กฟผ.หนุนโครงการ ‘เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration’ ลดบ้านพักเขื่อน - ค่าชาร์จรถ EV

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. พร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียมโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” ปีนี้ กฟผ. ร่วมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวสายเที่ยวรักษ์โลกที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ด้วยการมอบสิทธิพิเศษ 2 รูปแบบ 1) รับส่วนลด 30% สำหรับการเข้าพักที่บ้านพักรับรองเขื่อน กฟผ. ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา 2) รับสิทธิ์ส่วนลดค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มูลค่า 50 บาท จำนวน 600 สิทธิ์ สำหรับผู้ร่วมโครงการที่ลงทะเบียนและกดรับ code ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA จำนวน 600 ท่านแรกเท่านั้น โดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดการชาร์จได้ที่สถานี EleX by EGAT ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2568ความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองรองให้คึกคัก แต่ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวสายกรีนให้เชื่อมโยงกับธรรมชาติ พลังงานสะอาด และการเดินทางอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการท่องเที่ยวที่ดี คือ การเดินทางที่ใส่ใจโลกตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง