไทย เผยแผนไตรมาส 4 เดินหน้ารุก Festive Season
นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “การดำเนินงานในครึ่งหลังของปี 2568 นี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ ‘Lifestyle & Experiential Community’ ที่มุ่งพัฒนาศูนย์การค้าฯ ให้เป็น Complete Lifestyle Destination ครบทุกมิติ ทั้ง Dining, Family, Sport, Pet และ Tourist Destination เราเชื่อว่าศูนย์การค้าฯ ที่มีชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย จะเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับการใช้ชีวิตได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า และสังคม เพื่อให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็น Center of Life ของผู้คนอย่างแท้จริง”
ทั้งนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2568 โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี ได้ปรับปรุงศูนย์การค้าฯ พร้อมเติมเต็มร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ และแบรนด์ IT ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “Have a Slice Day: แฮ้ปปี้ทุก Slice แห่งความสุข กับทุกโมเมนต์วันดีๆ” มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ให้ทั้งความสนุก และความสุข ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันแบบครบจบในที่เดียว
ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 กับการเปิดตัว “เซฟวัน โก” ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน เมื่อเดือนเมษายน 2568 ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากลูกค้า สามารถดึงดูดลูกค้าที่มองหาการผสมผสานระหว่าง “ไลฟ์สไตล์มอลล์” และ “ตลาด” จากความสำเร็จนี้ ศูนย์การค้าฯ มีแผนในการจับมือร่วมกับพันธมิตรคู่ค้า ในการต่อยอดความสำเร็จไปยังสาขาอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าในอนาคต
ในเดือนกันยายน 2568 เตรียมเผยโฉม โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี No.1 แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี ภายใต้คอนเซปต์การสื่อสาร “ปลุกพลังเมืองสระบุรี Energize the Heart of Saraburi” เพื่อปลุกชีพจรเมืองสระบุรีให้มีชีวิตชีวาด้วยพลังแห่งการช้อป กิน เที่ยว ครบที่สุดในพื้นที่ ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) Energize the Space ปรับ Merchandise Mix เสริมแกร่งให้กับศูนย์การค้าฯ โดยคัดสรรแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของกลุ่มครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก 2) Energize the Experience จัดแคมเปญส่งเสริมการขาย และกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ สร้างความเคลื่อนไหวเติมชีวิตชีวาให้ศูนย์การค้าฯ ต่อเนื่องตลอดปี ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ และ 3) Energize the People สร้างพลังบวกให้กับเมืองสระบุรีด้วยรอยยิ้มและความผูกพัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องที่ ผ่านการจ้างงาน การเพิ่มพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อย เชิญชวนลูกค้าจากในและนอกจังหวัด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังเร่งเครื่องเตรียมความพร้อม ปรับโฉมใหม่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี ที่มีการปรับผังทั้งด้านในและนอกใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นและหลากหลาย ทั้ง In-Mall Renovation ที่ไม่เพียงแต่มีการจัดโซนนิ่งใหม่แต่ยังมีการคัดสรร Merchandise Mix เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว โดยมีการเพิ่มแบรนด์แฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ที่กำลังได้รับความนิยม เสริมด้วยร้านอาหารแนวเทรนดี้และอาหารสไตล์คาเฟ่ รวมไปถึงศูนย์อาหาร Food Haven โฉมใหม่ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการให้กับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการกินให้มีความหลากหลาย และยังมีสินค้าในกลุ่มไอทีที่ทันสมัยและครบครัน และ Outdoor Mall
โครงการในอนาคตที่ได้รับการออกแบบมา เพื่อเป็นพื้นที่สังสรรค์แห่งใหม่ ที่มอบบรรยากาศพักผ่อนร่มรื่น พร้อมด้วย Merchandise Mix ที่คัดสรรมาให้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ ควบคู่กับการต่อยอดความสำเร็จของ Strip Mall หรืออาคารพาณิชย์ภายในโครงการ ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2567 และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ด้วยการออกแบบพื้นที่รองรับผู้ประกอบการท้องถิ่นในค่าเช่าที่ย่อมเยา เดินทางสะดวก พร้อมที่จอดรถครบครัน ทำให้ในปี 2568 ศูนย์การค้าฯ มีแผนขยายโมเดลนี้ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทั้งความต้องการของลูกค้าและการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เดินหน้าการพัฒนาศูนย์การค้าด้วยกลยุทธ์หลัก “Lifestyle & Experiential Community” โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ครบวงจรที่ผสานการช้อปปิ้งกับการใช้ชีวิตที่ลงตัวในทุกมิติ ผ่าน Merchandise Mix ที่คัดสรรให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งการจัดสรรพื้นที่ร้านค้า กิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์ และบริการเสริมต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงลูกค้ากับศูนย์การค้าฯ อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน แนวทางนี้ไม่เพียงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ยังตอกย้ำบทบาทของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะ “Complete Lifestyle Destination” ที่เป็นจุดหมายของทุกเจเนอเรชัน
1. Dining Destination ตอกย้ำความเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ด้านอาหารของแต่ละสาขา ด้วยการเสริมความหลากหลายของร้านอาหารคุณภาพทั้งแบรนด์ดังและร้านใหม่ที่ตอบโจทย์เทรนด์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ อาทิ Food Haven ที่รวบรวมเมนูอาหารท้องถิ่นหลากหลายมาไว้ในที่เดียว อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัว คนทำงาน และนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมี Bonus Suki สุกี้บุฟเฟต์แบรนด์ใหม่ ซึ่งเปิดสาขาแรกที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี, MK Restaurants, Sushiro, แหลมเจริญ ซีฟู้ด, Shinkanzen Sushi, Ohkajhu, La Meow, SSamthing Together, The Steak&More, KFC, The Pizza Company, Salad Factory, La Meow, Mandarin Suki, Potato Corner, Swensen’s, Yamazaki, Café Amazon, Boost Juice, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน, One to Two, Naisnow, ชาตรามือ Yoguruto และ Mixue เป็นต้น เพื่อสร้างความครบครันทั้งในแง่ประเภทอาหาร ทำให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นจุดหมายที่สามารถดึงดูดทั้งครอบครัว คนทำงาน และกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
2. Family Destination ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในกลุ่มครอบครัว โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้พัฒนา Merchandise Mix ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และการให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เพิ่มทั้งพื้นที่กิจกรรมและร้านค้าใหม่ๆ ที่โดดเด่น อาทิ OTO Play park สวนสนุกอินเตอร์แอคทีฟแนวใหม่, Jumptopia บ้านลมยักษ์จากสิงคโปร์, Soundcheck คาราโอเกะ รวมถึงร้านแฟชั่นอย่าง Uniqlo, Havaianas, Matchbox, Sendai, ยืดเปล่า, Highschool และ With.it Group ที่รวบรวมไอเทมฮิตจากโลกออนไลน์ พร้อมต่อยอดกระแสสุขภาพและความงามด้วยแบรนด์ The Klinique และ APEX เพื่อให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นจุดหมายที่ครบวงจร ทั้งความสนุกสนานและการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว
3. Sport Destination โรบินสันไลฟ์สไตล์ขานรับกระแสการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย ด้วยโซนฟิตเนสคุณภาพที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย นำโดย Jetts Fitness ที่ร่วมเติบโตเคียงข้างศูนย์การค้าฯ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมไลฟ์สไตล์แอคทีฟสำหรับเยาวชนในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน “Muaythai Phuket Expo” เวทีมวยสุดมันส์ที่รวมนักสู้จากทั่วประเทศที่สาขาฉลอง, การแข่งขันเทควันโด เยาวชนรุ่นเยาว์ ที่สาขาสกลนคร ไปจนถึงการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เสริมสร้างทักษะและความกล้าให้หนูน้อยนักปั่น ที่สาขากาญจนบุรี ตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมของลูกค้าที่มองหาสถานที่ออกกำลังกายที่ทันสมัย สะดวกสบาย และเข้าถึงได้ง่าย
4. Pet Destination ด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่ม Pet Lover ที่กำลังเติบโต และการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกสำคัญของครอบครัว โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงได้จัดกิจกรรมที่สร้างทั้งความสนุกและความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง อาทิ “จุ๊มเหม่ง โร้ดทริป” การเดินทางพิเศษของน้องหมาโกลเดนรีทรีฟเวอร์ชื่อดัง ไปพบแฟนๆ ทั่วประเทศ สร้างรอยยิ้มและกระตุ้นการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีงาน “Giant Jungle Summer Camp” ที่เนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าฯ ให้กลายเป็นป่าซาฟารีขนาดย่อม และ “Enjoy Zoo” งานแสดงสัตว์เลี้ยงและสัตว์หายากหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด
5. Tourist Destination โรบินสันไลฟ์สไตล์ต่อยอดบทบาทศูนย์การค้าในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน จัดกิจกรรมสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น อาทิ งานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองกาญจน์ ที่สาขากาญจนบุรี, งานมนต์เสน่ห์ลิเกอ่างทอง ที่จะพาไปชมมนต์เสน่ห์ของลิเกพื้นบ้าน ที่ขนทัพมาโชว์ลีลาการแสดงอันอ่อนช้อย ควบคู่กับมหกรรมสินค้าพื้นบ้าน ของดีประจำจังหวัด มาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงที่ ที่สาขาลาดกระบัง เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยเสริมความคึกคักทางเศรษฐกิจ แต่ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะ “The Landmark of Your City” ที่เป็นศูนย์รวมของทั้งคนในพื้นที่และนักเดินทางที่มาเยือนได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Z) โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้เสริมองค์ประกอบใน Merchandise Mix ด้วย โซนร้านค้าไอทีและแก็ดเจ็ตสุดฮิต อาทิ BB Beyond D-Box ที่จะเปิดสาขาแรกในโรบินสันไลฟ์สไตล์ที่ สาขาสระบุรี, Wise by IT City, Honor, ACE Gaming, Energy Premium และ 9ITGO ที่คัดสรรสินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมทั้งสายเกมเมอร์ คนรักอุปกรณ์เสริมสุดล้ำและผู้ที่มองหาไอเทมไอทีคุณภาพ โดยปัจจุบันได้ทยอยปรับและเปิดให้บริการในหลายสาขาแล้ว และคาดว่าจะครบทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศภายในปีนี้ เพื่อให้ศูนย์การค้าฯ เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง
โดยครึ่งปีหลัง 2568 จะจัดกิจกรรมการตลาดที่ยึดหลัก Scale Synergy ผสานกำพันธมิตรในเครือและ Reinforce Customer Focus มอบประสบการณ์ที่ตรงใจลูกค้า ด้วยแนวคิด Scale Synergy ผสานความร่วมมืออย่างเข้มข้นกับพันธมิตรในเครือต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า อาทิ Robinson Department Store, Tops, Supersports, B2S, Power Buy เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมส่งเสริมทางการการตลาด ให้แข็งแกร่ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าครบทุกมิติ พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้คึกคักตลอดทั้งปี รวมถึงในช่วงทุกเทศกาลสำคัญต่างๆ
โดยตั้งแต่ต้นปี 2568 โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้สร้างความคึกคักในตลาดค้าปลีกต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญใหญ่ 4 ช่วงเทศกาล ได้แก่ Happy Chinese New Year, Summer Energy, Summer Grand Sale และ Happy Mother’s Day ซึ่งทั้งหมดประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ทั้งในด้านการเพิ่มยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว และการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลในระบบเศรษฐกิจแต่ละจังหวัด ด้วยแรงส่งตลอด 3 ไตรมาส โรบินสันไลฟ์สไตล์เตรียมรุกหนักในไตรมาส 4 ซึ่งถือเป็นฤดูกาลทองของธุรกิจค้าปลีก ผ่านกิจกรรมการตลาดที่ยึดหลัก Reinforce Customer Focus ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แตกต่าง โดยยึดความต้องการของลูกค้า พร้อมตอบโจทย์ครอบคลุมทุกมิติของไลฟ์สไตล์ทั้ง Dining, Family, Sport, Pet และ Tourist Destination ด้วยการจัดทำ Exclusive Campaign ร่วมกับพันธมิตรหลัก ควบคู่กับการพัฒนา Loyalty Program สำหรับลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าประจำ เพื่อเพิ่มความถี่ในการกลับมาใช้บริการ พร้อมมอบสิทธิพิเศษและระบบสะสมแต้มจากทุกการใช้จ่าย รวมไปถึงแคมเปญ Festive Season ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งโรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมนำความสุขและความอบอุ่นมาสู่ทุกครอบครัวทั่วประเทศ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับลูกค้า
โรบินสันไลฟ์สไตล์เดินหน้าเป็น Retail and Wholesale For All ที่ผสานการเติบโตทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างศูนย์การค้าฯ ที่ไม่เพียงเป็นจุดหมายด้านไลฟ์สไตล์ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการ กลยุทธ์นี้ครอบคลุมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงศูนย์การค้าฯ เข้ากับชุมชน และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อให้การเติบโตขององค์กรและสังคมเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ยึดหัวใจการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับ ‘ลูกค้า – คู่ค้า – สังคม’ เป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้าง Ecosystem ที่แข็งแรงและเติบโตไปพร้อมกัน โดยมุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละเมือง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ โครงการ Strip Mall ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้ามาจำหน่ายในศูนย์การค้าฯ ด้วยค่าเช่าที่เข้าถึงได้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับชุมชนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กิจกรรมเพื่อสังคม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันของคนในท้องถิ่น แนวทางนี้ไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชน แต่ยังวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์เข้าไปดำเนินการ ตอกย้ำบทบาทในฐานะศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ในด้านสิ่งแวดล้อม โรบินสันไลฟ์สไตล์ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero สอดรับเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทลอย่างมุ่งมั่น โดยตั้งแต่ปี 2560 - กรกฎาคม 2568 ได้ติดตั้ง Solar Rooftop ครอบคลุมแล้วกว่า 25 สาขา สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 121,817.76 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือทดแทนการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงกว่า 13,535,307 ต้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2567 - กรกฎาคม 2568 ยังติดตั้ง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ (LED Solar Street Light) ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยดำเนินการแล้ว 22 สาขา ช่วยลดค่าไฟฟ้าและค่า Peak Charge รวมกว่า 2 ล้านบาทต่อปี และสามารถลดการการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 200 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 60,000 ต้น รวมไปถึงการติดตั้ง EV Charging Station ร่วมกับพันธมิตรอย่าง OR EV Station PluZ และ Tesla เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันติดตั้งไปแล้วถึง 30 จุด พร้อมมีแผนขยายการติดตั้งไปยังสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต ทั้งนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังนำเทคโนโลยี AI Chiller Plant Optimization ที่ใช้ระบบ IoT และ AI เข้ามาบริหารจัดการระบบปรับอากาศแบบ Real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
“ทิศทางครึ่งปีหลังของโรบินสันไลฟ์สไตล์ สะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่จะสร้างศูนย์การค้าฯ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกมิติของลูกค้า แต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนเติบโตอย่างแข็งแรง เราจะเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ภายใต้กลยุทธ์ ‘Lifestyle & Experiential Community’ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ ลูกค้า - คู่ค้า -และสังคม ในทุกพื้นที่ที่เราอยู่ และทำให้ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็น ‘ศูนย์กลางการใช้ชีวิต’ หรือ Center of Life อย่างแท้จริง” นายเลิศวิทย์ กล่าว