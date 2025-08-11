เซ็นทรัลพัฒนา ปั้น Destination for New Gen Motherhood รับวันแม่ เปิดแคมเปญ‘My Mom My Mate’ จัดเต็มกิจกรรมตลอด เดือนสิงหาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย

จับเทรนด์ ‘แม่ยุคใหม่’ ต้องเป็นได้ทุกบทบาท ปักธงเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น ‘Destination for New Gen Motherhood’
กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เดินหน้าสู่การเป็น ‘Destination for New Gen Motherhood’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องรับหลายบทบาท จับมือพันธมิตรชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ ‘My Mom My Mate’ สะท้อนเทรนด์แม่ยุคใหม่ที่เปลี่ยนบทบาทจาก ‘ผู้สั่งสอน’ เป็น ‘เพื่อนที่เข้าใจ’ พร้อมยกระดับประสบการณ์ด้วยกิจกรรมแนวใหม่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ Center of Life พื้นที่ใช้ชีวิตสำหรับทุกคน ชูกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ My Mate, My Flower เวิร์กช็อปทำดอกไม้และการ์ดให้แม่, บอกรักแม่ผ่าน MATE’s Love Note Board ข้อความโดนใจ ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ ณ สาขาที่ร่วมรายการ และกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมลุ้นรับที่พักโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา แพ็กเกจเสริมความงาม บัตรกำนัล และส่วนลดมากมายตลอดเดือนสิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับคนไทย วันแม่ไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือช่วงเวลาพิเศษที่ครอบครัวได้หันกลับมาใช้เวลาด้วยกันอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์การค้าของเราที่เป็นพื้นที่สำหรับทุกเจเนอเรชัน เราเห็นการเปลี่ยนผ่านของบทบาทแม่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y หรือ Millennials อายุ 27-42 ปี ซึ่งเป็นเจเนอเรชันหลักของคุณแม่ยุคใหม่ พวกเธอไม่เพียงต้อง ‘Multirole’ แต่ยังต้องเป็นทั้ง Mom และ Mate ที่เข้าใจลูกในทุกมิติ ทั้งเป็นที่ปรึกษา เพื่อนคู่คิด และผู้ร่วมสร้างประสบการณ์ชีวิต ปรากฏการณ์ Kidfluence Economy ยังตอกย้ำว่า ลูกมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจซื้อของในบ้าน และเลือกลงทุนกับ ‘ประสบการณ์ร่วม’ มากกว่าสิ่งของ เราจึงออกแบบแคมเปญนี้ให้สอดคล้องกับแนวคิด ‘Destination for New Gen Motherhood’ เพื่อสร้างพื้นที่ที่แม่ยุคใหม่สามารถใช้ชีวิตทุกบทบาทได้จริง ทั้งบทบาทของผู้เลี้ยงดู ผู้สนับสนุน และผู้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับลูก”
“แคมเปญปีนี้ยังถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญวันแม่ปีที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตลอดเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้น 8% และ ยอดการใช้จ่ายตลอดเดือนสิงหาคมและร่วมรับสิทธิ์ในแคมเปญวันแม่ เพิ่มขึ้นสูงถึง 20% เมื่อเทียบกับปี 2566”
เปิดกลยุทธ์ปั้น ‘Destination for New Gen Motherhood’ ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์แม่ยุคใหม่เป็นได้ทุกบทบาท
1.Celebrity Marketing: ดึง เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช และคุณแม่แอม-วริณฐ์ริฎา ตั้งกิจสุวานิช สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งให้แคมเปญ สื่อภาพคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้อง Multirole เป็นทั้ง Mom และ Mate ได้อย่างชัดเจน สะท้อนศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางของ New Gen Motherhood อย่างแท้จริง พร้อมดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ผ่านพลังฐานแฟนคลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.Collaborative Network ด้วย Partner ที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์
หมากสำคัญที่ทำให้การสร้าง Destination for New Gen Motherhood สำเร็จคือ การมี Ecosystem ที่แข็งแกร่ง โดยเซ็นทรัลถือเป็นผู้นำหนึ่งเดียวที่รวบรวมร้านค้าชั้นนำและแบรนด์ระดับโลกไว้มากที่สุด หลายแบรนด์เลือกเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรด้านการเงินชั้นนำ ที่พร้อมสนับสนุนสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นเหนือกว่าใครในทุกแคมเปญ
สำหรับแคมเปญ ‘Mother’s Day: My Mom My Mate’ พาร์ทเนอร์ที่ร่วมกิจกรรมและมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าตลอดเดือนสิงหาคม อาทิ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา, บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน), บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย, บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), บัตรเครดิตยูโอบี
3.Insight-Driven Loyalty: เจาะอินไซต์ที่รู้ใจคนทุกเจนฯ ต่อยอด Loyalty Program
อีกหนึ่งเครื่องมือที่ทำให้ทุกแคมเปญของเซ็นทรัลพัฒนาประสบความสำเร็จคือ การร่วมมือกับ The 1 แพลตฟอร์ม CRM ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี และมีฐานสมาชิกกว่า 22 ล้านคน ด้วยข้อมูลพฤติกรรมที่ครอบคลุมจากร้านค้ากว่า 1,000 แบรนด์ และกว่า 3,000 ร้านค้า ทำให้เห็นอินไซต์ของกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่ ไปจนถึงความต้องการของลูกทุกเจนฯ จึงสามารถวางแผนการตลาดและจัดโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น
ไฮไลท์กิจกรรมชวนจับมือ My Mom, My Mate ร่วมสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่
•ช้อปลุ้นทริปพักผ่อนสุดชิล สมาชิก The 1 ทุกการช้อปครบ 1,000 บาท* รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับแพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 220,000 บาท
•อิ่มอร่อยกับคุณแม่คนพิเศษ ช่วงสุดสัปดาห์วันแม่ (9 – 12 ส.ค. 68) รับประทานอาหารในโซนพลาซาที่ร่วมรายการครบ 800 บาทขึ้นไป รับ E-Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท* พร้อมรับสิทธิ์เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 1 – 8 ส.ค. 68 และ 13 – 31 ส.ค. 68 รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 500 บาท*
•เซอร์ไพรซ์แม่ด้วยของขวัญสุดคุ้ม สำหรับสายแฟชั่น ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปในร้านค้าที่ร่วมรายการ
รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 3,200 บาท* ระหว่างวันที่ 9 – 12 ส.ค. 68 และ รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท* ระหว่างวันที่ 1 – 8 ส.ค. 68 และ 13 – 24 ส.ค. 68
•ของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ Top Spender สายบิวตี้
สุดยอดนักช้อปของแต่ละสาขา รับบัตรกำนัลเสริมความงามจาก THE KLINIQUE รวมมูลค่ากว่า 840,000 บาท* (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
•สมาชิก The 1 รับพอยท์เพิ่ม 1,200 พอยท์* เมื่อช้อปสะสมครบ 12,000 บาท และ แลก 1,200 พอยท์ รับฟรีเมนู หรือทรีทเมนท์ จากแบรนด์ดัง มูลค่าสูงสุด 6,500 บาท* และ สำหรับ สมาชิก The 1 Exclusive ช้อปครบ 70,000 บาท/วัน รับ 3,000 พอยท์ รับสูงสุด 12,000 พอยท์*
•สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* พร้อมรับกระเป๋าของขวัญ หรือ คะแนน The 1 เพิ่มเติมตามเงื่อนไข
•เปลี่ยนวันแม่ให้พิเศษยิ่งขึ้นที่ “MY MOM, MY MATE” Station (9 – 12 ส.ค. 68)
เชิญชวนแม่ลูกคู่ซี้มาร่วมกิจกรรมสุดอบอุ่น อาทิ
เขียนข้อความบอกรักแม่บน MATE’s Love Note Board ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ , ถ่ายภาพคู่ , DIY Flower Card เก็บเป็นความทรงจำสุดประทับใจ , ตรวจสุขภาพฟรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า 10 สาขา , ออกกำลังกายสุดสนุกกับ “MOVE WITH YOUR MATE” ร่วมกับ Fitness First ที่เซ็นทรัล พระราม 2, ร่วมกิจกรรมแฟชั่นโชว์และการประกวดแต่งกายคู่แม่ลูกสายแฟ , พร้อมจุดถวายพระพรให้แม่ทั่วประเทศในศูนย์การค้าเซ็นทรัลกว่า 30 สาขา และ ชวนคู่แม่-ลูก ร่วมกิจกรรมโยคะ ฟรี กับ Basic Yoga for mom and kids ที่เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต
ติดตามความเคลื่อนไหวของเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด