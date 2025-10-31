CRGส่ง 20 แบรนด์ร้านอาหาร ร่วม "เที่ยวดี มีคืน"

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ขานรับมาตรการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการ "เที่ยวดี มีคืน" สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1.5 เท่า ตามมาตรการ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2568 โดยแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 20 แบรนด์ดังนี้ มิสเตอร์ โดนัท, เคเอฟซี, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง ราเมน, โคล สโตน ครีมเมอรี่, เทอเรสซ์ เดอ บางกอก, โยชิโนยะ, โอโตยะ, คัตสึยะ, เกาลูน, สลัดแฟคทอรี่, อาริกาโต, ส้มตำนัว, ชินคันเซ็นซูชิ, นักล่าหมูกระทะ, ราเมนคาเกทสึ, คีอานิ, นามะ และ โอโตยะ โอกิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
• สามารถขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
• เฉพาะซื้อสินค้าที่ร้านอาหารในเครือ CRG เท่านั้น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CRG Call Center 1312 หรือ E-mail : accountcrgsupport@crg.co.th
*การรับสิทธิประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของภาครัฐ ตามมาตรการ “เที่ยวดี มีคืน"