ททท. เปิดโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” พร้อมเสิร์ฟ 12 แคมเปญ

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2568) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” ชู 12 แคมเปญท่องเที่ยวหน้าฝนตามไลฟ์สไตล์ Sub-Culture พร้อมส่งมอบสุดยอดประสบการณ์แห่งความสุขในเมืองน่าเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ กระตุ้น การเดินทาง 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยวทั่วไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงกรีนซีซัน ตั้งเป้าสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท โดยมีนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เข้าร่วมเปิดตัวโครงการ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียมนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการเมืองน่าเที่ยว Year of Celebration เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 เพื่อมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วง Green Season 2568 โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรทุกภาคส่วน ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผลักดันเมืองน่าเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่ สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย กระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยมุ่งสู่เป้าหมายในปี 2568 สร้างรายได้จำนวน 1.17 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยว 205 ล้านคน-ครั้ง ด้วยแนวคิด City Branding ผ่าน 12 แคมเปญการตลาดที่จะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน เพื่อทำให้เกิดการขยายฐานนักท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองน่าเที่ยว สร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันเข้มแข็งของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. จัดโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว 55 จังหวัดทั่วประเทศ และกระตุ้นตลาดในช่วง Green Season ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2568 โดยนำเสนอจุดขายและเรื่องราวที่สะท้อนเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ด้วยมุมมองใหม่ที่สร้างสรรค์และแตกต่างผ่าน Influencer และ Blogger กว่า 50 ราย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระแสการเดินทางภายในประเทศ พร้อมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจัดโปรโมชันมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว ด้วย 12 แคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์ความสนใจของนักเดินทางชาวไทยกลุ่ม Sub-Culture ที่มีวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงาน LGBTQ+ กลุ่มครอบครัว นักท่องเที่ยวสายอาหาร สายผจญภัย ฯลฯ เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางอันน่าจดจำ ผ่านกิจกรรมการตลาดที่สร้างจุดขายใหม่ให้กับเมืองน่าเที่ยว ส่งเสริมบรรยากาศการเดินทางที่สนุก มีชีวิตชีวา และเต็มไปด้วยความสุขตลอดฤดูฝนนี้ โดยตั้งเป้าจำนวนผู้ซื้อสินค้าและบริการจำนวน 250,000 PAX สร้างการรับรู้ไม่น้อยกว่า 10,000,000 คน/ครั้ง และสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทโครงการ “เมืองน่าเที่ยว Year of Celebration” ประกอบไปด้วย 12 แคมเปญตลาด ดังต่อไปนี้ แคมเปญ Burn Out Break #Just Slow Down ชวนคนทำงานที่กำลังหมดไฟออกไปฮีลใจกับธรรมชาติ, แคมเปญ บูสเอเนอร์จี้ ทริปนี้ไม่มีอ่อม #บูสบูสบูสเอเนอร์จี้อย่าอ่อม ชวนสายลุยจัดเต็มทุกความท้าทายกับกิจกรรมสุดมัน อาทิ โต้คลื่น ดำน้ำ เดินป่า ปีนผา, แคมเปญชีเสิร์ฟไม่พัก #รูปไม่ปังยังไม่กลับ สำหรับสายคอนเทนต์ตัวแม่ที่หลงใหลการแชร์โมเมนต์ไลฟ์สไตล์ผ่านโซเชียล, แคมเปญ Love Out Loud #And I Say Yes ชวน LGBTQ+ หาสถานที่สุดพิเศษสำหรับโมเมนต์แสนโรแมนติก, แคมเปญ Alone But Not Lonely #Me Myself And… ชวนสาว ๆ ปลดล็อกตัวเองด้วยการออกเดินทางคนเดียวในเมืองน่าเที่ยว, แคมเปญ Digital Detox Holiday #Silent Mode On ชวนสร้างสมดุลใหม่ รีเฟรชพลังภายใน ตัดขาดจากโลกออนไลน์, แคมเปญ Get Wet Get Away #Go With The Flow ให้สายน้ำช่วยสร้างความผ่อนคลาย ด้วยการล่องแพ แล่นเรือ พาย SUP ดำน้ำ, แคมเปญ แซ่บซ่าส์ท้าเที่ยว #ไม่ปวดเข่าไม่เข้าบ้าน สำหรับกลุ่ม Active Senior ที่พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ใช้ชีวิตให้สนุกแบบไม่ต้องรอใคร, แคมเปญ เที่ยวนี้มีหมูกระทะ #เที่ยวนี้มีหมูกระทะ ชวนสายปิ้งย่างออกเดินทางพิสูจน์ความอร่อยร้านเด็ด ร้านดังในเมืองน่าเที่ยว, แคมเปญ เจ้าขนปุยตะลุยฝน #ลุยฉ่ำไม่หวั่นฝนพรำ ดีลพิเศษสำหรับสายเที่ยวพร้อมเจ้า 4 ขา, แคมเปญ Gastro Nomad #ตามหารส ชวนออกเดินทางสร้างประสบการณ์มื้อพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำ และแคมเปญ ลั่นล๊ากับม่ามี้ #รูดไม่พักรักแม่สุดใจ พาคุณแม่ไปพักผ่อนแบบเอกซ์คลูซิฟทั้งนี้ โครงการมีพันธมิตรที่เข้าร่วมมอบส่วนลด สิทธิพิเศษ และของรางวัลมากมาย อาทิ สายการบินเวียตเจ็ทมอบส่วนลดบัตรโดยสาร 15%, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มอบส่วนลดบัตรโดยสารสูงสุด 25%, สายการบินนกแอร์ มอบส่วนลดบัตรโดยสาร, สายการบินไทย, Royal Orchid Holiday มอบโบนัสไมล์สะสมการบินไทย, แพลตฟอร์ม OTA Gother และแพลตฟอร์มพาทัวร์มอบส่วนลดพิเศษเมื่อจองที่พัก, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบส่วนลดที่พัก 30%, EleX by EGAT มอบส่วนลดค่าชาร์จรถ EV, กล้องแคนนอน มอบส่วนลดสินค้าเมื่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับเครดิตเงินคืน 10% พร้อมมอบส่วนลด Top up 200 บาท, บัตรเครดิต KTC มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 55% และแลกรับเครดิตเงินคืน 13%, ธนาคาร ธกส. มอบของรางวัลพิเศษ, รถเช่า AVIS มอบโปรโมชันรถเช่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 690 บาท/วัน*, รถเช่า Chic Car Rent มอบโปรโมชันรถเช่าราคาพิเศษ, รถโดยสารนครชัยแอร์ และรถโดยสารสมบัติทัวร์ มอบส่วนลดบัตรโดยสาร, แพลตฟอร์ม ช้อปแบ็ก รับเครดิตเงินคืน รวมถึงพันธมิตรต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ ได้แก่ แพลตฟอร์ม Pet Friendly Thailand, แพลตฟอร์ม Thailand Gastronomy Network, แพลตฟอร์ม Hello Local, แพลตฟอร์ม The Meditel, บริษัทล่องเรือ Yacht Me, บริษัททัวร์ Silver Voyage Club, บริษัททัวร์ Love Andaman, บริษัททัวร์ Local Alike, กลุ่มโรงแรมบลูมังกี้, ปั๊มน้ำมัน PT/แมกซ์ การ์ด/แอปพลิเคชัน แมกซ์มี, ร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า, ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้าน B2S, แอปพลิเคชันแกร็บ, แบรนด์รองเท้า Havaianas เป็นต้นทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการและโปรโมชันส่วนลดพิเศษของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ เว็บไซต์ : www.เมืองน่าเที่ยว2568.com