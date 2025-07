ททท.ชวนคนไทยสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวใกล้น้ำ ผ่านกิจกรรม “Get Wet Get Away” ภายใต้โครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” พร้อมรับโปรโมชันพิเศษมากมายจากพันธมิตร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านโครงการ "เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration" ในแคมเปญ "Get Wet Get Away" ที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกไปสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำและพักผ่อนในบรรยากาศใกล้น้ำ เพื่อรีเซตร่างกายและจิตใจให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งแคมเปญ "Get Wet Get Away" มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำ ลำธาร หรือแหล่งน้ำใกล้ที่พัก โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสงบผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมพายเรือคายัค ดำน้ำ แช่น้ำร้อน หรือแม้แต่การนั่งเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศริมน้ำเพื่อให้จิตใจได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริงโครงการฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งล้วนร่วมมือกันมอบโปรโมชันพิเศษเพื่อผลักดันให้การเดินทางครั้งนี้เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป เช่น•Grab มอบส่วนลด 10% เมื่อใช้โค้ด AMAZING25 (ส่วนลดสูงสุด 100 บาท จำกัด 8 ครั้งต่อผู้ใช้งาน) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2568 ในจังหวัดเมืองน่าเที่ยว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)•Havaianas จัดโปรโมชันพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 70% หรือ ซื้อ 1 แถม 1 เมื่อแสดงหลักฐานการท่องเที่ยวใน 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมแจกรองเท้า Havaianas ฟรี 20 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 27,000 บาท เพียงร่วมกิจกรรมแชร์ภาพ “ทริปประทับใจที่คุณไปกับ Havaianas” พร้อมแคปชันชวนเที่ยว 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)•การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบส่วนลด 30% สำหรับการเข้าพักที่บ้านพักรับรองเขื่อน กฟผ.ในจังหวัดเมืองน่าเที่ยวทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บ้านพักเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, บ้านพักเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, บ้านพักเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก, บ้านพักเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านพักเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน-30 กันยายน 2568 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)•ShopBack มอบเงินคืนสูงสุด 22% เมื่อจองที่พักหรือกิจกรรมใน 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว ผ่านแอปพลิเคชัน ShopBack (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)•Love Andaman เสนอแพกเกจพิเศษเที่ยวจังหวัดระนอง เริ่มต้นเพียง 2,479 บาทต่อท่าน ครบเครื่องทั้งที่พัก 3 วัน 2 คืน ทริปล่องแพ/ดำน้ำ และแช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติ จองได้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2568 สอบถามเพิ่มเติมที่ Line Official : @loveandaman (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)•Yacht Me มอบส่วนลด 5% เมื่อจองทริปใน 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว เพียงใช้โค้ด YMYOCTH ผ่านเว็บไซต์ yachtmethailand.com ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2568 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)•The Meditel เสนอแพกเกจรีเซตสุขภาพ 2 วัน 1 คืน ณ ชุมพรคาบาน่า จังหวัดชุมพร ครบครันด้วยเซตอาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวมจากโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ กิจกรรมทางน้ำ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2568 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แคมเปญฯ กำหนด)นอกจากนี้ยังมีที่พักและโรงแรมบรรยากาศริมน้ำอีกมากมายที่มอบโปรโมชันดีๆ เป็นตัวเลือกที่พักใจใกล้น้ำ โดยสามารถติดตามข้อเสนอสุดพิเศษในแคมเปญฯ ได้ผ่าน https://bit.ly/get-wet-get-awayแคมเปญ "Get Wet Get Away" มุ่งนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่มีกิจกรรมทางน้ำ แต่ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับพลังบำบัดของธรรมชาติผ่านสายน้ำ การอยู่ใกล้และมองดูการไหลของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นคลื่นทะเลที่ซัดฝั่ง หรือแม้แต่เสียงน้ำตกที่ดังก้องกังวาน ล้วนมีพลังในการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้าได้อย่างคาดไม่ถึง ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รีเซตตัวเองและกลับมาสดชื่นพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ อีกครั้งสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม สิทธิพิเศษ และเส้นทางแนะนำ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.เมืองน่าเที่ยว2568.com และ Facebook: เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration