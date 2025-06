โรบินสันไลฟ์สไตล์ จัดมหกรรมเซลสุดยิ่งใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย Robinson Lifestyle Summer Grand Sale 2025

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าร่วมมหกรรมเซลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่นักช้อปรอคอย “Robinson Lifestyle Summer Grand Sale 2025” ผนึกกำลังธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับงานเซลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปลุกค้าปลีกและกระตุ้นการจับจ่ายในกลางปี โดยศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ชั้นนำกว่า 500 ร้านค้า แบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและระดับโลกรวมทั้งศูนย์การค้าฯ ทั้งห้างฯ กว่า 5,000 แบรนด์ ลดสูงสุดถึง 80%พิเศษ พร้อมลุ้นและรับเพิ่มรวมมูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาสุดคุ้ม เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของวงการค้าปลีกไทยที่สามารถขับเคลื่อนการใช้จ่าย การท่องเที่ยว และการหมุนเวียนรายได้ในทุกภูมิภาคได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องนโยบายรัฐด้านบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอกย้ำเป็นศูนย์การค้าฯที่มอบทุกความสุขครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทยทั่วประเทศ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 68 – 13 ก.ค. 68 ครอบคลุม 27 สาขาทั่วประเทศไทยคุณณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “แคมเปญ ‘Robinson Lifestyle Summer Grand Sale 2025’ ตอกย้ำแนวคิดของเราในการเป็น ‘Center of Life’ หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคนในชุมชนที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้คอนเซปต์ ‘เซลให้สุด SAVE… ช้อปให้สุด SELF…’ เราต้องการให้ลูกค้าสามารถเลือกช้อปสินค้าที่ตอบโจทย์กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างประสบการณ์การจับจ่ายที่ทั้งคุ้มค่าและตอบรับกับความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง แคมเปญนี้จึงไม่ได้มีแค่โปรโมชัน แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการผนึกกำลังอย่างยิ่งใหญ่กับบิ๊กพาร์ทเนอร์ อาทิ บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ห้างทอง พรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช, และสายการบินนกแอร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกระดับผ่านสินค้าและบริการ ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกกลับมาคึกคัก เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกภาคส่วนทั่วไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกด้วย”ทั้งนี้ พร้อมเผย 2 กลยุทธ์ตอบโจทย์นักช้อปทั่วไทย1.Lifestyle Experience ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านการนำเสนอของ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงร่วมสร้าง Viral เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าอย่างใกล้ชิดและสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม Shopping, Dining, Family และ IT & Gadget2.ปักหมุด Flash Deal เสิร์ฟดีลร้อน ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ครอบคลุมทั้ง อร่อยคุ้ม ช้อปคุ้ม และสนุกคุ้ม ช่วยสร้างการจดจำ กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ส่งเสริมให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งประเทศสำหรับแคมเปญ Robinson Lifestyle Summer Grand Sale 2025 ศูนย์การค้าฯ ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ชั้นนำกว่า 500 ร้านค้า แบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและระดับโลกรวมทั้งศูนย์การค้าฯ ทั้งห้างฯ กว่า 5,000 แบรนด์ ลดสูงสุดถึง 80%ครอบคลุม 27 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ “เซลให้สุด SAVE… ช้อปให้สุด SELF…”#ช้อปดีชีเสิร์ฟ พลาดไม่ได้! กับแคมเปญแห่งปีที่ “เสิร์ฟ” ทั้งดีลเด็ด สิทธิพิเศษ และรางวัลใหญ่ให้ลูกค้าอย่างจุใจ1. ช้อปครบ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาทเมื่อทานอาหารหรือช้อปปิ้งจากร้านค้าใดก็ได้ในศูนย์การค้าฯ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ครบทุก 1,000 บาท (รวมใบเสร็จได้) รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล•รางวัลที่ 1: ทองคำแท่ง ห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 45,350 บาท จำนวน 7 รางวัล•รางวัลที่ 2: บัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ ภายในประเทศ (ไป-กลับ) สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท จำนวน 25 รางวัล2. สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ•เฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตร 2,500 บาท/เซลสลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (เฉพาะร้านค้าในโซนศูนย์การค้าฯ) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 68 - 13 ก.ค. 68•แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต KTC, SCB, CardX, Krungsri, UOB และ ttb3. Flash Deal ปัดหมุดเสิร์ฟดีลร้อนแรงทุกศุกร์–อาทิตย์ เฉพาะวันที่ 6 มิ.ย. 68 – 8 มิ.ย. 68, 13 มิ.ย. 68 – 15 มิ.ย. 68, 20 มิ.ย. 68 – 22 มิ.ย. 68, 27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย.68 และ 4 ก.ค. 68 – 6 ก.ค. 68, 11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68•Flash Food: อร่อยคุ้ม กับเมนูพิเศษราคาเดียว 99 บาท จากร้านดัง อาทิ เช่น The Pizza Company, Sukishi Korean Charcoal Grill, Pizza Hut, Bonchon, Shinkanzen Sushi, Katsuya, Pepper Lunch, Ootoya, ตำมั่ว, Salad Factory, KFC, Yayoi, Mister Donut & Arigato, Auntie Anne's และ Olino Crepe & Tea•Flash Style: ช้อปคุ้ม รับส่วนลดสูงสุด 20% จากแบรนด์แฟชั่น ร้านอาหาร ไลฟ์สไตล์ ความงาม และไอที เช่น Supersports, Power Buy, B2S, OfficeMate, Auto1, AIIZ, Bata, Watsons, BaNANA, IT City, WISE by IT City และ Starbucks•Flash Fun: สนุกคุ้ม รับคูปองซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง จาก SF Cinema หรือ รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง จาก Major Cineplexทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น Shopping, Dining, Family และ IT & Gadget ครบจบในที่เดียว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ส่งมอบความสุข และความสนุกสนานกับ 4 อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยกลุ่ม Shopping ช้อปให้สุด SELF เอาใจสายแฟชั่น ตามเทรนด์ให้ปังไปกับ คุณลิลลี่ - ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ กับแบรนด์ดังชั้นนำหลากหลายครบทุกประเภท เช่น อัปเดทเทรนด์เสื้อผ้า สปอร์ตออกกำลังกาย อาณาจักรความงาม รวบรวมสกินแคร์ เมคอัพแบรนด์ดัง พร้อมบอกต่อโปรโมชันลดจากแบรนด์ดังต่างๆ ทั้งศูนย์การค้าฯ ตอกย้ำการเป็นมหกรรมเซลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ดีที่สุดกลุ่ม Dinning กับเพจกินไม่หยุด โดย คุณเปา - เชิดสกุล เทียนบุญส่ง เอ็นจอยไปกับเมนูอาหารหลากหลายสไตล์ ครบทุกแบรนด์ดัง และร้านอาหารอร่อยฮิตติดกระแส เช่น ชาบู, ปิ้งย่าง, อาหารญี่ปุ่น, อาหารเกาหลี, อาหารท้องถิ่น, ไอศกรีม, เบเกอรี่ และคาเฟ่สุดชิค เป็นต้น เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเจเนอเรชันแบบครบจบในที่เดียวใกล้บ้านคุณกลุ่ม Family กับเพจ Pipo DIY คุณปรียานุช ประมูลกิจ ถูกใจสายครอบครัว และสายบันเทิงสนุกสนานเอาใจคุณหนูๆ กับสวนสนุนในร่ม Sunday Playland ที่เสริมสร้างจินตนาการ และเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดในคอนเซปต์ Play & Learn ที่ครบจบในที่เดียว และอาณาจักรโรงภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง SF Cinema และ Major Cineplex ที่ให้บริการครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศกลุ่ม IT & Gadget นำทีมโดย คุณโจ - กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์ และคุณต๊อด - ปนพงศ์ ไขแสง คู่จิ้นสุดน่ารักที่พร้อมพาทุกคนมาอัปเดตเทรนด์เทคโนยีที่ทันสมัย เหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เจาะกลุ่มนักเล่นเกม นักสร้างคอนเทนต์ แก็ดเจ็ตเลิฟเวอร์ โทรศัพท์มือถือ ครบวงจรพร้อมให้คุณนำเทรนด์ไอทีได้ก่อนใคร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์“เราเชื่อมั่นว่าแคมเปญนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษที่ลูกค้าจะได้สนุกกับการช้อปอย่างเต็มที่ พร้อมรับความคุ้มค่าทั้งในแง่ของดีล รางวัล และประสบการณ์ที่แตกต่างในแบบของตนเอง ซึ่งส่งผลดีในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน เป็นการวางรากฐานของ Ecosystem ที่แข็งแรง ทั้ง ‘ลูกค้า – คู่ค้า – สังคม’ ต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินการ” คุณณัฐวัฒน์ กล่าวสรุปติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)