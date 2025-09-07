เซ็นทรัล พาร์ค สวรรค์นักกินนักดื่ม ร้านอาหารดัง ร้านเครื่องดื่มเด็ด

เซ็นทรัล พาร์ค กลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหารเด็ด ร้านดัง ร้านเครื่องดื่มชา กาแฟ ระดับประเทศ ระดับทวีปและระดับโลก จากจำนวนร้านค้ามากกว่า 550 แบรนด์ บนพื้นที่มากกว่า 130,00 ตารางเมตร
เตรียมท้องกันไว้พร้อมหรือยัง ยกระดับเป็น Culinary Landmark แห่งเอเชีย ที่รวมที่สุดแห่งรสชาติจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว
*** ร้านดังครั้งแรกในเมืองไทย เช่น คิวามิยะ ร้านเทปันยากิที่มีสเต็กวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น, โควไบ พรีเมียมชาบู, Long Jing อาหารจีนฟิวชันจากหางโจว, Super Matcha ชาเขียวพรีเมียมสุดฮิตจากเกาหลี, CHEONGDAM GARDEN (KOREAN GRILL) เป็นต้น
*** ร้านดังคอนเซ็ปต์ใหม่ อาทิ MAGURO KAPPOU, GRILL YAMAYA, SUN MOULIN, CHAGEE, BAR B Q PLAZA, NOSE TEA, CHONGDEE, KOI THE’, POTATO CORNER SHAKES & FRIES, CHA TRA MUE, KAO SOY PRIN, MENSHO, TP TEA, สมานฉันท์
** ร้านดังคิวยาว อาทิ HIKINIKU TO COME, KATSU MIDORI, SHABU BARU, FORTUNE COOKIE EXPRESS, KAM’S ROAST, BEAUTY IN THE POT, KATSUKURA, อีกา, UNATOTO, SALADSTOP!, คำพูน, PRIME BURGER, OMAKASE DON, MOZZA BY COCOTTE, NAPHA, WHITE STORY เป็นต้น
** แบรนด์อาหารดังมายก Group อาทิ เครือไอเบอรี่กรุ๊ป: บุรามาลี ร้านอาหารไทยในโรงน้ำชา, โต๊ะคิม, ทองสมิทธ์, ฟ้าปลาทาน, MAISON RORU, Maguro Group: KIWAMIYA, MAGURO KAPPOU, HITORI SHABU, Meation Group: SAEMAEUL EXPRESS, BHC CHICKEN, SOLSOT
** รวม Michelin Guide และสตรีทฟู้ด 70 ร้านดัง กว่า 1,000 เมนู เยอะที่สุดในกรุงเทพฯ – ที่ชั้น LG Parkside Market - Food destination concept ใหม่ อาทิ เบญจรงค์ปาย, ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน, ขาหมูโบราณกะทู้ ภูเก็ต, ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม, ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋น - หมูตุ๋น ราชารส, นายอ้วนเย็นตาโฟบะเต็งเสาชิงช้า, ราดหน้ายอดผักสูตร 40ปี (ศาลเจ้าพ่อเสือ), ข้าวมันไก่โกยี, สุกี้เมาเวอริค, หมี่บ้านเอง by บ้านนอกเข้ากรุง, คนชง คนปรุง, เกตุโอชา, เปลว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนครปฐม, แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่, อองตองข้าวซอย, กล้วยทอดพระราม5, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย เป็นต้น
** Coffee Tea & Sweet Lover กว่า 50 แบรนด์ดัง อาทิ % ARABICA, 32BAR X, BEANS COFFEE ROASTER, BOTTOMLESS COFFEE ROASTERS, BOOST JUICE, BRASSICA DOUGHNUTS, BRIOCHE FROM HEAVEN, CHA TRA MUE, CHAGEE, CHONGDEE, CIOCCOLATITALIANI, SOURI x COSIE , CULT SMOOTHIE BAR, ERIC KAYSER X ANONYMOUS COFFEE, EVIE’S COOKIE, FASTFOOT, GOOD CHOOSE LEMONADE, HATCH BY HAAB, JÉRÔME CHEESECAKE, KAEW BOUTIQUE, KAO NOM, KIKI MATCHA, KOI THE, KSANA MATCHA, MATCHA EKI, MOLLY TEA, NOSE TEA, ONIBUS, PASH, PRALET, RAWMAT COFFEE, RINTARO, RISE COFFEE, SCRUMP GELATO, SOFT SPOT, STARBUCKS, THE ROLLING PIN, THE SUMMER COFFEE, VE/LA, YOLE, YOLK, ZUS COFFEE เป็นต้น