ทรู คิกออฟ "ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ สัญจร" รับ e-Waste ถึงบ้าน พร้อมรับสิทธิพิเศษจาก 8 แบรนด์ดัง

ทรู ยกระดับโครงการ “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” เพิ่มโอกาสนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิล เปิด “สัญจร” เก็บขยะ e-Waste ปักหมุดแห่งแรกที่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และเป็นแหล่งรวมฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 75.5% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงทุนมากที่สุด โดยปีนี้ ยังคงเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรชั้นนำ อย่าง เอสเค เทส ไทยแลนด์ และ ออลล์ นาว โลจิสติกส์ นำขยะ e-Waste ที่จะขับไปรับตามแหล่งชุมชน เช่น ที่พักอาศัย ตลาด ร้านค้า รวมถึงโรงงานและแหล่งนิคมอุตสาหกรรม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ยิ่งไปกว่านั้น ยังเตรียมขยายเส้นทางตระเวนทั่วกรุงเทพมหานคร รับขยะ e-waste ถึงมือชาวกทม. รวมถึงร่วมกับสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า รีเทล ระบบขนส่งมวลชน อสังหาริมทรัพย์ รับถึงที่ ดีต่อใจ ต่อเนื่องยาวถึงสิ้นปี 2568 อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น อีกหนึ่งความพิเศษของโครงการ “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ที่ยังคงมอบให้แก่ลูกค้าทรูและดีแทคคนสำคัญ...เพียงนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาทิ้งที่กล่อง e-Waste ณ ทรูช็อป ทรูแบรนด์ดิ้งช็อป ทรูสเฟียร์ ทรูสเปซ และศูนย์บริการดีแทค 155 สาขาทั่วประเทศ พร้อมสแกน QR Code เพื่อแลกรับของรางวัล “Drop for Reward” จาก 8 แบรนด์ชั้นนำที่แอปพลิเคชันทรูไอดี และ dtac app ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 ได้แก่1. Paul – ซื้อเซ็ต Sweet (ราคาปกติ 385 บาท) และเซ็ต Savory (ราคาปกติ 460 บาท) ในราคาเพียง 179 บาท โดยเลือกได้2 เมนู Viennoiserie หรือ Savory Croissant อย่างละ 1 ชิ้น2. TrueCoffee – อัปไซส์ฟรี เมนูเครื่องดื่ม Boran (จาก ไซส์ R เป็น ไซส์ L) มูลค่า 15 บาท3. Dunkin Donut – รับฟรีโดนัท 1 ชิ้น4. Sukishi Korean Charcoal Grill – รับฟรี ยำปลาแซลมอน 1 จาน มูลค่า 230 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 250 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (ยอดก่อนหักส่วนลด)5. THE KLINIQUE – ฟรี Treatment Voucher รับบริการโปรแกรม Bright Skin Detox มูลค่า 4,000 บาท6. นายช่าง ดูโฮม – ส่วนลดค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง ทุกรุ่น ทุก BTU เหลือเพียง 549 บาทต่อเครื่อง (จากราคาปกติ 620 บาท)7. Home Service by HomePro – ส่วนลดค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง เหลือเพียง 550 บาทต่อเครื่อง (จากราคาปกติ 650 บาท)8. ทรูสเปซ – รับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Day Pass เพียง 100 บาท (จากราคาปกติ 250 บาท) และรับสิทธิ์เข้าใช้บริการ Co-working space ฟรี 1 ชั่วโมงและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2568 ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญชวนทุกคนมาสร้างโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน นำสมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งาน รวมถึง e-Waste พันธุ์ใหม่อย่างอุปกรณ์ไอโอที มาทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ เพื่อนำมารวบรวมและเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 100% ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” สัญจร และแคมเปญ “Drop for Rewards” ได้ที่ https://truesustainability.info/sustainability/tinktooktee-d-tor-jai/