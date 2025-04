โรบินสันไลฟ์สไตล์ รุกปรับโฉมสาขาสระบุรี ตอกย้ำเบอร์หนึ่งคอมมูนิตี้แห่งไลฟ์สไตล์ครบที่สุดของสระบุรี

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าปรับใหญ่ สาขา สระบุรี เสริมแกร่งเบอร์หนึ่งคอมมูนิตี้แห่งไลฟ์สไตล์ที่ครบที่สุดของคนสระบุรี อัดแน่น 3 แกนหลัก โปรแรงรู้ใจ ผนึกแบรนด์พันธมิตรส่งโปรโมชันจัดหนักพิเศษ แจกฟรี 7 วัน กว่า 2,100 สิทธิ์ เฉพาะสาขาสระบุรี ตั้งแต่ 6 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68, อิเวนต์มัดใจ กิจกรรมสุดคึกคักตลอดเดือน เม.ย. นี้ กระหน่ำความสุขความสนุกทั้งซัมเมอร์ สงกรานต์ ปิดเทอม, ร้านค้าครบครันถูกใจ ครบทุกความต้องการ รวมทั้งร้านอาหารเด็ดแบรนด์ดังกว่า 100 ร้าน ช้อปจุใจจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 ร้าน มุ่งสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวสระบุรีอย่างตรงจุด เพิ่มทราฟฟิกคึกคักตลอดไตรมาสนี้โปรแรงรู้ใจ คนสระบุรีโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ผนึกกำลังพันธมิตรและร้านค้าภายในศูนย์ฯ จัดหนักโปรโมชันพิเศษฟรี 7 วัน กว่า 2,100 สิทธิ์ ต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน แจกฟรีของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ดีลดูหนังฟรี และโปรสุดคุ้มซื้อ 1 แถม 1 กระตุ้นการจับจ่ายมอบความคุ้มค่าเกินใครเอาใจขาช้อปชาวสระบุรี•แจกฟรี! 7 วัน 1,400 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68oวันที่ 6 เม.ย. 68 BEAUTRIUM แจกฟรีมาส์กหน้า 200 ชิ้นoวันที่ 7 เม.ย. 68 Food Haven แจกฟรีเป๊ปซี่ 200 แก้วoวันที่ 8 เม.ย. 68 Colla Tea แจกฟรีชานมคอลลาเจน 200 แก้วoวันที่ 9 เม.ย. 68 Dairy Queen แจกฟรีไอศกรีม 1 บอล 200 โคนoวันที่ 10 เม.ย. 68 Potato Corner แจกฟรีเฟรนช์ฟรายส์ขนาด Large 200 ถ้วยoวันที่ 11 เม.ย. 68 The Pizza Company แจกฟรีพิซซ่าไบท์ ฮาวายเอี้ยน 200 สิทธิ์oวันที่ 12 เม.ย. 68 Olino Crepe & Tea แจกฟรีชาข้าวหอม 200 แก้ว•ดูหนังฟรี! 7 วัน 700 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เฉพาะที่สาขาโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี (100 สิทธิ์ท่านแรกต่อวัน)•ซื้อ 1 แถม 1 เมนูอร่อยสินค้าโดนใจจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 6 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 อาทิ Tops, Tops Care, Food Haven, BEAUTRIUM, MK Restaurants, KFC, The Pizza Company, Bonchon, Sukishi, Chester’s, Tummour, Mister Donut, Auntie Anne’s, Arigato, Fuku Matcha, Olino Crepe & Tea, Boots, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ และ BaNANA•Lucky Draw ลุ้นรับคะแนนเดอะวัน รวมกว่า 1 ล้านพอยท์ เมื่อใช้จ่ายในศูนย์ฯ และห้างฯ ครบทุก 1,000 บาท ในวันที่ 6 เม.ย. 68 – 30 เม.ย. 68•สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC และ ttb รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อใช้คะแนนแลกตามกำหนด โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเฉพาะร้านค้าในโซน ในวันที่ 6 เม.ย. 68 – 30 เม.ย. 68•รับเอกสิทธิ์พิเศษ VIP Parking ระยะเวลา 6 เดือน เมื่อสะสมยอดช้อป 70,000 บาทขึ้นไป ในวันที่ 6 เม.ย. 68 – 30 เม.ย. 68•พิเศษสุด! เอาใจสายอาร์ต รับสิทธิ์แลกซื้อ กระเป๋า Limited-Edition ออกแบบโดย “22mm.t” หรือ มะเหมี่ยว -ฐิติพร กลิ่นทโชติ ศิลปินนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก ในราคาเพียง 200 บาท (จากปกติ 1,200 บาท) เมื่อใช้จ่ายในศูนย์ฯ และห้างฯ ครบ 1,500 บาท ขึ้นไป เฉพาะวันที่ 6 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 เท่านั้นอิเวนต์มัดใจ คนสระบุรีตอบโจทย์อินไซต์และความชื่นชอบ พร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับคอมมูนิตี้ชาวสระบุรี มอบประสบการณ์มากกว่าการช้อปปิ้ง แต่ทำให้โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี เป็นสถานที่ที่สามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัว สร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน พร้อมเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม และได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ช่วยเพิ่มปริมาณทราฟฟิก เพิ่มระยะเวลาการใช้บริการภายในศูนย์ฯ ได้แก่•วันที่ 6 เม.ย. 68 ร่วมแข่งขัน เต้นบาสโลม ไลน์แดนซ์ เพื่อชิงถ้วยรางวัล และชิงเงินรางวัลร่วมมูลค่า 10,000 บาท•วันที่ 13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 ต้อนรับวันสงกรานต์ ในบรรยากาศเทศกาลงานวัด ช้อปสินค้าพร้อมชมเพลงลูกทุ่ง และกิจกรรมสุดสนุกละลานตา•วันที่ 20 เม.ย. 68 พบกับการแข่งกินไอศกรีม “มะม่วงอกร่องทองซันเด อร่อยตรึงตรา“ ร่วมกับสเวนเซ่นส์ ให้กับเหล่าคนชอบมะม่วง ใครที่ว่าแน่ ที่ว่าเก่ง กินจุและกินเร็ว เราขอท้ามาแข่งกินมะม่วงอกร่องทองซันเด กัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท•วันที่ 26 เม.ย. 68 ชวนเหล่านางแบบ นายแบบตัวน้อย มาประชันความสามารถ ในงาน Kid’s Summer Fashion Show 2025 ชิงทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท•วันที่ 24 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 ปิดท้ายกับเทศกาลอาหารอร่อยจัดเต็ม เจ๊..พาชิม Festifood เอาใจสายกินกับร้านอาหารเด็ดชื่อดังมากมาย เสิร์ฟให้คุณมากกว่าของอร่อย พบกับร้านดัง ร้านดารา จากทั่วไทยร้านค้าครบครันถูกใจโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี ยืนหนึ่งของศูนย์การค้าที่มีแบรนด์ดังต่างๆ ครบครันทุกไลฟ์สไตล์เพื่อคนสระบุรี รวมร้านอาหารเด็ดแบรนด์ดัง และช้อปจุใจจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 ร้าน•ทั้งแบรนด์พันธมิตรอย่าง Tops, Supersports, Power Buy, B2S, OfficeMate•แบรนด์ฮิตดึงดูดใจนักชิม ได้แก่ Bar B Q Plaza, Sizzler, MK Restaurants, Yayoi, KFC, Shinkanzen Sushi, Bonchon, Sukishi, Fuji Japanese Restaurant และ Shabushi•ร้านดังอินเทรนด์อย่าง Yamazaki, Yoguruto, The Piza Company, Potato Corner และ Chester’s•คาเฟ่ของหวาน และเครื่องดื่มสุดฮิต Starbucks, Olino Crepe & Tea, Fuku Matcha, Dairy Queen, Colla Tea, Cafe Amazon, Bun, Auntie Anne's, Mister Donut, S&P, Bonjour•แบรนด์แฟชั่นและบิวตี้อินเทรนด์ อาทิ With.it, Bata, Taywin, Motta, Montipa, Zelyn Fashion Accessories, Nitipon Clinic, The Klinique, BEAUTRIUM, Watsons, Cute Press และ Oriental Princess•ศูนย์รวมแบรนด์ไอทีชั้นนำ AIS, TRUE, Advice, Samsung, MI, Studio7, J.I.B, CSC, BaNANA, iCare และ iGadget•บริการทางการเงิน เช่น ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, AEON, UOB Xpress, สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส, Krungsri First Choice และ Umay Plus•รวมไปถึงร้านทองชื่อดัง ห้างเพชรทองออโรร่า, ห้างทองเซ่งเฮง, ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ และ ห้างทอง M goldโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี มุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย ผ่านกลยุทธ์ "Lifestyle and Experiential Community" ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต (Center of Life) ที่สมบูรณ์แบบของชุมชน ด้วยองค์ประกอบครบครันทั้งร้านค้า บริการ และกิจกรรมที่เชื่อมโยงทุกความต้องการของคนในพื้นที่ และพร้อมเดินหน้าเต็มที่สู่การเผยโฉมใหม่อย่างยิ่งใหญ่ในไตรมาสที่ 3 - 4 ปีนี้ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)