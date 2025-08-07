xs
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลองวันแม่กับแคมเปญ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในฐานะ Family Destination จุดหมายแห่งความสุขของทุกครอบครัวทั่วไทย ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันแม่กับแคมเปญสุดพิเศษ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ โดยผนึกกำลังพาร์ทเนอร์และร้านค้าชั้นนำกว่า 600 ร้านค้าทั่วประเทศ มอบความพิเศษด้วยโปรโมชันลดสูงสุด 50% และลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งต่อความรักแด่คุณแม่ พร้อมสร้างโมเมนต์แห่งความอบอุ่นผูกพันร่วมกันไปกับกิจกรรมต่างๆ ครบวงจร ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68


ชนนิกานต์ ไกรธรรมจิตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เดินหน้ายึดมั่นในการเป็น ‘Center of Life’ หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ ‘Lifestyle and Experiential Community’ ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ในโอกาสพิเศษวันแม่ปีนี้ เราได้จัดแคมเปญ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” โดยได้รับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์หลัก อาทิ แบรนด์เครื่องประดับเพชรออโรร่าไดมอนด์, ห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช, สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ธนาคารกสิกรไทย, บัตรเครดิต เคทีซี, ธนาคารทหารไทยธนชาต รวมทั้งพาร์ทเนอร์และร้านค้าชั้นนำทั้งภายในศูนย์การค้าฯ กว่า 600 ร้านค้า ร่วมกันส่งต่อความสุขให้คุณแม่และทุกครอบครัว ผ่านโปรโมชันพิเศษ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมมากมาย เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญให้ทรงพลังยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สุดประทับใจ และการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคทุกพื้นที่ทั่วประเทศตลอดเดือนสิงหาคมนี้”


แคมเปญ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” ชวนทุกครอบครัวสร้างโมเมนต์แห่งความอบอุ่นและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน พบกับกิจกรรมและสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่


โปรโมชันพิเศษลดสูงสุด 50% จากกว่า 600 ร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ พิเศษ พร้อมลุ้นและรับเพิ่ม รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท


ช้อปครบ 1,000 บ. ลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท เมื่อรับประทานหรือช้อปปิ้ง รวบรวมใบเสร็จภายในศูนย์การค้าฯ สะสมครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ ได้แก่ จี้เพชรพร้อมสร้อย จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่า 202,800 บาท จากแบรนด์เครื่องประดับเพชรออโรร่าไดมอนด์ และสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 98,300 บาท จาก ห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช พิเศษ! สำหรับสมาชิกเดอะวัน ลูกค้าจากแบรนด์เครื่องประดับเพชรออโรร่าไดมอนด์ และห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช รับสิทธิ์ X 2

Top Spenders 5 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการมากกว่า 50,000 บาท รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป–กลับภายในประเทศ (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) จาก สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

รับเพิ่มคูปองส่วนลดเครื่องประดับเพชรสูงสุด 4,000 บาท จากแบรนด์เครื่องประดับเพชรออโรร่าไดมอนด์

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ โดยสมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดสะสมผ่านบัตร 2,500 บาทขึ้นไปต่อวัน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (เฉพาะร้านค้าในโซนศูนย์การค้าฯ เท่านั้น) นอกจากนี้ สามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ


พิเศษ! คุณแม่...กินฟรี วันที่ 12 ส.ค. 68 ชวนคุณแม่มารับประทานอาหารมื้อแห่งความประทับใจ ไปกับแคมเปญ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” อร่อยกับเมนูพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ (จำนวนจำกัด) อาทิ เคเอฟซี, ชินคันเซ็น ซูชิ, มิสเตอร์ โดนัท, อาริกาโตะ, อานตี้ แอนส์ และร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ


นอกจากนี้เพื่อสะท้อนบทบาทของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะ “Family Destination และร่วมฉลองเทศกาลวันแม่ ศูนย์การค้าฯ ได้รวมความสุขของทุกเจเนอเรชันที่ครบครันทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียว แคมเปญ “Happy Mother’s day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปิน นักร้อง นักแสดง และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุข เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งวันแม่ภายในศูนย์การค้าฯ อย่าง




ธามไท-ธามไท แพลงศิลป์ กับ คุณแม่รักชนก วิชโยธิน ที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมอันอบอุ่นของการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่พร้อมกระชับความสัมพันธ์ครอบครัว ชวนคุณแม่มาช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้า คอลเลคชันล่าสุดจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ อัปเดตไอเทมไอทีนำเทรนด์ และรับประทานเมนูจากร้านดัง ทั้งจานหลักและเมนูขนมหวาน




นอกจากนี้ ยังมี ญี่ปุ่น – ณภัทร บรรจงจิตไพศาล กับ คุณแม่ณิพัตรา บรรจงจิตไพศาล ที่ถ่ายทอดความผูกพันอันอบอุ่นผ่านโมเมนต์แห่งความรักภายในครอบครัว ชวนคุณแม่มาช้อปปิ้งสกินแคร์ เมคอัพแบรนด์ดัง และเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร์และสาระบันเทิงสุดฮิต โดยทั้งสองยังได้เชิญชวนให้คนที่สนใจพาคุณแม่หรือคนที่คุณรัก มาใช้เวลาร่วมกันในช่วงเวลาพิเศษ และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความอบอุ่นภายที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเทศกาลวันแม่ปีนี้

“แคมเปญ ‘Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี’ ไม่เพียงมุ่งมอบความสุขให้กับคุณแม่และครอบครัวในช่วงเทศกาลวันแม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะศูนย์กลางการใช้ชีวิตของคนทุกเจเนอเรชันที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมสำหรับครอบครัวไว้ในที่เดียวอย่างครบครัน กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และส่งผลดีให้กับเศรษฐกิจในแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกครอบครัวได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาสุดพิเศษ สร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจ และเติมเต็มความรักความผูกพันในวันสำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด” คุณชนนิกานต์ กล่าวสรุป

ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำอันอบอุ่นกับคุณแม่และครอบครัว ในแคมเปญ “Happy Mother’s Day รางวัลแห่งความสุข ของคุณแม่แห่งปี” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 68 – 31 ส.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 27 สาขาทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)

