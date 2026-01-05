“บางกอกแอร์เวย์ส”เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ “Leading Aviation with Responsibility”ดำเนินธุรกิจการบินครบวงจร

“บางกอกแอร์เวย์ส”ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “Leading Aviation with Responsibility, Delivering Services with Sustainability”ขับเคลื่อนธุรกิจการบินครบวงจรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
กรุงเทพฯ วันที่ 5 มกราคม 2569 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “Leading Aviation with Responsibility, Delivering Services with Sustainability” มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำด้านธุรกิจการบินอย่างรับผิดชอบ ส่งมอบบริการที่ยั่งยืน” สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการบินครบวงจร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบิน สังคม เทคโนโลยี กฎเกณฑ์และมาตรฐานสากล รวมถึงความท้าทายด้านความยั่งยืนที่ได้รับความสำคัญในระดับโลก
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วิสัยทัศน์นี้จะเป็นกรอบสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในระยะยาว ด้วยศักยภาพของบางกอกแอร์เวย์สในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจการบินครบวงจร ผสานกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม”
ภายใต้แนวคิด Leading Aviation with Responsibility บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจการบินอย่างรับผิดชอบในทุกกระบวนการ ครอบคลุมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การบริหารต้นทุนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการผสานความร่วมมือ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและการเติบโตอย่างสมดุล
ขณะเดียวกัน แนวคิด Delivering Services with Sustainability สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าการบริการ โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดของคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดพันธกิจหลัก 5S ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) การบริการ (Service) พนักงาน (Staff) การผสานพลัง (Synergy) และความยั่งยืน (Sustainability) เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และผลักดันองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจการบินอย่างยั่งยืนในระดับสากล
“การเติบโตของบางกอกแอร์เวย์สต่อจากนี้ จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการเติบโตทางธุรกิจ แต่คือการเติบโตบนรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคง” นายพุฒิพงศ์ กล่าว