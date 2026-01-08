สนามบินสุวรรณภูมิ ชวนเด็กๆและครอบครัวร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2569

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชิญชวนเด็กๆ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2569 ร่วมสนุก สร้างรอยยิ้ม และความทรงจำดีๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน เด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายในงานพบกับบูธกิจกรรมของ ทสภ. เด็กๆ จะได้เพลิดเพลินกับเกมแสนสนุก กิจกรรมเสริมจินตนาการ พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกสุดพิเศษ จัดขึ้น 2 วัน 2 สถานที่ เพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ทสภ. ร่วมกับ บริษัท จัดการลู่ปั่นวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พบกิจกรรมไฮไลต์ “SUVARNABHUMI AIRPORT GOT TALENT” เปิดเวทีให้น้องๆ อายุ 7 - 15 ปีแสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น รำ หรือการแสดงสร้างสรรค์ ลุ้นรับเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ระหว่างเวลา 16.30 - 20.00 น.
- วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 ทสภ. ร่วมกับ ศูนย์นันทนาการลาดกระบัง เปิดบูธกิจกรรมเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัล ณ สวนพระนคร เขตลาดกระบัง กทม. ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น.
ทสภ. ยึดมั่นการดำเนินงานควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “สนามบินที่อยู่เคียงข้างชุมชน” พร้อมร่วมส่งต่อความสุข สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังความสัมพันธ์อันดีระหว่างสนามบินกับชุมชนโดยรอบ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน